Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссияне начали жертвовать отпусками и лечением в угоду экономии

Согласно результатам опроса, 46 процентов респондентов отказываются от отпусков. Еще 29 процентов жертвуют культурной программой — походами в театры и кино, чуть меньшая доля россиян экономит на лечении. Отказаться от хорошего образования из-за финансовых сложностей готовы 10 процентов опрошенных.
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с чего всё началось

Эксперты выяснили, на чем больше всего экономят россияне

"Из-за нехватки денег россияне чаще экономили на отдыхе: об этом сказали 46% опрошенных", - говорится в исследовании. Согласно результатам опроса, больше четверти респондентов (29%) отказываются ради экономии от посещения театров и кино, 27% экономят на лечении и здоровье.
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