с чего всё началось

В России граждане на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть стали массово забирать из банков иностранную валюту. Об этом свидетельствует отчетная публикация на сайте Центробанка РФ.

Наука Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц. 60

Общество Названы города-лидеры Подмосковья по числу зараженных коронавирусом Города Одинцово и Люберцы лидируют в Подмосковье по числу инфицированных коронавирусом.

Общество Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина. 1,2K

Экономика Частные стоматологи попросили Путина и Мишустина о господдержке Зуботехнические лаборатории направили президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину открытое письмо, в котором они попросили включить их вид деятельности в перечень пострадавших от кризиса отраслей, чтобы рассчитывать на господдержку.

Общество Помощник Путина назвал приоритеты для власти Орешкин подчеркнул, что по этим пунктам во всем мире наблюдаются негативные тренды.

Космос В Индии приступили к составлению программы пилотируемого полета в космос Прием предложений по исследованиям, которые могут войти в программу пилотируемого космического полета, начала Индийская организация космических исследований (ISRO), 24 апреля передает NDTV.

Общество Собчак объяснила решение приобрести долю в крабовом бизнесе Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке. 17

Наука Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к COVID-19 Полученный результат позволил ученым предположить, что у людей, которые раньше уже заражались какими-либо коронавирусами, может вырабатываться иммунитет к COVID-19, а в случае инфицирования болезнь будет протекать мягко или вовсе бессимптомно. 303

Общество В приютах в США опасаются, что люди вернут питомцев назад после карантина Коронавирус принес в США ажиотажный спрос на домашних питомцев, но владельцы приютов опасаются, что любовь к животным угаснет после окончания пандемии, и многие животные снова окажутся не нужны, рассказали РИА Новости представители индустрии.

Происшествия Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер в разгар пандемии В социальных сетях и некоторых Telegram-каналах ранее появился неофициальный "Список памяти", где медики и общественники приводят данные о якобы умерших медработниках. 158

Происшествия Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве". 99

Общество В Москве умерли 38 больных коронавирусом В Москве умерли 38 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.