Общество
ВедомостиРоссияне начали запасаться едой в страхе перед эпидемией коронавируса
В феврале в России резко вырос спрос на продукты с длительными сроками хранения, мыло, бытовую химию и предметы личной гигиены. Об этом «Ведомостям» рассказали представители и сотрудники нескольких торговых сетей и производителей продовольствия и бытовой химии.
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с чего всё началось
Основная причина высокого спроса – боязнь эпидемии коронавируса, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.Ведомости08:16
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Наука
Часть ароматов значительно улучшают работу памяти
Как сообщает МедиаПоток, методика, которую разработали специалисты из Университета Тель-Авива и их коллеги из Института Вейцмана, позволяет сохранить воспоминания в головном мозге во время сна.
Происшествия
В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка
Шоу-бизнес
Симон Осиашвили рассказал о самоубийстве жены
Политика
В Крыму отказались прикасаться к воде с Украины
В Крыму отказались прикасаться к воде с Украины. Такое заявление сделал глава крымского парламента Владимир Константинов.
Здоровье
В Китае 27 человек за сутки стали жертвами коронавируса
Число подтвержденных случаев нового коронавируса в Китае за сутки увеличилось до 80 695. При этом 27 инфицированных умерли.
Общество
ВОЗ не надеется, что коронавирус исчезнет к лету
Всемирная организация здравоохранения не питает надежд относительного того, что коронавирус исчезнет с наступлением лета, как это обычно происходит с вирусом гриппа.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева взяла золото на чемпионате мира среди юниоров
Российская фигуристка Камила Валиева стала чемпионкой мира в одиночном женском катании на соревнованиях юниоров в Таллине в субботу, 7 марта.
Музыка
Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»
Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.
Футбол
Смолов получил желтую карточку после ухода с поля
Что интересно - уже после ухода с поля Смолов получил желтую карточку за споры с арбитром Хосе Санчесом Мартинесом.
Армия и оружие
Британские истребители попытались перехватить Ту-142 над Атлантикой
Несколько истребителей Typhoon британских Королевских ВВС поднимались в субботу, 7 марта, на перехват российских противолодочных самолетов Ту-142, осуществлявших полет над Восточной Атлантикой.
Общество
Путин поздравил с 8 марта российских женщин
Президент Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем, который традиционно отмечается восьмого марта.
Армия и оружие
В МИД оценили предстоящие учения НАТО у российских границ
Запад не скрывает, что "потенциальным противником" в рамках маневров Defender Europe — 2020 будет Россия, заявили в российском МИД.
Наука
Предложено новое соединение для хранения информации
Разработка поможет развитию устройств для сверхплотного хранения и сверхбыстрой обработки информации.
Кино
Умер актёр из фильма «Няньки» Дэвид Пол
Американский актёр Дэвид Пол, известный по ролям в фильмах «Варвары» (1987) и «Няньки» (1994), умер на 63-м году жизни.
Единоборства
Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро успешно прошли взвешивание
Хоккей
Малкин повторил достижение Овечкина, набрав 70 очков
Российский форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин повторил достижение капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, набрав 70 очков за результативность в регулярном чемпионате НХЛ в 11-й раз, сообщает пресс-служба лиги.
Политика
Захарова прокомментировала заявление Зеленского о минском формате
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности более гибкого подхода к исполнению Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
Политика
В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Общество
В ПФР рассказали о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей
Финансы
Ливан объявил дефолт по евробондам
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что правительство приостановит выплату займов в размере $1,2 млрд, ознаменовав первый в истории страны, пострадавшей от кризиса, суверенный долг.
Космос
Обсерватория «Спектр-РГ» отсканировала треть всего неба
Экономика
В Омске планируют построить каньоны для радиологического корпуса онкодиспансера
Задача усложняется, поскольку сделать это нужно за 64 млн. рублей/ На заседании правительства Омской области вопрос о строительстве в Омске лечебно-радиологического корпуса с тремя каньонами для онкологического диспансера по ул. Завертяева обсуждался горячо.
Общество
Украинские радикалы захотели сжечь русскоязычный лицей
Мельник отметила, что периодически националисты призывают «сжечь, расстрелять» лицей и ищут некую «тайную комнату русского мира».
Хоккей
В первой игре после аварии за «Рейнджерс» Шестёркин пропустил гол с нулевого угла
На момент написания новости хозяева ведут – 2:1. В составе «Рейнджерс» отличились Филип Хитил и Мика Зибанеджад, автором результативной передачи на которого стал российский форвард Павел Бучневич.
Наука
Половина песчаных пляжей мира исчезнет в ближайшие 80 лет
Армия и оружие
Террористы обстреляли сирийские войска на юге Идлиба и в Алеппо
Боевики нанесли удары по позициям сирийских войск на юге провинции Идлиб и на западе Алеппо.
Кино