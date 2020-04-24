Финансы

РосбалтРосбалтРоссияне ринулись забирать иностранную валюту из банков

Россияне начали массово снимать иностранную валюту с банковских счетов на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть. Согласно данным Центробанка РФ, остатки на валютных депозитах населения в начале апреля равнялись $89,3 млрд против $94,3 млрд в начале марта.
Читать в источнике
Комментировать84
с чего всё началось
Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть, следует из данных
 Центробанка, опубликованных на его сайте.
Lenta.ru24 апреля в 04:21

Подробнее о событии

Россияне за месяц сняли с вкладов $5 млрд

РБК24 апреля в 11:24

Россияне начали забирать со вкладов валюту

News.ru24 апреля в 12:50

Россияне стали забирать валюту со вкладов

РИА Новости24 апреля в 12:18

Будет ли в России введен налог на обмен валюты и выдержат ли банки кризис

Комсомольская правда24 апреля в 18:01

Не поняли Кудрина: Экс-глава ЦБ объяснил отток валюты из банков

Национальная служба новостей24 апреля в 08:02

Россияне бросились забирать валюту из банков

Московский Комсомолец24 апреля в 05:50

Россияне начали забирать валюту из банков

Lenta.ru24 апреля в 04:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 13:48, Ашберн

Комментарии

Общество

В Московской духовной академии 52 человека заразились коронавирусом

В Московской духовной академии (МДА) в подмосковном Сергиевом Посаде 52 человека заразились коронавирусом.
Газета.Ru 13:06
12
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»

Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
Московский Комсомолец вчера в 17:18
798
Футбол

Антон Шунин: недавно обратился в больницу в Конаково и закупил им всё необходимое

Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал, что в условиях пандемии коронавируса он помог больнице в Конаково.
Чемпионат 13:33
Общество

В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии

Как ранее рассказали в Роспотребнадзоре, снимать введенные из-за пандемии ограничения будут постепенно.
РИА Новости 11:00
31
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
6K
Общество

Россия приостанавливает экспорт зерна до 1 июля 2020 года

Москва, 26 апреля 2020, 17:22 — REGNUM Россия приостанавливает экспорт зерновых в страны, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, до 1 июля 2020 года.
REGNUM 10:22
493
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс

Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
2,4K
Армия и оружие

Коронавирус выявили у 874 российских военнослужащих

Коронавирус с марта по 26 апреля выявили у 874 российских военнослужащих.
Lenta.ru 13:32
1
Общество

В КНДР сообщили об активности Ким Чен Ына на фоне слухов о его смерти

Северокорейские СМИ рассказали об активной деятельности Ким Чен Ына на фоне появившихся сообщений о его тяжелой болезни и даже смерти.
НТВ 00:50
556
Игры

Pac-Man Championship Edition 2 дарят для PC, PS4 и Xbox One

Pac-Man Championship Edition 2 реализована в неоновом стиле, с трёхмерной графикой и яркими визуальными эффектами.
Городской портал Новый Нижний вчера в 04:00
1
Технологии

Объяснена дешевизна многоразовых ракет Илона Маска

Дешевизна многоразовых ракет американской фирмы SpaceX Илона Маска объясняется тем, что их реальную полную стоимость изначально оплачивает NASA или ВВС США, считают в российской компании "Главкосмос пусковые услуги".
Вести.Ru 09:47
17
Технологии

Энтузиасты выпустили переиздание Dino Crisis для РС

Игромания.ру 12:16
Здоровье

Глава российского региона обвинил врачей во вспышке коронавируса

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что врачи Городской больницы №4 спровоцировали вспышку коронавируса в регионе.
Lenta.ru 11:57
101
Общество

Утверждены правила предоставления субсидий туроператорам

Председатель правительства России Михаил Мишустин в воскресенье утвердил правила помощи туроператорам.
Вести.Ru 11:45
15
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для властей регионов по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса.
9111.ru вчера в 04:29
294
Общество

В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса постепенно снижается

Число погибших больных коронавирусом в штате Нью-Йорк (США) постепенно стало снижаться, сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.
Аргументы недели 13:34
1
Политика

Военный склад в Балаклее под Харьковом подорвали из-под земли

Российский Диалог вчера в 13:58
Происшествия

В Башкирии во время самоизоляции устроили вечеринку в клубе

Российская газета 10:40
13
Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
1,7K
Гаджеты

Созданный в России процессор «Байкал-М» сравнили с аналогами от Intel

Эксперты сравнили разработанный в России продукт с аналогами от американского производителя электронных устройств и компьютерных компонентов Intel.
OAnews вчера в 07:18
68
Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина написала открытое письмо Бари Алибасову

Bimru.ru 08:58
12
Политика

Губернаторы ожидают, что Путин продлит режим нерабочих дней до 11 мая

Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в воскресенье, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
Будущее России. Национальные проекты 10:42
2
Общество

Киселев заявил о зашкаливающем количестве памятников Ленину в России

Телеведущий и журналист Дмитрий Киселев в своей авторской программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" заявил, что количество памятников Владимиру Ленину в стране "непропорционально зашкаливает", и призвал подумать, что делать с теми монументами, у которых нет художественной ценности.
РИА Новости 13:27
Общество

Киселев призвал не стыдиться Ленина

Телеведущий и журналист Дмитрий Киселев считает, что россиянам не стоит стыдиться Владимира Ленина, а его энергию следует использовать в настоящем, как это делают жители Франции и Китая, с таким заявлением он выступил в авторской программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 13:38
Авто

Новое купе BMW 2 серии: первые фотографии

Внешность новой BMW 2-Series в кузове купе раскрыли до дебюта.
Motor 13:20
Общество

В России продлён срок действия сертификатов на жилье для молодых семей

Москва, 26 апреля 2020, 19:18 — REGNUM Сроки действия и подачи сертификатов на приобретение или строительство жилья для молодых семей в России продлены с семи до девяти месяцев.
REGNUM 12:18
2
Кино

В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник»

Известия 24 апреля в 08:50
106
Общество

В Волгограде разрабатывают сайт по выдаче цифровых пропусков

Именно поэтому десять тысяч жителей Волгоградской области, которые хотели оформить на этом сайте пропуска, не смогли этого сделать.
Крестьянская жизнь 07:05
164
Политика

Песков рассказал о функциях телефона Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о работе телефона Владимира Путина.
News.ru 08:18
21
Культура

В Госдуме попросили ГП проверить сериал «Зулейха открывает глаза»

РИА Новости 11:03
422
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное