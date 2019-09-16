Экономика
Газета.RuРоссияне начинают копить при доходе от 35 тысяч
Около 11% опрошенных сообщили, что готовы начать делать сбережения при доходе от 15 до 25 тысяч рублей на члена семьи. А 2% опрошенных россиян мечтают и готовы копить при доходе от 10 до 15 тысяч рублей.
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с чего всё началось
По итогам 2018 года среднедушевой доход россиян, по данным Росстата, составил 33 тыс. руб. в месяц. Телефонный опрос 1500 человек по репрезентативной выборке провел научно-технический центр «Перспектива» в июле 2019 года. 59% населения не имеют вообще никаких сбережений, показало исследование.РБК15 сентября в 23:30
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Данные опроса: Россияне готовы копить при доходе от 45 тысяч рублей
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