Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРоссияне начали закрывать вклады и снимать наличные

Российские кредитные организации сообщили об увеличении числа клиентов, которые подали заявления о закрытии вкладов. Также выросло число операций по выдаче наличных, сообщил РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.
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с чего всё началось

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной (есть у РБК, подлинность подтвердил представитель ассоциации).
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