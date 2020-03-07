В феврале в России резко вырос спрос на продукты с длительными сроками хранения, мыло, бытовую химию и предметы личной гигиены. Об этом «Ведомостям» рассказали представители и сотрудники нескольких торговых сетей и производителей продовольствия и бытовой химии.

с чего всё началось

Россияне начали запасаться едой в страхе перед эпидемией коронавируса

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