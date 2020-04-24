с чего всё началось

Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть, следует из данных Центробанка, опубликованных на его сайте.

Происшествия Экс-депутат Госдумы Волчек арестован Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда. 65

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 5,5% Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики. 1K

Общество В США число жертв коронавируса превысило 50 тысяч Число жертв коронавируса в США превысило 50 тысяч, следует из данных университета Джона Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.

Общество В ВОЗ одобрили российские вакцины против коронавируса Всемирная организация здравоохранения включила в перечень перспективных разработок против коронавируса девять российских вакцин против данной инфекции, передает РИА «Новости». 261

Общество Голикова отметила усталость россиян от ограничений из-за коронавируса Россияне устали от ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому важно оценить, когда власти смогут ослабить эти меры, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. 664

Шоу-бизнес Татьяну Буланову выписали из больницы Певицу Татьяну Буланову, которую ранее госпитализировали в научный исследовательский центр им. В. А. Алмазова с подозрением на микроинсульт, выписали из больницы. 4

Общество Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы. 260

Общество В Москве оценили возможность смягчить ограничения на майские праздники Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в президентском Совете по правам человека обсуждают введение в Москве «зелёного пропуска», который может позволить людям выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку». 267

Культура Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют зрителям секреты В воскресенье, 26 апреля, в 18:00 в эфир телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет популярности шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром. 113

Происшествия Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе. 5

Происшествия Полицейского и адвоката задержали в Москве по подозрению во взяточничестве Следователь следственного отдела ОМВД России по району Марьино и адвокат задержаны по подозрению во взяточничестве.

Общество СМИ анонсировали крупнейшую реформу МГУ Целью реформы заявлена ликвидация дублирующих друг друга направлений обучения, которые одновременно функционируют на разных факультетах.

Политика Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru". 1,2K