Финансы
News.ruРоссияне начали забирать со вкладов валюту
Уточняется, что отток составил 5,3%, что является рекордным показателем с 2008 года. Всего с начала 2020 года россияне забрали из кредитных учреждений $7,2 млрд. Ранее, как писал NEWS.ru, российские банки решили не повышать ставки по валютным кредитам, но будут следить за рыночной ситуацией.
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с чего всё началось
Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть, следует из данных Центробанка, опубликованных на его сайте.Lenta.ru24 апреля в 04:21
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Не поняли Кудрина: Экс-глава ЦБ объяснил отток валюты из банков
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