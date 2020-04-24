Финансы

Lenta.ruLenta.ruРоссияне начали забирать валюту из банков

Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть, следует из данных Центробанка, опубликованных на его сайте.
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Не поняли Кудрина: Экс-глава ЦБ объяснил отток валюты из банков

Национальная служба новостей08:02

Из российских банков стали массово забирать валюту

МР7.ру04:44

Экономист назвал единственное условие, при котором сегодня стоит обменивать валюту

Вечерняя Москва05:20

Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков

Комсомольская правда05:03

Жители России стали массово забирать валюту из банков

Ореанда-Новости04:47

Россияне бросились забирать валюту из банков

Московский Комсомолец05:50

Россияне начали забирать валюту из банков

Lenta.ru04:21
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Сериал «Зулейха открывает глаза» бьет рекорды

Вести.Ru 21 апреля в 16:58
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Общество

Глава ГУМВД по Новосибирской области Стерликов подал в отставку

Начальник ГУМВД по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов подал главе МВД рапорт об отставке с должности, сообщил РИА Новости в пятницу представитель главка.
РИА Новости 06:38
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Общество

Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36
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Происшествия

Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом

Вести.Ru 06:58
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Общество

На этот год не стоит планировать зарубежных поездок, считает Матвиенко

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко советует россиянам в 2020 году не планировать зарубежных поездок из-за пандемии коронавируса в мире.
РИА Новости 07:27
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Политика

Грузия отзовет посла в Киеве, если Саакашвили займет пост на Украине

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна отзовет посла в Киеве, если бывший грузинский президент Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины.
Газета.Ru 08:38
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Политика

Путин: Автодилеры откроются одними из первых

Автодилеры будут одними из первых компаний, которые возобновят работу после улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу.
Росбалт 08:51
Общество

На Среднем Урале объяснили, как будет действовать пропускной режим

Документы, которые подтверждают необходимость нахождения человека на улице, будут введены в тех городах Свердловской области, где много случаев заражения коронавирусом.
Российская газета 06:20
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Политика

США признали работу биолабораторий на Украине

Посольство США на Украине официально признало функционирование в этой стране биологических лабораторий, в которых проводятся опыты с вирусами, пишет "Страна.ua".
Ruposters.ru 06:50
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Политика

Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
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Здоровье

В Бурятии вступились за уволенного главврача больницы в Улан-Удэ

Ранее сообщалось, что Циденов обратился в Минздрав с требованием снять с занимаемой должности главврача Тамару Бидагаеву, потому как десять сотрудников больницы, проигнорировав симптомы ОРВИ, оказались в итоге заражены коронавирусом.
RuNews24.ru 08:46
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Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%

Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс 06:43
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Общество

Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни

Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам.
Lenta.ru вчера в 21:04
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Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
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Общество

Скворцова не смогла назвать сроки выхода на плато по коронавирусу

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в ходе видеоконференции с депутатами Госдумы не назвала сроки выхода России на плато по заболеваемости коронавирусом ввиду быстро меняющейся ситуации, сообщил РИА Новости по итогам встречи первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.
РИА Новости 07:40
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Общество

Путин заявил о необходимости сохранить рабочие места в автопроме

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддержать во время кризиса стабильную работу автомобильной промышленности и сохранить рабочие места в отрасли.
РБК 08:38
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Общество

Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ

Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру 06:39
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Авто

Полиция Филиппин получила грузовики «Урал»

Автоновости дня вчера в 03:01
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Общество

Попова призвала не нарушать режим самоизоляции на майских праздниках

Ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы начать нарушать требования, которые есть, это очевидно.
ТАСС 07:33
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Политика

Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции

В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru вчера в 09:20
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Общество

В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции

Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне.
Российская газета 07:03
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Происшествия

В Калининграде раскрыли убийство девушки, совершенное 20 лет назад

В Калининграде следователи раскрыли убийство 17-летней девушки, совершенное в 1998 году.
Российская газета 08:11
Происшествия

В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции

В Красноярске прошла акция против режима самоизоляции.
Ведомости 05:12
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Политика

Великобритания отказалась от отсрочек по Brexit

«Правительство Великобритании отказалось от любых отсрочек окончательного выхода из состава европейского рынка, который намечен на 31 декабря 2020 года», — цитирует ТАСС Барнье.
Известия 07:55
Технологии

Как функционирует приложение «Социальный мониторинг»

Приложение «Социальный мониторинг» было разработано для пациентов с COVID-19, которые лечатся в домашних условиях.
Вести Подмосковья 00:53
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Политика

Трамп предложил лечить коронавирус при помощи света

«Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту», — предположил Трамп.
РБК вчера в 20:39
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Общество

Четверть регионов России введут систему спецпропусков

Федеральную платформу, которую работодатели смогут использовать для выдачи цифровых пропусков сотрудникам, внедрят в 21 субъекте России.
Газета.Ru вчера в 04:00
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Подмосковье запросило помощь военных в борьбе с коронавирусом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев запросил у Минобороны помощь в борьбе с коронавирусом, заявил глава ведомства Сергей Шойгу.
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Происшествия

В жилом доме в Краснодаре произошел взрыв газа

РБК 08:35
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Фабрика в Гагарине начала выпускать защитные костюмы для медиков

Smollenta.ru 07:44
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