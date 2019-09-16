По итогам 2018 года среднедушевой доход россиян, по данным Росстата, составил 33 тыс. руб. в месяц. Телефонный опрос 1500 человек по репрезентативной выборке провел научно-технический центр «Перспектива» в июле 2019 года. 59% населения не имеют вообще никаких сбережений, показало исследование.

с чего всё началось

Большинство россиян не имеют никаких сбережений, но готовы копить с дохода от 35 тысяч рублей. А из тех, кто уже откладывает, только 5% собрали сумму, равную их зарплате за год. Предпочтение наши соотечественники отдают депозитам в банках, но не отказываются и от "кубышек".

Россияне начинают копить при доходе от 35 тысяч

Происшествия В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Общество Священники РПЦ выступили в защиту фигурантов «московского дела» На сайте издания «Православие и мир» 17 сентября было опубликовано открытое письмо в защиту фигурантов «московского дела».

Киберспорт Пиковый онлайн League of Legends превысил восемь миллионов игроков Riot Games сообщила, что ежедневное пиковое количество уникальных игроков в League of Legends достигает восьми миллионов.

Футбол Лион — Зенит 1:1 В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский "Зенит" на выезде встречается с французским "Лионом".

Политика Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.

Футбол Мамаев и Кокорин вышли из тюрьмы Сегодня на свободу вышли футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также еще два фигуранта громкого дела – Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий.

Общество Норвежский рыбак выудил рыбу с огромными глазами и съел ее Инструктор по рыбалке в Северном море Оскар Лундал поймал на 800-метровой глубину уродливую рыбу с огромными глазами.

Фигурное катание Дина Аверина завоевала золото ЧМ в упражнениях с мячом Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с мячом.

Происшествия В Москве двое мужчин изнасиловали 23-летнюю работницу автомойки В Москве задержали двух мужчин, подозреваемых в изнасиловании 23-летней работницы автомойки, сообщило агентство "Москва".

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.

Политика Власти США подали иск против Сноудена Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.

Общество Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).

Шоу-бизнес Владимир Соловьев назвал свадьбу Собчак и Богомолова «шоу фриков» В программе "Полный контакт" Владимир Соловьев подчеркнул, что от эпатажной Собчак стоило ожидать такого развития событий, а ее свадьбу с избранником он назвал "шоу фриков".

Армия и оружие CNN: у США есть данные о причастности Ирана к атаке на саудовские НПЗ Соединённые Штаты располагают данными о том, что атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии с «очень высокой вероятностью» была осуществлена с иранской базы недалеко от границы с Ираком.

Политика Госдума одобрила создание единой базы данных россиян Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о создании единой базы данных граждан РФ.

Происшествия Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.

Наука В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика Немецкие ученые исследовали мочу 2500 детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет, чтобы выявить наличие в их организме следов пластика.

Политика Избранные депутаты Мосгордумы принесут присягу Депутаты Мосгордумы седьмого созыва во вторник принесут присягу, сообщается на сайте столичного парламента.

Шоу-бизнес Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.

Общество Гороскоп на 15 сентября: Рыбам удастся воплотить задуманное Тельцам звезды рекомендуют проанализировать произошедшие с ними в сентябре события: важно отметить, что не удалось сделать из запланированного.