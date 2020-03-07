Общество

ВедомостиВедомостиРоссияне начали запасаться едой в страхе перед эпидемией коронавируса

Основная причина высокого спроса – боязнь эпидемии коронавируса, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
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с чего всё началось

Россияне начали запасаться едой в страхе перед эпидемией коронавируса

В феврале в России резко вырос спрос на продукты с длительными сроками хранения, мыло, бытовую химию и предметы личной гигиены. Об этом «Ведомостям» рассказали представители и сотрудники нескольких торговых сетей и производителей продовольствия и бытовой химии.
Ведомостивчера в 09:16

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Россияне начали запасаться едой в страхе перед эпидемией коронавируса

Ведомостивчера в 09:16

«Ведомости»: россияне начали запасаться едой из-за страха перед эпидемией коронавируса

URA.Ruвчера в 10:33

Онлайн-магазины сообщили о повышении спроса на консервы и бытовую химию

РБКвчера в 18:52

Российские торговые сети рассказали о повышении спроса на консервы и туалетную бумагу

Новая газетавчера в 11:58

Онлайн-магазины сообщили о повышении спроса среди россиян на ряд товаров с длительным сроком хранения

Эхо Москвывчера в 20:05

Россияне запасаются едой на случай эпидемии коронавируса

ГЛАС.RUвчера в 09:54

Жители России начали запасаться едой из-за паники

Pravda.Ruвчера в 10:18
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Происшествия

В Екатеринбурге Lexus сбил женщину-пешехода и загорелся

REGNUM 01:47
Общество

Олегу Тинькову грозит до шести лет американской тюрьмы

По каждому из двух пунктов обвинения Тинькову грозит максимальное наказание до трех лет тюрьмы, указывает минюст.
Ведомости 05 марта в 19:34
Происшествия

В Санкт-Петербурге ищут убийцу подростка

На лестничной клетке одной из многоэтажек в Санкт-Петербурге обнаружено тело 14-летнего подростка.
Газета.Ru 02:52
Политика

Украине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского

Попытки президента Украины Владимира Зеленского найти министров в новое правительство являются апофеозом демонтажа государственного управления, который обернется коллапсом.
Lenta.ru 00:30
Общество

В России обнаружено шесть новых случаев заражения коронавирусом

В России зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный штаб РФ.
URA.Ru 06 марта в 09:02
Политика

Девушка из Иванова попросила Путина взять ее замуж

Сегодня, 6 марта, во время рабочего визита Президента России в Иваново Владимиру Путину сделали предложение.
IvanovoNews 06 марта в 10:07
Технологии

Для AMD приоритетом останется органический рост бизнеса

Органический рост бизнеса для AMD продолжает оставаться приоритетом, и эта модель развития не подразумевает активного приобретения активов сторонних компаний.
3DNews 03:33
Общество

Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции

Британский таблоид Daily Mail нашел новую причину для критики российской армии и полиции.
Газета.Ru 03:21
Общество

В Италии закрыли 14 провинций из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса.
BFM.ru 02:23
Единоборства

Вэйли Чжан победила Йоанну Енджейчик раздельным решением судей

На UFC 248 состоялся со-главный бой вечера между чемпионкой минимального дивизиона Вэйли Чжан и Йоанной Енджейчик.
Sports.ru 01:50
Общество

Названы самые распространённые профессии среди женщин в России

Большинство женщин в России работают продавцами (13,1%).
RT на русском 00:00
Кино

Фильм «Красотка» россияне посчитали самым женским

Телеканал 360° 06 марта в 08:57
Политика

Кадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о том, что американские власти заинтересовались его "бизнесом и банковскими счетами".
РИА Новости вчера в 12:00
Общество

В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб

Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
РБК 01:19
Энергетика

ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти

Министры стран-членов ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене в пятницу, 6 марта, не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.
Газета.Ru 06 марта в 14:30
Политика

Следствие по делу MH-17 предлагало нарушить суверенитет России

Международная следственная группа по делу о катастрове рейса МН-17 на Украине, всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
BFM.ru 03:35
Шоу-бизнес

Бывший возлюбленный Марии Мироновой рассказал об их бурном романе

Bimru.ru вчера в 09:35
Путешествия

Коронавирус изменит туристические предпочтения россиян

Из-за опасений заразиться коронавирусом в Европе и Азии россияне предпочтут этим летом отдохнуть на внутренних курортах России – в Крыму и на курортах Краснодарского края.
Взгляд.ру 02:45
Экономика

Секретный экспорт России составил более $55 млрд

Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.
РБК 05 марта в 17:00
Единоборства

Роберт Хелениус нокаутировал Адама Ковнацки

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Кино

Умер актер-близнец из фильма «Няньки» Дэвид Пол

В канун своего 63-го дня рождения скончался американский актер Дэвид Пол, сообщает EOB News. Точная причина смерти неизвестна.
Live24 03:02
Авто

Новые модели Volkswagen поколения Т6.1 появятся в России в марте

Модель California 6.1 появится на российском рынке позднее, сообщает пресс-служба Volkswagen Коммерческие автомобили.
Автостат 05 марта в 02:29
Общество

Посольство РФ прокомментировало рекламу ФБР с Высоцким

Ранее «СП» сообщала новость о том, что сын легендарного Владимира Высоцкого прокомментировал использование фотоизображения своего отца в рекламе американского ФБР.
Свободная Пресса вчера в 05:04
Происшествия

В Китае обрушилось здание используемого для карантина отеля

В китайской провинции Фуцзянь рухнуло здание отеля Xinjia Express.
Известия вчера в 10:41
Шоу-бизнес

Сергей Бурунов высмеял подарок Александра Петрова на день рождения

Сергей Бурунов 6 марта отпраздновал свое 43-летие. Его коллега Александр Петров преподнес актеру подарок, который именинник тут же высмеял.
Актуальные Новости вчера в 05:46
Футбол

Тренер «Сельты» рассказал, чем Смолов не похож типичного россиянина

Главный тренер испанского футбольного клуба "Сельта" Оскар Гарсия рассказал, что Федор Смолов отличается от обычного россиянина.
РИА Новости 03:06
Общество

Альфа-банк объяснил массовую блокировку карт клиентов

Массовая блокировка карт Альфа-банка связана с тем, что их номера ранее были скомпрометированы, объяснил газете «Ведомости» представитель кредитной организации.
Lenta.ru вчера в 07:14
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Заболевших коронавирусом в Липецкой области нет. Всё под контролем

Липецкая область полностью готова к возможному распространению коронавирусной инфекции, сообщили в администрации Липецкой области.
Липецкое время 06 марта в 14:45
Космос

Телескоп ALMA наблюдает за рождением планетарной туманности W43A

Впервые ученые могут наблюдать за рождением планетарной туманности.
V-kosmose.com 06 марта в 01:59
Общество

Путин поздравил российских женщин с 8 Марта

Известия вчера в 18:09
Как работают Яндекс.Новости?
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