с чего всё началось

Россияне начали в массовом порядке начали забирать валюту из банков страны. Об этом свидетельствует информация Центробанка, обнародованная на его официальном сайте.

Общество Минсельхоз: Экспорт зерна из России приостановлен По замыслам Минсельхоза, ограничения на вывоз зерна до конца сезона вкупе с зерновыми интервенциями (в размере до 1,5 млн т) позволят стабилизировать цены на зерновые и обеспечить внутренние потребности страны в зерне и продуктах его переработки. 529

Общество Премьер Италии анонсировал послабление карантина Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что правительство Италии вводит послабление карантина в стране, связанного с коронавирусной инфекцией COVID-19. 10

Общество Академик РАН спрогнозировал сроки завершения пандемии коронавируса Распространение коронавируса может пойти на спад в июне, заявил академик РАН, заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Пирогова Александр Чучалин в эфире программы "Вести недели" с Дмитрием Киселевым на телеканале "Россия 1". 1

Экономика Названы две главные проблемы экономики на 26 апреля В свою очередь помощник Президента РФ Максим Орешкин сообщил, что двумя самыми главными проблемами экономики на сегодняшний день не только России, но и всего мира является рост числа безработных и падение доходов населения.

Происшествия В Мурманской области коронавирус нашли еще у 57 человек Мурманск, 24 апреля 2020, 00:45 — REGNUM В Мурманской области подтвердили еще 57 положительных тестов на коронавирус SARS-CoV-2, число зараженных в регионе выросло до 663. 121

Общество Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына. 1,5K

Общество Призывников начнут отправлять на военную службу после 20 мая «По решению председателей призывных комиссий субъектов Российской Федерации комиссии начнут работу после 6 мая, а отправка граждан, призванных на военную службу, начнётся после 20 мая», — говорится в сообщении. 3

Авто В сети раскрыли внешность нового BMW 2-Series Фотографии нового купе BMW 2-Series, сделанные до официальной премьеры, опубликовали пользователи тематического форма 26 апреля на портале 2addicts.com.

Хоккей Третьяк — лучший вратарь века. Его сэйвы были бесподобны ИИХФ признала его лучшим вратарем XX века. С 2006 года он занимает пост президента ФХР.

Общество Мишустин поручил согласовать поэтапное снятие ограничений с бизнеса Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить и представить в правительство согласованные предложения по поэтапной отмене введенных в связи с распространением коронавируса ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей. 1,7K

Наука Они делают наше будущее: 20 визионеров из мира технологий Джек Ма Самый богатый человек в Китае, основатель и председатель совета директоров Alibaba Group.

Политика Песков анонсировал выступление Путина по поводу коронавируса Ранее Путин дважды – 25 марта и 2 апреля – обращался к россиянам из-за эпидемии COVID-19 в стране. 5K

Шоу-бизнес Надежда Бабкина идет на поправку Семидесятилетняя советская и российская певица, актриса, телеведущая и педагог Надежда Бабкина идет на поправку. 11

Экономика Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения. 16

Политика РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России. 6,1K

Политика Рогозин объяснил, почему не может объединиться с Маском Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что не хочет объединять усилия российской госкорпорации с деятельностью американской компании SpaceX Илона Маска, потому что тот работает на Минобороны США, а разворачиваемая им спутниковая группировка связи Starlink будет использоваться в военных целях. 517