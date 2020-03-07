Общество

ВедомостиВедомостиРоссияне начали запасаться едой в страхе перед эпидемией коронавируса

Основная причина высокого спроса – боязнь эпидемии коронавируса, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
Читать в источнике
Комментировать37
с чего всё началось

Россияне начали запасаться едой в страхе перед эпидемией коронавируса

В феврале в России резко вырос спрос на продукты с длительными сроками хранения, мыло, бытовую химию и предметы личной гигиены. Об этом «Ведомостям» рассказали представители и сотрудники нескольких торговых сетей и производителей продовольствия и бытовой химии.
Ведомостивчера в 08:16

Подробнее о событии

Россияне начали запасаться едой в страхе перед эпидемией коронавируса

Ведомостивчера в 08:16

«Ведомости»: россияне начали запасаться едой из-за страха перед эпидемией коронавируса

URA.Ruвчера в 09:33

Онлайн-магазины сообщили о повышении спроса на консервы и бытовую химию

РБКвчера в 17:52

Российские торговые сети рассказали о повышении спроса на консервы и туалетную бумагу

Новая газетавчера в 10:58

Онлайн-магазины сообщили о повышении спроса среди россиян на ряд товаров с длительным сроком хранения

Эхо Москвывчера в 19:05

Россияне запасаются едой на случай эпидемии коронавируса

ГЛАС.RUвчера в 08:54

Жители России начали запасаться едой из-за паники

Pravda.Ruвчера в 09:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 01:18, Ашберн
Происшествия

В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка

Тело 14-летнего подростка нашли в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино.
РИА Новости вчера в 17:24
Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости вчера в 00:07
Биатлон

Биатлонисты сборной России стали четвертыми в эстафете на этапе КМ

Сборная России по биатлону заняла четвертое место в мужской эстафетной гонке 4 по 7,5 км на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
РИА Новости вчера в 12:25
Футбол

«Динамо» обыграло «Тамбов» благодаря голу Комличенко

Вести.Ru вчера в 10:40
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости вчера в 10:09
Происшествия

В Китае извлекли 50 человек из-под завалов обрушившегося отеля

Спасатели извлекли 50 человек из-под завалов рухнувшего в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля, при этом у двоих отсутствовали признаки жизни, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
РБК вчера в 23:24
Армия и оружие

Истребители Британии сопроводили российские Ту-142

Ранее сообщалось, что два российских дальних противолодочных самолёта Ту-142 совершили полёт над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана продолжительностью более 15 часов.
RT на русском вчера в 20:58
Политика

Эксперт призвал Украину готовиться к коллапсу из-за решений Зеленского

Судорожные попытки президента Украины Владимира Зеленского найти министров в новое правительство – апофеоз демонтажа государственного управления, который обернется коллапсом.
РИА Новости вчера в 20:35
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за матери

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк 24-летняя Анна опубликовала в Instagram письмо-послание тем, кто ее поддерживает.
Московский Комсомолец вчера в 10:03
Общество

Объявлено о новых правилах оформления ОСАГО уже с 8 марта

Как отмечают в пресс-службе Банка России, уже с 8 марта водители смогут вносить информацию о каско при покупке как бумажного, так и электронного ОСАГО.
Primpress.ru 06 марта в 12:30
Общество

В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб

Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
РБК 00:19
Происшествия

На заводе «Мотор Сич» обрушилась часть кирпичной конструкции

Часть кирпичной конструкции обрушилась на территории авиазавода "Мотор Сич" в Запорожье, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Запорожской области.
РИА Новости вчера в 16:54
Общество

На севере Италии ввели ограничения из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, который вводит ограничения на въезд и на выезд, а также на передвижение по территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте правительства страны.
РИА Новости вчера в 22:57
Происшествия

В Екатеринбурге Lexus сбил женщину-пешехода и загорелся

Машина сбила пожилую женщину, затем врезалась в опору линии троллейбуса и загорелась. Пешеход и пассажирка машины погибли.
REGNUM 00:47
Общество

Обвиняемые по делу о крушении МН17 не появятся на суде в Гааге

Трое россиян и украинец, которым предъявлено обвинение по делу о сбитом малайзийском Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, не появятся на суде в Гааге, сообщила «РИА Новости» адвокат одного из них Елена Кутьина.
Коммерсантъ вчера в 19:33
Политика

Захарова оценила планы Зеленского по изменению Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский, предложивший изменить порядок выполнения пунктов Минских соглашений, не понимает, что это невозможно.
News.ru вчера в 08:12
Здоровье

Онкологи перечислили шесть ранних признаков рака поджелудочной железы

Онкологи определили шесть ранних признаков рака поджелудочной железы. На ранних стадиях это заболевание зачастую протекает бессимптомно.
ToDay News Ufa 06 марта в 07:40
Здоровье

Вегетарианцев в России может ждать опасная болезнь

Весной с проблемой авитаминоза в России могут столкнуться только вегетарианцы и традиционалисты.
РИА Новости вчера в 18:00
Политика

В Германии выступили против строительства «Северного потока — 2»

В Германии общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство «Северного потока — 2», сообщает 7 марта WirtschaftsWoche.
REGNUM вчера в 12:20
Здоровье

Врачи рассказали, сколько яиц можно съедать в день без вреда

Ореанда-Новости вчера в 02:05
Гаджеты

AMD выпустит 5-нм процессоры до конца 2022 года

Первые процессоры на архитектуре Zen 3 AMD хочет подготовить к выпуску к концу 2020 года, а в течение следующих двух лет планируется выход CPU Zen 4, которые будут использовать новый 5нм техпроцесс.
CyberSport.ru вчера в 11:04
Общество

Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции

Британский таблоид Daily Mail раскритиковал конкурсы красоты, которые в честь Международного женского дня проводились в российских вооруженных силах и правоохранительных органах, однако читатели мнением авторов статьи не согласились.
РИА Новости вчера в 22:45
Музыка

В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения

Профиль вчера в 05:58
Общество

16-летнюю дочь Вячеслава Малафеева подозревают в наркоторговле

Дочь бывшего вратаря «Зенита» Ксения была поймана полицейскими в Петербурге при продаже нескольких таблеток экстази.
Спорт день за днем вчера в 15:02
Здоровье

Количество жертв коронавируса в Китае выросло до 3097

Количество погибших от коронавируса COVID-19 в Китае достигло 3097 человек, сообщает Комитет по здравоохранению КНР.
Коммерсантъ вчера в 19:53
Политика

В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Газета.Ru 06 марта в 11:37
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл впервые вышли в свет после «Мегзита»

На днях Меган Маркл и принц Гарри вернулись в Лондон из Канады, куда они уехали в декабре прошлого года.
Popcornnews.ru 06 марта в 07:00
Общество

В Алтайском крае вновь перекрыли несколько трасс из-за непогоды

Проезд для всех видов транспорта закрыт на трассе Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла Новосибирской области, а также от Змеиногорска до Рубцовска.
Московский Комсомолец вчера в 23:48
Общество

Росгвардия предложила не выдавать лицензии на оружие из-за пьяной езды

Росгвардия предложила не выдавать лицензии на оружие тем, кто подвергся административному наказанию за вождение в нетрезвом виде.
РБК вчера в 14:46
Происшествия

ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей

ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
Коммерсантъ 06 марта в 04:13
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное