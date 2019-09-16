Большинству россиян, не имеющих сбережений, нужен доход от 35 тыс. руб. на члена семьи и более, чтобы начать комфортно для себя откладывать деньги, показал опрос, проведенный по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (результаты есть у РБК).

с чего всё началось

Около 11% опрошенных сообщили, что готовы начать делать сбережения при доходе от 15 до 25 тысяч рублей на члена семьи. А 2% опрошенных россиян мечтают и готовы копить при доходе от 10 до 15 тысяч рублей.

Россияне начинают копить при доходе от 35 тысяч

Политика Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.

Шоу-бизнес Андрей Разин подтвердил, что у Заворотнюк «все плохо» Советский, российский продюсер и певец, создатель проекта "Ласковый май" подтвердил, что у лежащей в коме актрисы Анастасии Заворотнюк "все плохо".

Происшествия Удар молнии в автомобиль в Новосибирске попал на видео Молния во время ливня в Новосибирске ударила прямо в автомобиль, движущийся по Бердскому шоссе.

Политика Арабская коалиция обвинила Иран в атаке на объекты в Саудовской Аравии Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты королевства.

Политика Сотрудника Росгвардии из Бурятии накажут за видеообращение о митингах Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.

Общество Кардиолог назвал самые опасные позы для сна Как уточнил кардиолог, дневной сон положительно влияет на организм и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, однако он доступен не каждому.

Политика В правительстве Крыма поддержали двойное название республики Ранее с инициативой о переименовании Республики Крым в Республику Крым - Тавриду выступил глава национально-культурной автономии греков Крыма "Таврида" Иван Шонус.

Политика Сноуден посоветовал чиновникам не пользоваться WhatsApp и Telegram Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден назвал использование мессенджеров WhatsApp и Telegram небезопасным.

Политика В ЛНР назвали фейком данные об аресте главы МВД Корнета В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Игоря Корнета, сообщает "Политика сегодня".

Политика Зеленский назвал основные задачи на посту президента Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий".

Авто Volkswagen объявил старт продаж самого бюджетного седана Jetta Jetta является суббрендом компании, специализирующимся на выпуске бюджетных моделей. В продаже уже есть Jetta VS5 на базе Volkswagen Tharu.

Шоу-бизнес Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.

Происшествия Путин помиловал трех осужденных Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.

Происшествия В Воронеже полицейских приговорили к реальным срокам за пытки Коминтерновский районный суд Воронежа вынес обвинительный приговор двум полицейским, пытавшим студентов с помощью нашатырного спирта и пластикового пакета.

Общество Стали известны российские регионы с самыми высокими ценами на ЖКУ Наименьшая доля затрат на ЖКУ оказалась у жителей Дагестана – 4,6% или 2445 рублей в месяц, Ингушетии – 4,8%. Чуть больше 7% от заработка на оплату ЖКУ уходит в Хакасии, Татарстане, Чечне и Забайкалье.

Политика Великобритания и ЕС договорились активизировать переговоры по Brexit Великобритания и ЕС активизируют переговоры по Brexit и будут проводить встречи своих представителей на ежедневной основе.

Футбол Главный тренер «Лиона» выделил Дзюбу в составе «Зенита» Главный тренер «Лиона» Силвинью на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Политика Минск опроверг планы создания конфедерации России и Белоруссии Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт подчеркнула абсолютный приоритет сохранения независимости в ходе экономической интеграции с Россией, комментируя публикации в СМИ о том, что две страны якобы планируют объединиться в конфедерацию.

Политика Глава офиса Зеленского рассказал о неудачных звонках в Кремль Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в интервью ВВС рассказал о нескольких своих неудачных попытках дозвониться в Кремль.

Кино Умер актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Брайан Терк Американский актер, известный по роли в сериале "Беверли-Хиллз, 90210" Брайан Терк умер на 50-м году жизни после длительной болезни, сообщил таблоид The Sun.

Происшествия В Томске автобус с пассажирами врезался в столб Маршрутный автобус ПАЗ с 20 пассажирами в Томске в понедельник врезался в столб и опрокинулся на бок, количество пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.

Политика Сергей Иванов призвал гордиться пактом Молотова-Риббентропа 23 августа 1939 года Германия и Советский Союз подписали Договор о ненападении. В историю он вошел как Пакт Молотова - Риббентропа.

Общество Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.

Политика Путин и Рухани проводят встречу в Анкаре Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Рухани проводят двустороннюю встречу в Анкаре.