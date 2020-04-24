Финансы
News.ruРоссияне начали забирать со вкладов валюту
Уточняется, что отток составил 5,3%, что является рекордным показателем с 2008 года. Всего с начала 2020 года россияне забрали из кредитных учреждений $7,2 млрд. Ранее, как писал NEWS.ru, российские банки решили не повышать ставки по валютным кредитам, но будут следить за рыночной ситуацией.
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с чего всё началось
Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть, следует из данных Центробанка, опубликованных на его сайте.Lenta.ru24 апреля в 04:21
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Будет ли в России введен налог на обмен валюты и выдержат ли банки кризис
Комсомольская правда24 апреля в 18:01
Не поняли Кудрина: Экс-глава ЦБ объяснил отток валюты из банков
Национальная служба новостей24 апреля в 08:02
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Комментарии
Религия
Духовник Поклонской в ходе проповеди проклял тех, кто закрывает храмы
В Свердловской области настоятель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий в ходе воскресной проповеди призвал людей идти в храмы и проклял тех, кто закрывает храмы, заявив, что эпидемии коронавируса не существует.
Новая газета 10:56
Шоу-бизнес
Башаров впервые признался, почему не смог жить с Архаровой
НТВ вчера в 15:47
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости 24 апреля в 22:23
Происшествия
В Омске автомобиль въехал в толпу на несанкционированных автогонках
12 Канал Омск 09:03
Культура
Депутат пожаловался в прокуратуру на сериал «Зулейха открывает глаза»
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ) обратился в Генпрокуратуру с просьбой начать проверку сериала "Зулейха открывает глаза".
Москва 24 вчера в 22:25
Политика
Кремль анонсировал выступление Путина по поводу коронавируса
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин выступит с новым заявлением по поводу коронавируса на следующей неделе.
Коммерсантъ 06:51
Общество
Минсельхоз: Экспорт зерна из России приостановлен
По замыслам Минсельхоза, ограничения на вывоз зерна до конца сезона вкупе с зерновыми интервенциями (в размере до 1,5 млн т) позволят стабилизировать цены на зерновые и обеспечить внутренние потребности страны в зерне и продуктах его переработки.
Российская газета 10:25
Общество
Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса
В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:27
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердили 84 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 25 апреля 2020, 13:41 — REGNUM 84 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки на территории Краснодарского края, сообщили 25 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM вчера в 06:41
Происшествия
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
Общество
Государственное радио КНДР сообщило об активной работе Ким Чен Ына
Российская газета вчера в 22:21
Здоровье
При диагностике коронавируса у восьми оренбуржцев выявили онкологию
За две недели во время диагностики COVID-19 на КТ в регионе выявили 8 пациентов с раком легких на ранней стадии.ВАЖНО!Оренбуржцам напоминают основные меры профилактики заражения коронавирусом.
Orenday.ru 09:13
Общество
В Калужской области рассказали о случаях коронавируса на предприятиях
Коронавирус выявлен у ряда работников системообразующих предприятий в Калужской области, которые приступили к работе в начале апреля, сообщил врио губернатора Владислав Шапша в своих аккаунтах в соцсетях.
РИА Новости 11:21
Происшествия
В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП
В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета вчера в 09:42
Общество
Власти Петербурга уточнили обстоятельства смерти четырех медсестер
В Петербурге комитет по здравоохранению подтвердил, что в городе скончались четыре медсестры с диагнозом COVID-19.
РЕН ТВ вчера в 20:14
Здоровье
Доктор Комаровский сообщил об «инфицирующей дозе» коронавируса
Москва, 26 апреля 2020, 07:11 — REGNUM Заражение коронавирусом, как правило, происходит при попадании на слизистые оболочки дыхательных путей реципиента определённой минимальной «дозы» вируса, сообщил 25 апреля врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Instagram.
REGNUM 00:11
Общество
65 новых больных коронавирусом выявили в Ростовской области
По сведениям Роспотребнадзора на 11:00, воскресенья, 26 апреля на территории Ростовской области еще у 65 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 06:01
Общество
Россиян призвали изменить привычки после окончания самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что после отмены режима самоизоляции россиянам придется поменять свои привычки.
Московский Комсомолец 08:18
Общество
В Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции
На совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим самоизоляции в России нужно продлить еще на один инкубационный период, то есть на две недели.
Калужские новости вчера в 01:59
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
Армия и оружие
В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
Теннис
Сафин о «Спартаке»: «Ощущение, что футболисты пришли с улицы»
Бывший теннисист Марат Сафин высказал мнение об игре «Спартака».
Sports.ru 11:09
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
Московский Комсомолец вчера в 17:18
Общество
Главный детский инфекционист предложил продлить режим самоизоляции
Режим самоизоляции нужно продлить до 12 мая, считает главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням у детей, директор Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА, академик РАН Юрий Лобзин.
РИА Новости 08:43
Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
RT на русском 09:36
Музыка
The Rolling Stones впервые за 8 лет выпустили новую песню
Группа Rolling Stones решила выпустить песню «Living in a Ghost Town» именно сейчас, так как трек хорошо описывает ситуацию в связи с распространением коронавируса.
Дилетант 24 апреля в 06:38
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
Экономика
Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян
Реальные располагаемые доходы граждан РФ в январе — марте 2020 года сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
BFM.ru 01:40
Общество
Беглов выразил соболезнования семье нейрохирурга Филиппова
Петербургский градоначальник Александр Беглов соболезнует родным врача-нейрохирурга Александровской больницы Алексея Филиппова, чья жизнь оборвалась сегодня, 26 апреля, ночью.
ЗакC.Ру 10:31