Финансы

Lenta.ruLenta.ruРоссияне начали забирать валюту из банков

Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть, следует из данных Центробанка, опубликованных на его сайте.
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с чего всё началось
Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть, следует из данных
 Центробанка, опубликованных на его сайте.
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На территории Змеиногорского района будет введён бессрочный карантин. Ужесточится режим против того, который есть на сегодняшний день.
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