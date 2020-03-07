Общество

ВедомостиВедомостиРоссияне начали запасаться едой в страхе перед эпидемией коронавируса

Основная причина высокого спроса – боязнь эпидемии коронавируса, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
Читать в источнике
Комментировать34
с чего всё началось

Россияне начали запасаться едой в страхе перед эпидемией коронавируса

В феврале в России резко вырос спрос на продукты с длительными сроками хранения, мыло, бытовую химию и предметы личной гигиены. Об этом «Ведомостям» рассказали представители и сотрудники нескольких торговых сетей и производителей продовольствия и бытовой химии.
Ведомости08:16

Подробнее о событии

Россияне начали запасаться едой в страхе перед эпидемией коронавируса

Ведомости08:16

«Ведомости»: россияне начали запасаться едой из-за страха перед эпидемией коронавируса

URA.Ru09:33

Онлайн-магазины сообщили о повышении спроса на консервы и бытовую химию

РБК17:52

Российские торговые сети рассказали о повышении спроса на консервы и туалетную бумагу

Новая газета10:58

Онлайн-магазины сообщили о повышении спроса среди россиян на ряд товаров с длительным сроком хранения

Эхо Москвы19:05

Россияне запасаются едой на случай эпидемии коронавируса

ГЛАС.RU08:54

Жители России начали запасаться едой из-за паники

Pravda.Ru09:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 23:46, Ашберн
Биатлон

«Русский был не таким быстрым, поэтому с ним можно было «воевать». Швед рассказал о борьбе с Халили за медаль в эстафете

Финишер сборной Швеции Мартин Понсилома рассказал, почему ему удалось опередить россиянина Карима Халили в борьбе за бронзу в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место.
Матч ТВ 15:54
Политика

Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
РБК вчера в 12:34
Гаджеты

Эксперты рассказали про характеристики Nokia 5.3

Компания HMD Global уже в ближайшее время презентует новый бюджетный смартфон Nokia 5.3. Эксперты рассказали о его характеристиках.
NewInform 18:47
Происшествия

В Санкт-Петербурге ищут убийцу подростка

Вести.Ru 17:20
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве

В Москве найдены мёртвыми украинские шахматисты Станислав Богданович и Александра Вернигора.
RT на русском вчера в 10:59
Энергетика

Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК

В апреле Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки.
Российская газета 21:10
Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости 00:07
Общество

Стало известно о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей

В Омской области 70-летняя россиянка получает страховую пенсию в размере 52 533 рубля.
РИА Новости 13:46
Кино

Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол

Американский актер и культурист Дэвид Пол, известный по фильму «Няньки», скончался, не дожив два дня до своего 63-летия.
Известия 09:56
Общество

Правила выдачи лицензий на оружие изменятся в России

Глава Росгвардии Виктор Золотов сообщил о грядущем переходе на электронный документооборот при выдаче разрешений на пользование оружием.
Народные новости 03:20
Футбол

Месси принес «Барселоне» победу над «Реалом Сосьедадом»

REGNUM 14:28
Культура

В РПЦ назвали «омерзительной подделкой» клип Филиппа Киркорова

Митрополит Иларион был очень возмущен использованием в этом клипе образов из католических монастырей, а также прообраза на распятие и Богородицу.
ИнфоСМИ 14:22
Технологии

Названа опасность телефонов и компьютеров для мозга

Врач объяснил эту тенденцию тем, что люди стали активнее пользоваться телефонами и компьютерами, которые негативно влияют на мозг, перегружая его большим объемом информации.
Lenta.ru 21:46
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости 10:09
Фигурное катание

Фигуристка Валиева выиграла юниорский чемпионат мира

Российская фигуристка Камила Валиева завоевала золотую медаль чемпионата мира среди юниоров, который в эти дни проходит в Таллине.
Вести.Ru 12:32
Футбол

«Ювентус» — «Интер». Прогноз: Сарри и Конте сосредоточатся на обороне

Из-за коронавируса матч в Турине пройдёт без зрителей и, возможно, без голов «Ювентус» примет «Интер» в центральном матче 26-го тура Серии А. Встреча начнётся 8 марта в 22:45 мск.
Чемпионат 14:30
Происшествия

Из-под завалов рухнувшего в Китае отеля вытащили 50 человек

Спасателям удалось вытащить 50 человек из-под завалов отеля, рухнувшего в китайской провинции Фуцзянь, однако двое из них были уже мертвы, сообщает издание "Синьцзинбао".
РИА Новости 21:53
Экономика

Товарооборот между Россией и Китаем за два месяца вырос на 5,6%

Товарооборот между Россией и Китаем за январь и февраль 2020 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,1 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.
РИА Новости вчера в 23:03
Политика

Путин предложил наказывать за уничтожение памятников воинам

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за уничтожение или повреждение памятников, мемориальных музеев и воинских захоронений.
Lenta.ru 14:32
Транспорт

Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту

Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
РИА Новости 12:39
Армия и оружие

Модернизированные сирийские МиГ-29 бросили в бой против турецких F-16

Стоит отметить, что МиГ-29СМ, используемые сирийскими правительственными войсками, в том числе ракетами последнего поколения Р-77 с активными головками самонаведения.
Shraibikus News 03:16
Политика

Кадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о том, что американские власти заинтересовались его "бизнесом и банковскими счетами".
РИА Новости 11:00
Футбол

«Бока Хуниорс» стала чемпионом Аргентины по футболу

«Бока Хуниорс» обыграла клуб «Химнасия и Эсгрима» со счетом 1:0 в матче заключительного тура чемпионата Аргентины по футболу, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 22:47
Наука

У коронавируса найдено два подтипа

Ученые из Шанхайского университета изучили и проанализировали геномы коронавируса, которые имеются в публичном доступе.
Mockva.ru 21:46
Общество

На севере Италии ввели ограничения из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, который вводит ограничения на въезд и на выезд, а также на передвижение по территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте правительства страны.
РИА Новости 22:57
Шоу-бизнес

66-летняя Проклова удивила поклонников стройной фигурой

66-летняя российская актриса Елена Проклова опубликовала в своём Instagram фото в купальнике.
Газета Кемерова 01:56
Общество

Путин поздравил российских женщин с 8 Марта

Президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта. Обращение главы государства было показано в эфире телеканала «Россия 24».
Известия 17:09
Космос

НАСА опубликовало самую детальную панораму Марса

На официальном сайте НАСА появился снимок Марса, с самой детальной панорамой, сделанной когда-либо.
РЕН ТВ вчера в 05:53
Политика

Турция запретила беженцам переправляться в Европу через Эгейское море

Взгляд.ру 04:39
Наука

Технологию CRISPR применили для лечения слепоты впервые в мире

В Орегонском университете науки и здоровья медики провели эксперимент, в ходе которого ввели пациенту, страдающему врожденным амаврозом Лебера несколько капель лекарства.
Live24 вчера в 01:28
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное