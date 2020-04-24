с чего всё началось

Уточняется, что отток составил 5,3%, что является рекордным показателем с 2008 года. Всего с начала 2020 года россияне забрали из кредитных учреждений $7,2 млрд. Ранее, как писал NEWS.ru, российские банки решили не повышать ставки по валютным кредитам, но будут следить за рыночной ситуацией.

Политика Российские военные продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии Всего российские военные врачи-эпидемиологи и специалисты войск РХБЗ Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в более чем 77 населенных пунктах Ломбардии. 17

Музыка The Rolling Stones впервые за 8 лет выпустили новую песню Группа Rolling Stones решила выпустить песню «Living in a Ghost Town» именно сейчас, так как трек хорошо описывает ситуацию в связи с распространением коронавируса. 20

Общество В России проработают поэтапную отмену ограничений для бизнеса Москва, 26 апреля 2020, 08:14 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения, которые позволят пошагово снимать ограничения для предпринимателей из-за ситуации с коронавируом. 1,5K

Здоровье Доктор Комаровский сообщил об «инфицирующей дозе» коронавируса Москва, 26 апреля 2020, 07:11 — REGNUM Заражение коронавирусом, как правило, происходит при попадании на слизистые оболочки дыхательных путей реципиента определённой минимальной «дозы» вируса, сообщил 25 апреля врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Instagram.

Происшествия Четвёртый пациент с коронавирусом умер в Приангарье Иркутск, 26 апреля 2020, 06:52 — REGNUM По состоянию на 26 апреля, число погибших зараженных SARS-CoV-2 в Иркутской области достигло четырёх человек. 7

Общество Продлить режим самоизоляции на полмесяца предлагает Роспотребнадзор Пока рано говорить об открытии мест массового скопления людей и отмене режима самоизоляции, уверена глава Роспотребнадзора Анна Попова. 4,2K

Политика РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России. 5,8K

Экономика Ритейлер DNS начал выплаты по иску Российского союза правообладателей Сооснователь ритейлера DNS Дмитрий Алексеев сообщил "Ъ", что компания уже выплачивает сумму 65 млн руб. сбора за электронику, которую, согласно мировому соглашению с Российским союзом правообладателей (РСП), должна перевести до августа 2020 года. 25

Армия и оружие Появилось видео иранских ракет, нацеленных на корабли США Заявление Гаджизаде последовало вслед за угрозой со стороны президента США Дональда Трампа, который отдал приказ американским кораблям открывать огонь по иранским военным катерам.

Общество Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя в жилых домах Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу алкоголя в жилых домах заведениям площадью менее 20 квадратных метров, регионы могут ужесточать это требование, сообщается 24 апреля на сайте Кремля. 124

Политика Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru". 1,9K

Общество В СПЧ предложили ввести пропуска для дачников и прогулок пенсионеров Инфекционисты поспорили о скачках заболеваемости COVID-19 и выходе на плато Для тех, у кого есть дача, но нет возможности поехать на машине, можно организовать транспортировку при запросе соответствующего пропуска и так распределить потоки, чтобы минимизировать социальные контакты, добавила Киркора. 2,4K

Происшествия Работники рудника в Алтайском крае заразились коронавирусом Накануне губернатор Алтайского края направил в Змеиногорский район дополнительную группу медиков и партию лекарств и средств индивидуальной защиты. 12