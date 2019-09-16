Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссияне начинают копить при доходе от 35 тысяч

Около 11% опрошенных сообщили, что готовы начать делать сбережения при доходе от 15 до 25 тысяч рублей на члена семьи. А 2% опрошенных россиян мечтают и готовы копить при доходе от 10 до 15 тысяч рублей.
Читать в источнике
Комментировать323
с чего всё началось

Эксперты назвали комфортный для накоплений уровень дохода россиян

Большинству россиян, не имеющих сбережений, нужен доход от 35 тыс. руб. на члена семьи и более, чтобы начать комфортно для себя откладывать деньги, показал опрос, проведенный по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (результаты есть у РБК).
РБКвчера в 23:30

Подробнее о событии

Эксперты назвали комфортный для накоплений уровень дохода россиян

РБКвчера в 23:30

У большинства россиян не оказалось никаких сбережений

URA.Ru00:44

Демонстративно тратят в кредит. Почему россияне не копят

Национальная служба новостей04:13

Россияне назвали комфортный уровень дохода для накоплений

РИА Новости04:03

Россияне назвали комфортный для накоплений уровень дохода

RT на русском03:17

Россияне назвали комфортный уровень доходов

Lenta.ru02:35

Большинство россиян готовы начать копить при доходе от 35 тыс. рублей на члена семьи

Коммерсантъ04:13
Показать все источники
Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 11:10, Вашингтон
Политика

Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет

Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.
Lenta.ru 02:49
Шоу-бизнес

Андрей Разин подтвердил, что у Заворотнюк «все плохо»

Советский, российский продюсер и певец, создатель проекта "Ласковый май" подтвердил, что у лежащей в коме актрисы Анастасии Заворотнюк "все плохо".
Российская газета 10:22
Происшествия

Удар молнии в автомобиль в Новосибирске попал на видео

Молния во время ливня в Новосибирске ударила прямо в автомобиль, движущийся по Бердскому шоссе.
Известия 07:00
Политика

Арабская коалиция обвинила Иран в атаке на объекты в Саудовской Аравии

Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты королевства.
RT на русском 10:27
Политика

Сотрудника Росгвардии из Бурятии накажут за видеообращение о митингах

Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Общество

Кардиолог назвал самые опасные позы для сна

Как уточнил кардиолог, дневной сон положительно влияет на организм и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, однако он доступен не каждому.
РБК 05:36
Политика

В правительстве Крыма поддержали двойное название республики

Ранее с инициативой о переименовании Республики Крым в Республику Крым - Тавриду выступил глава национально-культурной автономии греков Крыма "Таврида" Иван Шонус.
Российская газета 07:56
Происшествия

В Мариуполе расстреляли в упор ополченца батальона «Пятнашка»

Известия 09:14
Политика

Сноуден посоветовал чиновникам не пользоваться WhatsApp и Telegram

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден назвал использование мессенджеров WhatsApp и Telegram небезопасным.
РБК 08:06
Политика

В ЛНР назвали фейком данные об аресте главы МВД Корнета

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Игоря Корнета, сообщает "Политика сегодня".
Газета.Ru 09:08
Политика

Зеленский назвал основные задачи на посту президента

Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий".
РИА Новости 07:43
Политика

Телеканал «112 Украина» могут лишить лицензии и отключить

Украинский телеканал «112» могут отключить уже в ближайшее время.
Комсомольская правда 10:07
Авто

Volkswagen объявил старт продаж самого бюджетного седана Jetta

Jetta является суббрендом компании, специализирующимся на выпуске бюджетных моделей. В продаже уже есть Jetta VS5 на базе Volkswagen Tharu.
Letnews.ru 04:56
Шоу-бизнес

Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак

Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
OAnews 01:09
Футбол

Игбун заблокировал аккаунт «Уфы» в инстаграме

Бомбардир.ру 10:39
Происшествия

Путин помиловал трех осужденных

Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Происшествия

В Воронеже полицейских приговорили к реальным срокам за пытки

Коминтерновский районный суд Воронежа вынес обвинительный приговор двум полицейским, пытавшим студентов с помощью нашатырного спирта и пластикового пакета.
РБК 11:04
Общество

Стали известны российские регионы с самыми высокими ценами на ЖКУ

Наименьшая доля затрат на ЖКУ оказалась у жителей Дагестана – 4,6% или 2445 рублей в месяц, Ингушетии – 4,8%. Чуть больше 7% от заработка на оплату ЖКУ уходит в Хакасии, Татарстане, Чечне и Забайкалье.
Газета.Ru 04:29
Политика

Великобритания и ЕС договорились активизировать переговоры по Brexit

Великобритания и ЕС активизируют переговоры по Brexit и будут проводить встречи своих представителей на ежедневной основе.
ТАСС 09:15
Общество

Сердюков и Васильева стали многодетными родителями

Газета.Ru 10:07
Футбол

Главный тренер «Лиона» выделил Дзюбу в составе «Зенита»

Главный тренер «Лиона» Силвинью на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Спорт-Экспресс 10:52
Политика

Минск опроверг планы создания конфедерации России и Белоруссии

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт подчеркнула абсолютный приоритет сохранения независимости в ходе экономической интеграции с Россией, комментируя публикации в СМИ о том, что две страны якобы планируют объединиться в конфедерацию.
Интерфакс 08:06
Политика

Глава офиса Зеленского рассказал о неудачных звонках в Кремль

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в интервью ВВС рассказал о нескольких своих неудачных попытках дозвониться в Кремль.
BFM.ru 10:20
Кино

Умер актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Брайан Терк

Американский актер, известный по роли в сериале "Беверли-Хиллз, 90210" Брайан Терк умер на 50-м году жизни после длительной болезни, сообщил таблоид The Sun.
РИА Новости 05:46
Происшествия

Следователь по делу об изнасиловании дознавательницы уволился в Уфе

Аргументы и Факты - Уфа 06:02
Происшествия

В Томске автобус с пассажирами врезался в столб

Маршрутный автобус ПАЗ с 20 пассажирами в Томске в понедельник врезался в столб и опрокинулся на бок, количество пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости 07:52
Политика

Сергей Иванов призвал гордиться пактом Молотова-Риббентропа

23 августа 1939 года Германия и Советский Союз подписали Договор о ненападении. В историю он вошел как Пакт Молотова - Риббентропа.
Московский Комсомолец 09:49
Общество

Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ

По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.
REGNUM 00:33
Политика

Путин и Рухани проводят встречу в Анкаре

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Рухани проводят двустороннюю встречу в Анкаре.
RT на русском 09:47
Происшествия

Три автобуса столкнулись на западе Москвы

Три автобуса столкнулись в понедельник, 16 сентября, на западе Москвы. По предварительной информации, пострадали шесть человек.
Известия 10:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное