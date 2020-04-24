Финансы
Lenta.ruРоссияне начали забирать валюту из банков
Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть, следует из данных Центробанка, опубликованных на его сайте.
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с чего всё началось
Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть, следует из данных Центробанка, опубликованных на его сайте.Lenta.ruвчера в 04:21
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Не поняли Кудрина: Экс-глава ЦБ объяснил отток валюты из банков
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Бывший глава ЦБ России: россияне сомневаются в устойчивости банковской системы
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Комментарии
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В течение последней недели в России наблюдаются скачки числа новых случаев заражения COVID-19.
Российская газета 01:25
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Звезда фильма «Запретная зона» Дмитрий Дьяченко умер в США
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РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
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«Самый крупный очаг заражения зафиксирован в травматологическом отделении Абаканской больницы — 34 случая», — говорится в сообщении.
Известия 00:55
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции
Мэрия Москвы направила официальный ответ на иск, поданный в Московский городской суд, в котором говорится о незаконности указов Сергея Собянина касательно режима самоизоляции в столице и системы цифровых пропусков.
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РБК 02:58
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Российская газета вчера в 08:09
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Встреча с инопланетянами возможно откладывается
Было запущено два аппарата "Вояджер-1" и "Вояджер-2".
Pravda.Ru вчера в 07:04
Общество
Сайт мэрии Москвы рассказал горожанам, что такое «ближайший магазин»
Сегодня сайт Мэра Москвы разъяснил, как следует трактовать слово «ближайший».
Вести Подмосковья 22 апреля в 15:22
Общество
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ вчера в 11:51
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Общество
В Москве еще 312 пациентов вылечилось от коронавируса
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В Липецкой области разрешили пробежки и прогулки с семьей
Жители Липецкой области с завтрашнего дня смогут выходить на улицу для одиночных пробежек и прогулок с членами семьи, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Коммерсантъ вчера в 15:57
Общество
В Крыму за сутки выявили десять случаев заражения коронавирусом
Максимум заражений COVID-19 за сутки выявлено в Крыму - 10, общее число достигло 67 - Аксенов Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 03:15
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Глава UFC рассказал о причинах отмены боя Хабиба
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Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
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В Находке подтвержден коронавирус у сотрудников станции скорой помощи
Российская газета вчера в 22:55
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Уткин ответил на угрозы Соловьева
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Число пациентов с коронавирусом во Владимирской области выросло на 44
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 44, всего в регионе 424 заболевших, сообщило в субботу управление Роспотребнадзора по региону.
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США и Китай сорвали конференцию G20
США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Медведева отреагировала на фото Туктамышевой в красном костюме
Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева прокомментировала фотографию чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой в красном костюме.
Газета.Ru вчера в 14:19