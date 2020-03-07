Общество
ВедомостиРоссияне начали запасаться едой в страхе перед эпидемией коронавируса
Основная причина высокого спроса – боязнь эпидемии коронавируса, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
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с чего всё началось
В феврале в России резко вырос спрос на продукты с длительными сроками хранения, мыло, бытовую химию и предметы личной гигиены. Об этом «Ведомостям» рассказали представители и сотрудники нескольких торговых сетей и производителей продовольствия и бытовой химии.Ведомости08:16
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Шоу-бизнес
66-летняя Проклова удивила поклонников стройной фигурой
Политика
Кадыров прокомментировал слежку США за ним на Ближнем Востоке
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его не волнует переписка американских конгрессменов и сотрудников Госдепартамента США о его делах на Ближнем Востоке.
Политика
У посетителя конференции с участием Трампа нашли коронавирус
Конференция проходила под Вашингтоном в конце февраля. Трамп выступил там в заключительный день.
Происшествия
На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов откинул ногой пояс Тони Фергюсона
Политика
Зеленский заявил о готовности отказаться от переговоров по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил условия, при которых Киев выйдет из переговоров по Донбассу.
Происшествия
ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей
ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
Происшествия
В Китае обрушился отель с отправленными на карантин из-за коронавируса
Здание отеля обрушилось в городе Цюаньчжоу в китайской провинции Фуцзянь, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
Политика
Следователи по делу MH17 обсуждали возможность нарушения суверенитета РФ
Международные следователи, занимающиеся расследованием крушения Boeing на Украине, всерьез рассматривали возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
Политика
В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Шоу-бизнес
Самойлова и Джиган вернутся из Америки раньше срока
Девушка родила исполнителю долгожданного сына. А теперь супруга рэпера сообщила, что их семья скоро приедет на родину.
Общество
Украинские радикалы захотели сжечь русскоязычный лицей
Мельник отметила, что периодически националисты призывают «сжечь, расстрелять» лицей и ищут некую «тайную комнату русского мира».
Экономика
Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов
Бизнесмен Олег Тиньков за один день 6 марта потерял 400 миллионов долларов, сообщает Forbes.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Общество
В Минфине предложили конфисковать незаконно выведенную валюту
В Министерстве финансов РФ озвучили предложение разрешить конфискацию незаконно выведенной из страны валюты.
Происшествия
В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка
Тело 14-летнего подростка нашли в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино.
Фигурное катание
Российская фигуристка Валиева выиграла юниорский чемпионат мира
Россиянка Камилла Валиева стала победительницей юниорского чемпионата мира по фигурному катанию.
Футбол
«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Борнмутом»
Энергетика
Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК
В апреле Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки.
Шоу-бизнес
Дочь Валерии официально сменила имя
Дочь российской певицы Валерии Анна Шульгина официально сменила имя. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Общество
Билл Клинтон объяснил роман с Моникой Левински
Общество
Найдена россиянка с пенсией в 52 тысячи рублей
Найдена россиянка с пенсией в 52 тысячи рублей.
Армия и оружие
Ветеран ФСБ рассказал о ликвидации Масхадова
Ликвидация лидера самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова стала «водоразделом» во второй чеченской войне, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров РИА Новости.
Общество
Адвокат рассказала о процессе в Гааге по делу о крушении МН17
Судебный процесс в Гааге по делу о крушении в Донбассе самолета Boeing авиакомпании Malaysia Airlines может затянуться на полгода, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.