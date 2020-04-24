с чего всё началось

Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть, следует из данных Центробанка, опубликованных на его сайте.

Общество ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений. 218

Происшествия В Хакасии выявили крупный очаг заражения коронавирусом Абакан, 25 апреля 2020, 07:09 — REGNUM В Хакасии за прошедшие сутки были выявлены 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 34 — в травматологическом отделении Абаканской межрайонной клинической больницы. 40

Политика США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов. 1K

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации регионам по открытию парикмахерских Роспотребнадзор дал властям регионов рекомендации по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса. 95

Здоровье Роспотребнадзор дал рекомендации по организации труда Роспотребнадзор в свежем письме от 20.04.2020 № 02/7376-2020-24 озвучил большое количество рекомендаций по организации работы предприятий в период противодействия коронавирусной угрозе. 1

Общество В Змеиногорском районе вводится карантин На территории Змеиногорского района будет введён бессрочный карантин. Ужесточится режим против того, который есть на сегодняшний день. 23

Происшествия Землетрясение магнитудой 5 произошло в Румынии На востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой 5. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на румынский Национальный институт исследований развития физики Земли.

Общество Ослабить режим самоизоляции на майские праздники предлагает СПЧ По мнению членов Совета по правам человека при президенте России (СПЧ), в стране существуют условия для смягчения ограничительных мер. 998

Финансы ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5% При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. 1,3K

Авто В США пустят с молотка 240 редких автомобилей финансового мошенника Аукционный дом RM Сотбис в октябре выставит на продажу 240 редких автомобилей из коллекции основателя и гендиректора компании Интерлогик Аутсорсинг в штате Индиана Наджиба Хана.

Общество Описаны отличительные признаки эпидемии коронавируса в России Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия идет своим путем в борьбе с распространением коронавируса. 4

Общество В Москве умер 41 пациент с коронавирусом В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. 72

Политика Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. 16

Политика Владимира Соловьева просят исключить из общественного совета при МВД за угрозы в адрес Василия Уткина Министерство внутренних дел попросили обратить внимание на публичные угрозы со стороны телерадиоведущего Владимира Соловьева в адрес журналиста Василия Уткина.

Общество Вирусолог оценил последствия карантина для здоровья россиян Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев оценил последствия карантина для здоровья россиян.