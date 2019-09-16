Экономика
Вести.RuРоссияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека
30 процентов копят на депозите. Для того, чтобы начать копить, 27 процентам респондентов нужно зарабатывать от 45 тысяч до 55 тысяч рублей на члена семьи, 17 процентам нужно от 35 до 45 тысяч рублей. Еще 21 процент опрошенных готовы начать откладывать деньги при доходе 55 тысяч рублей.
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с чего всё началось
Большинству россиян, не имеющих сбережений, нужен доход от 35 тыс. руб. на члена семьи и более, чтобы начать комфортно для себя откладывать деньги, показал опрос, проведенный по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (результаты есть у РБК).РБК15 сентября в 23:30
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Данные опроса: Россияне готовы копить при доходе от 45 тысяч рублей
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