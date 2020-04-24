Финансы
МонаВистаРоссияне резко бросились забирать из банков иностранную валюту
В России граждане на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть стали массово забирать из банков иностранную валюту. Об этом свидетельствует отчетная публикация на сайте Центробанка РФ.
Читать в источнике
Оценить80
с чего всё началось
Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть, следует из данных Центробанка, опубликованных на его сайте.Lenta.ruвчера в 04:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Будет ли в России введен налог на обмен валюты и выдержат ли банки кризис
Комсомольская правдавчера в 18:01
Не поняли Кудрина: Экс-глава ЦБ объяснил отток валюты из банков
Национальная служба новостейвчера в 08:02
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 20:18, Ашберн
Комментарии
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru вчера в 11:52
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note 08:38
Музыка
Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей вчера в 17:58
Политика
Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе
Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск.
Газета.Ru 14:10
Общество
Названы города-лидеры Подмосковья по числу зараженных коронавирусом
Города Одинцово и Люберцы лидируют в Подмосковье по числу инфицированных коронавирусом.
Известия 18:56
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru 01:34
Армия и оружие
«У Сомали лодки получше»: в Сети высмеяли поход украинских моряков
Пользователи Сети высмеяли учебный боевой поход военно-морских сил сил Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс".
РИА Новости 20:08
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07
Экономика
Частные стоматологи попросили Путина и Мишустина о господдержке
Зуботехнические лаборатории направили президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину открытое письмо, в котором они попросили включить их вид деятельности в перечень пострадавших от кризиса отраслей, чтобы рассчитывать на господдержку.
РБК 20:09
Общество
Помощник Путина назвал приоритеты для власти
Орешкин подчеркнул, что по этим пунктам во всем мире наблюдаются негативные тренды.
Lenta.ru 15:24
Космос
В Индии приступили к составлению программы пилотируемого полета в космос
Прием предложений по исследованиям, которые могут войти в программу пилотируемого космического полета, начала Индийская организация космических исследований (ISRO), 24 апреля передает NDTV.
ИА Красная Весна вчера в 13:07
Гаджеты
Видеоблогер показал разницу между камерами iPhone SE 2020 и iPhone 11
Видеоблогер на YouTube-канале SuperSaf сравнил смартфоны iPhone SE 2020 и iPhone 11.
Актуальные Новости 14:45
Общество
Собчак объяснила решение приобрести долю в крабовом бизнесе
Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
РБК 17:22
Политика
Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру получения российского гражданства для иностранцев.
Газета.Ru вчера в 08:56
Наука
Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к COVID-19
Полученный результат позволил ученым предположить, что у людей, которые раньше уже заражались какими-либо коронавирусами, может вырабатываться иммунитет к COVID-19, а в случае инфицирования болезнь будет протекать мягко или вовсе бессимптомно.
Российская газета вчера в 23:26
Игры
Для PS5 готовят эксклюзив в виде Horizon Zero Dawn 2
Опыт показал востребованность постапокалиптической истории, поэтому для следующего поколения PlayStation разрабатывается сиквел Horizon Zero Dawn.
ГЛАС.RU вчера в 10:44
Гаджеты
В 2021 году Apple выпустит Mac с процессором собственного производства
По данным Bloomberg, в 2021 году «яблочная» компания выпустит Mac, созданные на собственных процессорах.
Astera 23 апреля в 13:25
Общество
В Кузбассе с 5 мая введут пропускную систему
В Кемеровской области введут систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима самоизоляции.
Известия 09:49
Армия и оружие
Российские Су-27 сопроводили бельгийский F-16
Летчики установили, что к российской границе летит F-16 ВВС Бельгии и взяли его на сопровождение.
Вести.Ru 10:25
Общество
В приютах в США опасаются, что люди вернут питомцев назад после карантина
Коронавирус принес в США ажиотажный спрос на домашних питомцев, но владельцы приютов опасаются, что любовь к животным угаснет после окончания пандемии, и многие животные снова окажутся не нужны, рассказали РИА Новости представители индустрии.
РИА Новости 20:09
Происшествия
Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер в разгар пандемии
В социальных сетях и некоторых Telegram-каналах ранее появился неофициальный "Список памяти", где медики и общественники приводят данные о якобы умерших медработниках.
РИА Новости 16:44
Происшествия
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости 18:26
Общество
В Москве умерли 38 больных коронавирусом
В Москве умерли 38 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.
Коммерсантъ 16:31
Экономика
Росстат отчитался о начавшемся сокращении реальных доходов россиян
По итогам первого квартала 2020 года сохранились относительно низкие темпы инфляции: рост потребительских цен составил 2,4% в годовом выражении, в том числе по продовольственным товарам — 2%. Среднедушевые денежные доходы за первый квартал оцениваются Росстатом в 31,2 тыс. руб. в месяц.
РБК 17:00