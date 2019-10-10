"Из-за нехватки денег россияне чаще экономили на отдыхе: об этом сказали 46% опрошенных", - говорится в исследовании. Согласно результатам опроса, больше четверти респондентов (29%) отказываются ради экономии от посещения театров и кино, 27% экономят на лечении и здоровье.

с чего всё началось

Согласно результатам опроса, 46 процентов респондентов отказываются от отпусков. Еще 29 процентов жертвуют культурной программой — походами в театры и кино, чуть меньшая доля россиян экономит на лечении. Отказаться от хорошего образования из-за финансовых сложностей готовы 10 процентов опрошенных.

Россияне начали жертвовать отпусками и лечением в угоду экономии

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