По итогам 2018 года среднедушевой доход россиян, по данным Росстата, составил 33 тыс. руб. в месяц. Телефонный опрос 1500 человек по репрезентативной выборке провел научно-технический центр «Перспектива» в июле 2019 года. 59% населения не имеют вообще никаких сбережений, показало исследование.

с чего всё началось

30 процентов копят на депозите. Для того, чтобы начать копить, 27 процентам респондентов нужно зарабатывать от 45 тысяч до 55 тысяч рублей на члена семьи, 17 процентам нужно от 35 до 45 тысяч рублей. Еще 21 процент опрошенных готовы начать откладывать деньги при доходе 55 тысяч рублей.

Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека

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