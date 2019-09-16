Большинству россиян, не имеющих сбережений, нужен доход от 35 тыс. руб. на члена семьи и более, чтобы начать комфортно для себя откладывать деньги, показал опрос, проведенный по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (результаты есть у РБК).

с чего всё началось

30 процентов копят на депозите. Для того, чтобы начать копить, 27 процентам респондентов нужно зарабатывать от 45 тысяч до 55 тысяч рублей на члена семьи, 17 процентам нужно от 35 до 45 тысяч рублей. Еще 21 процент опрошенных готовы начать откладывать деньги при доходе 55 тысяч рублей.

Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека

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