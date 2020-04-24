с чего всё началось

Уточняется, что отток составил 5,3%, что является рекордным показателем с 2008 года. Всего с начала 2020 года россияне забрали из кредитных учреждений $7,2 млрд. Ранее, как писал NEWS.ru, российские банки решили не повышать ставки по валютным кредитам, но будут следить за рыночной ситуацией.

Религия Духовник Поклонской в ходе проповеди проклял тех, кто закрывает храмы В Свердловской области настоятель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий в ходе воскресной проповеди призвал людей идти в храмы и проклял тех, кто закрывает храмы, заявив, что эпидемии коронавируса не существует. 77

Здоровье Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов. 1,3K

Политика Кремль анонсировал выступление Путина по поводу коронавируса Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин выступит с новым заявлением по поводу коронавируса на следующей неделе. 3,5K

Общество Минсельхоз: Экспорт зерна из России приостановлен По замыслам Минсельхоза, ограничения на вывоз зерна до конца сезона вкупе с зерновыми интервенциями (в размере до 1,5 млн т) позволят стабилизировать цены на зерновые и обеспечить внутренние потребности страны в зерне и продуктах его переработки. 407

Происшествия На Кубани за сутки подтвердили 84 случая заражения коронавирусом Краснодар, 25 апреля 2020, 13:41 — REGNUM 84 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки на территории Краснодарского края, сообщили 25 апреля в региональном оперштабе. 810

Происшествия Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве". 536

Здоровье При диагностике коронавируса у восьми оренбуржцев выявили онкологию За две недели во время диагностики COVID-19 на КТ в регионе выявили 8 пациентов с раком легких на ранней стадии.ВАЖНО!Оренбуржцам напоминают основные меры профилактики заражения коронавирусом.

Общество В Калужской области рассказали о случаях коронавируса на предприятиях Коронавирус выявлен у ряда работников системообразующих предприятий в Калужской области, которые приступили к работе в начале апреля, сообщил врио губернатора Владислав Шапша в своих аккаунтах в соцсетях.

Происшествия В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка. 67

Общество Власти Петербурга уточнили обстоятельства смерти четырех медсестер В Петербурге комитет по здравоохранению подтвердил, что в городе скончались четыре медсестры с диагнозом COVID-19. 1K

Здоровье Доктор Комаровский сообщил об «инфицирующей дозе» коронавируса Москва, 26 апреля 2020, 07:11 — REGNUM Заражение коронавирусом, как правило, происходит при попадании на слизистые оболочки дыхательных путей реципиента определённой минимальной «дозы» вируса, сообщил 25 апреля врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Instagram. 101

Общество 65 новых больных коронавирусом выявили в Ростовской области По сведениям Роспотребнадзора на 11:00, воскресенья, 26 апреля на территории Ростовской области еще у 65 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция. 25

Общество Россиян призвали изменить привычки после окончания самоизоляции Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что после отмены режима самоизоляции россиянам придется поменять свои привычки. 14

Общество В Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции На совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим самоизоляции в России нужно продлить еще на один инкубационный период, то есть на две недели. 4,4K

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Армия и оружие В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря. 659

Общество Главный детский инфекционист предложил продлить режим самоизоляции Режим самоизоляции нужно продлить до 12 мая, считает главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням у детей, директор Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА, академик РАН Юрий Лобзин. 17

Музыка The Rolling Stones впервые за 8 лет выпустили новую песню Группа Rolling Stones решила выпустить песню «Living in a Ghost Town» именно сейчас, так как трек хорошо описывает ситуацию в связи с распространением коронавируса. 24

Экономика Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян Реальные располагаемые доходы граждан РФ в январе — марте 2020 года сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 2,7K