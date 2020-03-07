Общество

ВедомостиВедомостиРоссияне начали запасаться едой в страхе перед эпидемией коронавируса

Основная причина высокого спроса – боязнь эпидемии коронавируса, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
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с чего всё началось

Россияне начали запасаться едой в страхе перед эпидемией коронавируса

В феврале в России резко вырос спрос на продукты с длительными сроками хранения, мыло, бытовую химию и предметы личной гигиены. Об этом «Ведомостям» рассказали представители и сотрудники нескольких торговых сетей и производителей продовольствия и бытовой химии.
Ведомости08:16

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Россияне начали запасаться едой в страхе перед эпидемией коронавируса

Ведомости08:16

«Ведомости»: россияне начали запасаться едой из-за страха перед эпидемией коронавируса

URA.Ru09:33

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РБК17:52

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Новая газета10:58

Онлайн-магазины сообщили о повышении спроса среди россиян на ряд товаров с длительным сроком хранения

Эхо Москвы19:05

Россияне запасаются едой на случай эпидемии коронавируса

ГЛАС.RU08:54

Жители России начали запасаться едой из-за паники

Pravda.Ru09:18
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его не волнует переписка американских конгрессменов и сотрудников Госдепартамента США о его делах на Ближнем Востоке.
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РИА Новости 18:40
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Бывший премьер-министр Украины Яценюк решил вернуться в политику

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В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения

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Президент Украины Владимир Зеленский озвучил условия, при которых Киев выйдет из переговоров по Донбассу.
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ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей

ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
Коммерсантъ вчера в 04:13
Происшествия

В Китае обрушился отель с отправленными на карантин из-за коронавируса

Здание отеля обрушилось в городе Цюаньчжоу в китайской провинции Фуцзянь, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
РБК 10:44
Политика

Следователи по делу MH17 обсуждали возможность нарушения суверенитета РФ

Международные следователи, занимающиеся расследованием крушения Boeing на Украине, всерьез рассматривали возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
ТАСС 17:30
Политика

В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Газета.Ru вчера в 11:37
Шоу-бизнес

Самойлова и Джиган вернутся из Америки раньше срока

Девушка родила исполнителю долгожданного сына. А теперь супруга рэпера сообщила, что их семья скоро приедет на родину.
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Биатлон

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Украинские радикалы захотели сжечь русскоязычный лицей

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Lenta.ru 20:28
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Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов

Бизнесмен Олег Тиньков за один день 6 марта потерял 400 миллионов долларов, сообщает Forbes.
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Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости 10:09
Общество

В Минфине предложили конфисковать незаконно выведенную валюту

В Министерстве финансов РФ озвучили предложение разрешить конфискацию незаконно выведенной из страны валюты.
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СКА одолел «Витязь» в третьем овертайме и выиграл серию со счётом 4-0

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В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка

Тело 14-летнего подростка нашли в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино.
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Российская фигуристка Валиева выиграла юниорский чемпионат мира

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Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

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Дочь Валерии официально сменила имя

Дочь российской певицы Валерии Анна Шульгина официально сменила имя. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
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Найдена россиянка с пенсией в 52 тысячи рублей.
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Ветеран ФСБ рассказал о ликвидации Масхадова

Ликвидация лидера самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова стала «водоразделом» во второй чеченской войне, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров РИА Новости.
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Голы Кучерова и Сергачева помогли «Тампе» одолеть «Бостон»

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Адвокат рассказала о процессе в Гааге по делу о крушении МН17

Судебный процесс в Гааге по делу о крушении в Донбассе самолета Boeing авиакомпании Malaysia Airlines может затянуться на полгода, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
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