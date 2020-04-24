с чего всё началось

Россияне начали массово снимать иностранную валюту с банковских счетов на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть. Согласно данным Центробанка РФ, остатки на валютных депозитах населения в начале апреля равнялись $89,3 млрд против $94,3 млрд в начале марта.

Политика РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России. 6K

Общество Россия приостанавливает экспорт зерна до 1 июля 2020 года Москва, 26 апреля 2020, 17:22 — REGNUM Россия приостанавливает экспорт зерновых в страны, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, до 1 июля 2020 года. 493

Технологии Объяснена дешевизна многоразовых ракет Илона Маска Дешевизна многоразовых ракет американской фирмы SpaceX Илона Маска объясняется тем, что их реальную полную стоимость изначально оплачивает NASA или ВВС США, считают в российской компании "Главкосмос пусковые услуги". 17

Общество Утверждены правила предоставления субсидий туроператорам Председатель правительства России Михаил Мишустин в воскресенье утвердил правила помощи туроператорам. 15

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских Роспотребнадзор выпустил рекомендации для властей регионов по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса. 294

Общество Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина. 1,7K

Общество Киселев заявил о зашкаливающем количестве памятников Ленину в России Телеведущий и журналист Дмитрий Киселев в своей авторской программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" заявил, что количество памятников Владимиру Ленину в стране "непропорционально зашкаливает", и призвал подумать, что делать с теми монументами, у которых нет художественной ценности.

Общество Киселев призвал не стыдиться Ленина Телеведущий и журналист Дмитрий Киселев считает, что россиянам не стоит стыдиться Владимира Ленина, а его энергию следует использовать в настоящем, как это делают жители Франции и Китая, с таким заявлением он выступил в авторской программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1".

Авто Новое купе BMW 2 серии: первые фотографии Внешность новой BMW 2-Series в кузове купе раскрыли до дебюта.

Общество В России продлён срок действия сертификатов на жилье для молодых семей Москва, 26 апреля 2020, 19:18 — REGNUM Сроки действия и подачи сертификатов на приобретение или строительство жилья для молодых семей в России продлены с семи до девяти месяцев. 2