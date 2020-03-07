Общество

ВедомостиВедомостиРоссияне начали запасаться едой в страхе перед эпидемией коронавируса

В феврале в России резко вырос спрос на продукты с длительными сроками хранения, мыло, бытовую химию и предметы личной гигиены. Об этом «Ведомостям» рассказали представители и сотрудники нескольких торговых сетей и производителей продовольствия и бытовой химии.
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с чего всё началось

Россияне начали запасаться едой в страхе перед эпидемией коронавируса

Основная причина высокого спроса – боязнь эпидемии коронавируса, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
Ведомости08:16

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Россияне начали запасаться едой в страхе перед эпидемией коронавируса

Ведомости08:16

«Ведомости»: россияне начали запасаться едой из-за страха перед эпидемией коронавируса

URA.Ru09:33

Онлайн-магазины сообщили о повышении спроса на консервы и бытовую химию

РБК17:52

Российские торговые сети рассказали о повышении спроса на консервы и туалетную бумагу

Новая газета10:58

Онлайн-магазины сообщили о повышении спроса среди россиян на ряд товаров с длительным сроком хранения

Эхо Москвы19:05

Россияне запасаются едой на случай эпидемии коронавируса

ГЛАС.RU08:54

Жители России начали запасаться едой из-за паники

Pravda.Ru09:18
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Наука

Часть ароматов значительно улучшают работу памяти

Как сообщает МедиаПоток, методика, которую разработали специалисты из Университета Тель-Авива и их коллеги из Института Вейцмана, позволяет сохранить воспоминания в головном мозге во время сна.
МедиаПоток вчера в 08:16
Происшествия

В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка

РИА Новости 17:24
Шоу-бизнес

Симон Осиашвили рассказал о самоубийстве жены

Bimru.ru вчера в 04:38
Политика

В Крыму отказались прикасаться к воде с Украины

В Крыму отказались прикасаться к воде с Украины. Такое заявление сделал глава крымского парламента Владимир Константинов.
Piter.tv 04:31
Здоровье

В Китае 27 человек за сутки стали жертвами коронавируса

Число подтвержденных случаев нового коронавируса в Китае за сутки увеличилось до 80 695. При этом 27 инфицированных умерли.
Газета.Ru 20:18
Общество

ВОЗ не надеется, что коронавирус исчезнет к лету

Всемирная организация здравоохранения не питает надежд относительного того, что коронавирус исчезнет с наступлением лета, как это обычно происходит с вирусом гриппа.
REGNUM 00:33
Фигурное катание

Фигуристка Валиева взяла золото на чемпионате мира среди юниоров

Российская фигуристка Камила Валиева стала чемпионкой мира в одиночном женском катании на соревнованиях юниоров в Таллине в субботу, 7 марта.
Известия 20:07
Музыка

Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»

Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.
Lenta.ru 04:39
Футбол

Смолов получил желтую карточку после ухода с поля

Что интересно - уже после ухода с поля Смолов получил желтую карточку за споры с арбитром Хосе Санчесом Мартинесом.
Российская газета 19:15
Армия и оружие

Британские истребители попытались перехватить Ту-142 над Атлантикой

Несколько истребителей Typhoon британских Королевских ВВС поднимались в субботу, 7 марта, на перехват российских противолодочных самолетов Ту-142, осуществлявших полет над Восточной Атлантикой.
Известия 17:25
Общество

Путин поздравил с 8 марта российских женщин

Президент Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем, который традиционно отмечается восьмого марта.
iReactor 16:58
Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости 00:07
Армия и оружие

В МИД оценили предстоящие учения НАТО у российских границ

Запад не скрывает, что "потенциальным противником" в рамках маневров Defender Europe — 2020 будет Россия, заявили в российском МИД.
РИА Новости 07:10
Наука

Предложено новое соединение для хранения информации

Разработка поможет развитию устройств для сверхплотного хранения и сверхбыстрой обработки информации.
Индикатор 04:14
Кино

Умер актёр из фильма «Няньки» Дэвид Пол

Американский актёр Дэвид Пол, известный по ролям в фильмах «Варвары» (1987) и «Няньки» (1994), умер на 63-м году жизни.
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Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро успешно прошли взвешивание

Allboxing.ru вчера в 14:45
Хоккей

Малкин повторил достижение Овечкина, набрав 70 очков

Российский форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин повторил достижение капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, набрав 70 очков за результативность в регулярном чемпионате НХЛ в 11-й раз, сообщает пресс-служба лиги.
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СКА одолел «Витязь» в третьем овертайме и выиграл серию со счётом 4-0

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Политика

Захарова прокомментировала заявление Зеленского о минском формате

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности более гибкого подхода к исполнению Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
РИА Новости 07:34
Политика

В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Газета.Ru вчера в 11:37
Общество

В ПФР рассказали о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей

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Финансы

Ливан объявил дефолт по евробондам

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что правительство приостановит выплату займов в размере $1,2 млрд, ознаменовав первый в истории страны, пострадавшей от кризиса, суверенный долг.
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Обсерватория «Спектр-РГ» отсканировала треть всего неба

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Экономика

В Омске планируют построить каньоны для радиологического корпуса онкодиспансера

Задача усложняется, поскольку сделать это нужно за 64 млн. рублей/ На заседании правительства Омской области вопрос о строительстве в Омске лечебно-радиологического корпуса с тремя каньонами для онкологического диспансера по ул. Завертяева обсуждался горячо.
Коммерческие Вести 20:04
Общество

Украинские радикалы захотели сжечь русскоязычный лицей

Мельник отметила, что периодически националисты призывают «сжечь, расстрелять» лицей и ищут некую «тайную комнату русского мира».
Lenta.ru 20:28
Армия и оружие

«Талибан» опроверг информацию об отказе выполнять соглашение с США

News.ru 10:12
Хоккей

В первой игре после аварии за «Рейнджерс» Шестёркин пропустил гол с нулевого угла

На момент написания новости хозяева ведут – 2:1. В составе «Рейнджерс» отличились Филип Хитил и Мика Зибанеджад, автором результативной передачи на которого стал российский форвард Павел Бучневич.
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Наука

Половина песчаных пляжей мира исчезнет в ближайшие 80 лет

Южный Федеральный 04 марта в 19:42
Армия и оружие

Террористы обстреляли сирийские войска на юге Идлиба и в Алеппо

Боевики нанесли удары по позициям сирийских войск на юге провинции Идлиб и на западе Алеппо.
Российская газета 17:50
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Кристиан Бэйл сыграет злодея в картине «Тор 4: Любовь и гром»

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