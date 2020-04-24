Финансы

РосбалтРосбалтРоссияне ринулись забирать иностранную валюту из банков

Россияне начали массово снимать иностранную валюту с банковских счетов на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть. Согласно данным Центробанка РФ, остатки на валютных депозитах населения в начале апреля равнялись $89,3 млрд против $94,3 млрд в начале марта.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

Россияне ринулись забирать иностранную валюту из банков

Росбалт09:33

Россияне начали забирать валюту из банков

Lenta.ru04:21

Россияне бросились забирать валюту из банков

Московский Комсомолец05:50

Экономист назвал единственное условие, при котором сегодня стоит обменивать валюту

Вечерняя Москва05:20

Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков

Комсомольская правда05:03

Из российских банков стали массово забирать валюту

МР7.ру04:44

Не поняли Кудрина: Экс-глава ЦБ объяснил отток валюты из банков

Национальная служба новостей08:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 09:50, Ашберн

Комментарии

Политика

Песков отреагировал на появление изображения Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 06:15
Игры

Вышла Sci-Fi стратегия XCOM: Chimera Squad, а XCOM 2 стала бесплатной

ЭндлессГеймОвер 05:58
Общество

Собянин заявил о нежелании вводить в Москву войска из-за коронавируса

Власти Москвы не хотят реализации сценария, который потребовал бы введения в столицу войск из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК вчера в 11:39
5,5K
Общество

Губернатор Кузбасса ответил на вопрос о пропускном режиме

Сергея Цивилева спросили о введении пропускного режима, который есть в ряде регионов.
Вести Кузбасс 05:50
8
Политика

Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану

Lenta.ru 22 апреля в 14:26
147
Единоборства

Боксер Александр Поветкин стал отцом

Сорокалетний Александр Поветкин стал отцом во второй раз. У Александра есть дочь от первого брака Арина.
Вести.Ru 04:23
2
Общество

Соловьев назвал раздачу денег безработным в США издевательством

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал раздачу денег безработным в США, назвав такие меры издевательством.
РИА Новости 09:14
5
Происшествия

Экс-депутат Госдумы Волчек арестован

Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
Газета.Ru 09:37
30
Экономика

Набиуллина: раздача денег населению взорвет инфляцию

Москва, 24 апреля 2020, 15:54 — REGNUM Раздача денег населению России приведет к резкому росту уровня инфляции.
REGNUM 08:54
12
Экономика

Путин пошутил о снижении ключевой ставки

Президент России Владимир Путин, комментируя снижение ключевой ставки ЦБ, пошутил о реакции главы регулятора Эльвиры Набиуллиной на просьбу первого вице-премьера Андрея Белоусова к банку «остановиться на какое-то время».
RT на русском 09:28
3
Армия и оружие

Подмосковье запросило у Минобороны помощь в борьбе с коронавирусом

РИА Новости 09:09
174
Общество

Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в кафе в жилых домах

Российский президент Владимир Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах, находящихся в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не больше 20 кв. м. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.
Газета.Ru 07:54
42
Политика

Песков ответил на вопрос о возможном продлении самоизоляции

Для принятия решения о продлении режима самоизоляции еще есть время, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:55
773
Футбол

Футболистам Бундеслиги придется играть в масках, если сезон возобновится

В случае возобновления сезона в Бундеслиге футболистов могут обязать играть в защитных масках.
Матч ТВ 07:14
Наука

Ученые установили, как коронавирус попадает в организм

Международная группа ученых установила два типа клеток в носу с наиболее высокой концентрацией белков ACE2 и TMPRSS2, с помощью которых коронавирус, вызывающий COVID-19, попадает в организм.
РИА Новости 05:13
2
Общество

Александр Дрозденко в прямом эфире на «Фонтанке» ответил на вопросы

В нашей группе во «ВКонтакте» проходил прямой эфир с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.
Фонтанка.Ру 06:35
Общество

Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36
147
Шоу-бизнес

Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей

Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
Народные новости вчера в 13:12
50
Авто

Новый пикап Hyundai Santa Cruz станет массовым автомобилем

Hyundai Santa Cruz станет массовой глобальной моделью. Предварительная цена пикапа - от 25 тыс. долларов (1,8 млн. рублей).
Новые автомобили вчера в 13:03
5
Происшествия

В жилом доме в Краснодаре произошел взрыв газа

РБК 09:24
14
Общество

Калининградские власти ослабят режим самоизоляции с 29 апреля

Калининградские власти объявили о послаблении с 29 апреля режима самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса — отменяются справки для передвижения жителей, откроются непродовольственные магазины и салоны красоты.
РИА Новости 07:13
279
Политика

Путин призвал чиновников не покупать зарубежные лимузины

Газета.Ru 09:29
4
Общество

Скворцова заявила о возможном плато заболеваемости на следующей неделе

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что медики рассчитывают на выход на плато заболеваемости коронавирусом уже на следующей неделе.
РБК 08:57
99
Политика

В РПЦ объяснили портреты Путина и Сталина на мозаике главного храма армии

РБК 08:26
348
Политика

Стать вице-премьером Украины согласился Саакашвили

На брифинге, состоявшемся 24 апреля незадолго до встречи с депутатами из правящей фракции «Слуга народа», Михаил Саакашвили сообщил, что Зеленский предложил ему пост вице-премьера Украины.
Live24 08:13
282
Кино

Paramount снимет сиквел «Страшных историй для рассказа в темноте»

Прошлогодняя экранизация трилогии ужасов Элвина Шварца «Страшные истории для рассказа в темноте» обзаведется сиквелом.
Киноафиша России 09:20
Армия и оружие

Американцы призывают сбить российский самолет

После обнародования информации о перехвате над Средиземным морем американского самолета-разведчика Р-8 российским Су-35 в американской прессе начались бурные обсуждения инцидента.
Военное дело 09:34
45
Общество

Путин предложил направить 7 млрд рублей на льготное автокредитование

"Предлагаю в этом году дополнительно направить на финансирование таких программ 7 млрд рублей и тем самым повысить их доступность для наших граждан", - сказал Путин.
Газета.Ru 09:11
Общество

Не нарушать режим самоизоляции на майских праздниках призвала Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россиянам ни в коем случае нельзя нарушать режим самоизоляции в период майских праздников.
Live24 09:16
177
Здоровье

Ученые обнаружили новый симптом коронавируса

Американские врачи обнаружили новый симптом COVID-19, который назвали "коронавирусные пальцы", сообщает USA Today.
РИА Новости 04:09
86
Как работают Яндекс.Новости?
Главное