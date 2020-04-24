Финансы
RuNews24.ruЖители России забирают валюту из банков
Россияне начали в массовом порядке начали забирать валюту из банков страны. Об этом свидетельствует информация Центробанка, обнародованная на его официальном сайте.
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с чего всё началось
Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть, следует из данных Центробанка, опубликованных на его сайте.Lenta.ru24 апреля в 04:21
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Не поняли Кудрина: Экс-глава ЦБ объяснил отток валюты из банков
Национальная служба новостей24 апреля в 08:02
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 19:17, Ашберн
Комментарии
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Китай представил название для своей первой миссии на Марс
РБК 24 апреля в 13:56
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В понедельник начнется бесплатная раздача Total War Shogun 2
ГЛАС.RU 24 апреля в 16:12
Происшествия
В Петербурге скончался еще один врач, зараженный коронавирусом
В инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге скончался врач Алексей Филиппов, у которого подтвердился диагноз «коронавирус».
Росбалт 07:25
Общество
Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе
Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
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Происшествия
В Благовещенске неизвестный в маске расстрелял охранника супермаркета
Отмечается, что неизвестный посетитель торговой организации в субботу, 25 апреля, выпустил в охранника сразу несколько пуль.
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Политика
Пушков назвал слова Зеленского о Донбассе политическим спектаклем
Прощание с Донбассом: Пушков усомнился в способности Зеленского положить конец войне Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Донбасса.
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Чиро Иммобиле: В «Севилье» понял, что Эмери ничего не соображает
Чиро Иммобиле, c 27 голами возглавляющий список лучших бомбардиров нынешнего сезона серии А, рассказал о том, как играл за Севилью под руководством Унари Эмери в 2015 году.
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Наука
Останки лягушки впервые нашли в Антарктиде
Группа ученых из Швеции, Аргентины и Швейцарии обнаружила фрагменты скелета лягушки, которая обитала на территории Антарктиды миллионы лет назад.
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Глава Бурятии обвинил врачей во вспышке коронавируса в регионе
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Дешевизна многоразовых ракет, представленных американской организацией SpaceX, обусловлена тем, что полная стоимость изначально оплачивается NASA или ВВС США.
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Попова заявила о возможности избежать пика заражения коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что в России удастся избежать пика заболеваемости, если граждане «не сорвутся» во время майских праздников.
RT на русском 15:45