с чего всё началось

Уточняется, что отток составил 5,3%, что является рекордным показателем с 2008 года. Всего с начала 2020 года россияне забрали из кредитных учреждений $7,2 млрд. Ранее, как писал NEWS.ru, российские банки решили не повышать ставки по валютным кредитам, но будут следить за рыночной ситуацией.

Общество Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза Итальянский журналист, общественный и политический деятель Джульетто Кьеза скончался на 80-м году жизни. 29

Политика Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. 59

Экономика Росстат увидел сокращение реальных доходов россиян Реальные доходы россиян в первом квартале снизились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 2,3K

Армия и оружие Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км «Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России. 973

Общество В России зафиксирован 6361 новый случай коронавируса Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 80 949 случаев коронавируса в 85 регионах.

Здоровье В Крыму больницу закрыли на карантин из-за лифтера с коронавирусом Больницу в Крыму закрыли на карантин после выявления у лифтера коронавируса нового типа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталью Пеньковскую.

Общество Роспотребнадзор подготовил правила работы парикмахерских и магазинов В рекомендациях Роспотребнадзора говорится, что владельцам салонов красоты и парикмахерских, прачечных, химчисток и магазинов непродовольственных товаров придется соблюдать несколько правил. 281

Шоу-бизнес TMZ: Арнольд Шварценеггер впервые станет дедушкой Globallookpress Арнольд Шварценеггер впервые станет дедушкой – в скором времени у него появится внук или внучка, о чем сообщает издание TMZ.

Происшествия Жители Подмосковья пожаловались на шумную вечеринку посреди улицы Жители подмосковного Ленинского городского округа пожаловались на шумную вечеринку, которую посреди ночи неизвестные закатили прямо под окнами жилых домов. 48

Общество За сутки в Калининградской области выявили 18 случаев коронавируса За прошедшие сутки в Калининградской области выявили 18 новых случаев коронавируса.

Общество В Пензенской области еще шесть человек заболели COVID-19 Еще у шести человек в Пензенской области за сутки выявили коронавирусную инфекцию, общее число зараженных в регионе выросло до 261, сообщила в воскресенье пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина. 1

Происшествия Бытовой газ взорвался в многоэтажке в Новой Москве По данным журналистов, газ взорвался в одной из квартир на 10-м этаже 12-этажного дома, взрывной волной выбило стекла трех окон. 2

Политика Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала. 85