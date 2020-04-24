Финансы
РосбалтРоссияне ринулись забирать иностранную валюту из банков
Россияне начали массово снимать иностранную валюту с банковских счетов на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть. Согласно данным Центробанка РФ, остатки на валютных депозитах населения в начале апреля равнялись $89,3 млрд против $94,3 млрд в начале марта.
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с чего всё началось
Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть, следует из данных Центробанка, опубликованных на его сайте.Lenta.ru24 апреля в 04:21
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Будет ли в России введен налог на обмен валюты и выдержат ли банки кризис
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Не поняли Кудрина: Экс-глава ЦБ объяснил отток валюты из банков
Национальная служба новостей24 апреля в 08:02
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