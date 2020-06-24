Финансы
КоммерсантъРоссияне вновь стали пополнять валютные вклады
К 1 июня объем валютных депозитов составил $88,97 млрд, следует из данных Банка России (ЦБ). До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
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Инвестор Богач: российские вкладчики перестали нервничать и возвращают валюту в банки
Народные новостивчера в 09:10
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Политика
Порошенко рассказал о шансе Украины «вернуть» Крым
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб» заявил, что у Киева появился шанс «вернуть» Крым.
RT на русском вчера в 23:20
Здоровье
Эксперт Минздрава РФ: детских онкологов-гематологов начнут обучать в вузах с 2022 года
В России в силу разных особенностей национального характера и отсутствия принятия чужих правил количество медицинских специальностей превышает в два раза их число в Европе и Америке Например, есть специальность в нашей области "уролог-онколог", человек, который занимается онкологическими заболеваниями репродуктивных органов мужчин.
ТАСС 01:00
Общество
Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19
Самочувствие первой и второй групп добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса, проводимом Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, хорошее, об этом сообщает газета "Красная Звезда".
РИА Новости 00:23
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Общество
Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды
Федеральные власти рекомендовали при необходимости переводить школы на режим дистанционного обучения еще 14 марта.
РБК вчера в 05:52
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
Финансы
Российские банки вернулись к наращиванию запасов золота
На 1 июня драгметаллов в пересчете на золото хранилось в банках 79,57 т. Как изменились запасы золота в крупных банках В мае лидером роста запасов в пересчете на золото стал ВТБ.
РБК вчера в 23:30
Кино
Появился кадр со съёмок подводных сцен «Аватара»
Фотограф Марк Феллман сделал это фото Бритена Далтона в прошлом году во время съёмок подводных сцен для сиквелов «Аватара», — написал продюсер.
News.ru вчера в 07:40
Армия и оружие
B-21 готовят прорвать оборону С-400
Как заявил накануне помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Дэвид Хэлви, уже составлен целый план по "обеспечению технического превосходства".
Утро.ru 01:03
Игры
Focus Home Interactive купила разработчиков The Surge
Srnsk вчера в 15:50
Кино
«Не раз вернусь»: Генри Кавилл готов играть роль Супермена долгие годы
Киноафиша России вчера в 06:03
Происшествия
В Индии за один день более ста человек погибли от ударов молний
В Индии жертвами молний стали 107 человек.
Российская газета 00:02
Политика
Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Сергей Хрущев родился в 1935 году в семье первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и Нины Кухарчук.
РИА Новости вчера в 10:01
Технологии
Cyberpunk 2077 выйдет в NVIDIA GeForce NOW
Сотрудники польской компании CD Project RED рассказали, что их новая игра про будущее под названием Cyberpunk 2077 будет поддерживаться платформой NVIDIA GeForce NOW прямо на релизе.
Megaobzor.com вчера в 16:28
Политика
Саакашвили объяснил, в чём Россия превосходит Украину
Киев, 26 июня 2020, 07:24 — REGNUM Россия опережает Украину в вопросе дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы, заявил 25 июня бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, занимающий ныне пост главы исполнительного комитета украинского национального совета реформ.
REGNUM 00:24
Футбол
ФИФА выделит 1,5 миллиарда на ликвидацию последствий коронавируса
Деньги выделят из резервов ФИФА. Большинство футбольных турниров в мире из-за пандемии приостанавливались на несколько месяцев.
Бомбардир.ру вчера в 17:26
Футбол
«Ливерпуль» стал чемпионом Англии
Коммерсантъ вчера в 17:14
Происшествия
Сын погибшего в ДТП ответил на предложение Ефремова об «усыновлении»
Ранее адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что артист хотел бы максимально помочь несовершеннолетним родственникам Захарова и "даже усыновить их".
РИА Новости вчера в 12:15
Общество
В РФ отложили тестирование на алкоголь и наркотики при получении прав
Тестирования водителей на алкоголь и наркотики при медицинском освидетельствовании при получении и обмене прав решили отложить до 1 января 2021 года.
BFM.ru 00:35
Политика
В Раде заявили о запущенном процессе «уничтожения» Украины
В партии заявили, что нападение совершили национал-радикалы.
РБК вчера в 01:02
Кино
Премьеру фильма «Довод» Кристофера Нолана вновь перенесли
Компания Warner Bros. объявила об очередном переносе выхода фильма Кристофера Нолана "Довод".
Piter.tv 01:09
Общество
В Гидрометцентре предупредили о надвигающемся похолодании
Часть регионов России в начале следующей неделе ждет заметное похолодание.
РБК вчера в 21:22
Политика
МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США
РИА Новости вчера в 11:38
Здоровье
Еще две столичные больницы подключились к ЕМИАС
Еще два учреждения здравоохранения присоединились к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) — больница № 24 и больница № 67 имени Л.А. Ворохобова.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:18
Общество
В Петербурге на параде обнаружился ветеран уровня Сталина и Жукова
В трансляции Шепелин заметил «ветерана уровня Сталина и Жукова».
FreeNews-Volga вчера в 01:15
Происшествия
В Саратове сотруднице цеха в «Жировом комбинате» оторвало руку
Вчера, 25 июня, в Ленинском районе Саратова 55-летняя сотрудница АО «Жировой комбинат» получила тяжелую производственную травму – ей оторвало руку.
Четвертая Власть 00:43
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru вчера в 13:55
Происшествия
В Москве уволили дежурного полиции, не отправившего наряд к женщине, которую убивал муж
Сотрудника московской полиции, не отправившего наряд к женщине, которую до смерти избил супруг, уволили из органов внутренних дел.
ТАСС вчера в 17:35