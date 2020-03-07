Общество

ВедомостиВедомостиРоссияне начали запасаться едой в страхе перед эпидемией коронавируса

Основная причина высокого спроса – боязнь эпидемии коронавируса, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
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с чего всё началось

Россияне начали запасаться едой в страхе перед эпидемией коронавируса

В феврале в России резко вырос спрос на продукты с длительными сроками хранения, мыло, бытовую химию и предметы личной гигиены. Об этом «Ведомостям» рассказали представители и сотрудники нескольких торговых сетей и производителей продовольствия и бытовой химии.
Ведомостивчера в 09:16

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Россияне начали запасаться едой в страхе перед эпидемией коронавируса

Ведомостивчера в 09:16

«Ведомости»: россияне начали запасаться едой из-за страха перед эпидемией коронавируса

URA.Ruвчера в 10:33

Онлайн-магазины сообщили о повышении спроса на консервы и бытовую химию

РБКвчера в 18:52

Российские торговые сети рассказали о повышении спроса на консервы и туалетную бумагу

Новая газетавчера в 11:58

Онлайн-магазины сообщили о повышении спроса среди россиян на ряд товаров с длительным сроком хранения

Эхо Москвывчера в 20:05

Россияне запасаются едой на случай эпидемии коронавируса

ГЛАС.RUвчера в 09:54

Жители России начали запасаться едой из-за паники

Pravda.Ruвчера в 10:18
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Общество

Врач предупредил об опасности диагноза Олега Тинькова

Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Вадим Гутник прокомментировал в беседе с "Вечерней Москвой" диагноз бизнесмена Олега Тинькова.
РИА Новости вчера в 21:14
Биатлон

Логинов не примет участия в масс-старте на этапе КМ в Чехии

Российский биатлонист Александр Логинов не примет участия в масс-старте на этапе КМ в Чехии, сообщает "МАТЧ ТВ".
Газета.Ru 04:58
Происшествия

В Китае извлекли 50 человек из-под завалов обрушившегося отеля

Спасатели извлекли 50 человек из-под завалов рухнувшего в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля, при этом у двоих отсутствовали признаки жизни, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
РБК 00:24
Политика

Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
РБК 06 марта в 13:34
Происшествия

Стали известны показания друга убитого в Петербурге подростка

Известия 05:09
Армия и оружие

В Саракибе нашли доказательства подготовки химатаки боевиками

Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии 4 марта сообщил, что в западных кварталах Саракиба примерно 15 террористов попытались взорвать боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами, чтобы обвинить сирийскую армию в применении запрещенных отравляющих веществ и сорвать ее наступление.
РИА Новости 02:05
Общество

Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлено в России

Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлены в России за минувшие сутки.
ФАН 06 марта в 09:32
Энергетика

«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+

Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
РБК 04:05
Общество

Минприроды предложило отменить сборы с населения за раздельный мусор

Минприроды доработало концепцию расширенной ответственности производителя (РОП), предложив обнулить тарифы для населения на вывоз отходов, собранных раздельно, и разрешить бизнесу самостоятельно утилизировать товары и упаковку при наличии собственных мощностей.
РБК 03:00
Экономика

Путин поручил проверить недостаток бюджета в Хакасии

Глава России Владимир Путин обратил внимание на недостаток средств в бюджете Республики Хакасия.
Телеканал 360° 06 марта в 07:27
Авто

В Сети напомнили о минивэне Lada Kalina

Как сообщают «Автоновости дня», первый показ минивэна LADA Kalina (ВАЗ-1120) состоялся в далеком 2002 году на автосалоне в Тольятти.
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Вейли победила Енджейчик и защитила чемпионский пояс UFC

Бой продлился все четыре раунда, и судьи отдали победу Чжан Вейли, которая защитила чемпионский пояс.
Чемпионат 01:45
Музыка

В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения

Профиль вчера в 06:58
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина рассказала о попытке суицида во время беременности

Певица Надежда Бабкина призналась, что пыталась совершить самоубийство на девятом месяце беременности.
Газета.Ru 02:58
Культура

В РПЦ назвали «омерзительной подделкой» клип Филиппа Киркорова

Митрополит Иларион был очень возмущен использованием в этом клипе образов из католических монастырей, а также прообраза на распятие и Богородицу.
ИнфоСМИ вчера в 15:22
Общество

В Алтайском крае перекрыли трассы из-за метели

В Алтайском крае поднялась буря, ветер местами достигает 27 м / с. На дорогах местами гололед и нулевая видимость.
Аргументы и Факты - Алтай 03:17
Армия и оружие

ЦПВС: боевики за сутки 19 раз нарушили режим прекращения огня в Идлибе

Незаконные вооруженные формирования за сутки 19 раз нарушили режим прекращения огня, введенный в Идлибской зоне деэскалации 6 марта, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Журавлев.
Экономика сегодня вчера в 15:27
Армия и оружие

В МИД РФ оценили предстоящие учения НАТО у российских границ

Масштабные военные учения НАТО Defender Europe — 2020, которые пройдут в Восточной Европе у западных границ России, не смогут повлиять на внешнеполитический курс Москвы.
RT на русском вчера в 14:17
Общество

Вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

В России вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
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Происшествия

Суд продлил срок ареста Роналдиньо до шести месяцев

RT на русском 02:47
Политика

Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России

Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
BFM.ru 03:35
Политика

Казачий атаман и епископ союза пятидесятников стали членами ОП

Президент России Владимир Путин указом утвердил членами Общественной палаты атамана Всероссийского казачьего общества Николая Долуду и начальствующего епископа Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергея Ряховского.
РИА Новости 04:46
Происшествия

Более 20 человек погибли при атаке в Кабуле

Во время атаки погибли 23 человека, еще 33 получили ранения различной степени тяжести.
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Здоровье

В ВОЗ назвали отличия коронавируса от гриппа

Вызванная коронавирусом болезнь имеет схожие с сезонным гриппом черты, но у них есть и важные отличия, заявили в ВОЗ.
Взгляд.ру вчера в 10:50
Космос

Новый марсоход НАСА получил официальное имя

РИА Новости 06 марта в 06:32
Происшествия

Маршрутка и две легковушки столкнулись на проспекте Энергетиков

Пострадали четыре человека: водители легковушек и два пассажира "Митсубиси", в том числе семилетний ребенок.
ЛОТ 04:20
Авто

Volvo готовит к премьере два новых кроссовера

Как сообщает издание Automotive News со ссылкой на участников очередной конференции дилеров Volvo, которая недавно состоялась в американском городе Лас-Вегас, шведская марка готовит к премьере в обозримом будущем два абсолютно новых автомобиля.
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В Италии закрыли 14 провинций из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса.
BFM.ru 02:23
Футбол

Ещенко: тренер пожелал сохранить нас с Ребровым в команде

Футболист московского "Спартака" Андрей Ещенко заявил, что инициатива при подписании новых контрактов с ним и голкипером Артемом Ребровым исходила, прежде всего, от главного тренера Доменико Тедеско, пожелавшего сохранить возрастных игроков в команде.
РИА Новости 04:12
Общество

Названы самые распространённые профессии среди женщин в России

Большинство женщин в России работают продавцами (13,1%).
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