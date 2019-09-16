Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссияне начинают копить при доходе от 35 тысяч

Около 11% опрошенных сообщили, что готовы начать делать сбережения при доходе от 15 до 25 тысяч рублей на члена семьи. А 2% опрошенных россиян мечтают и готовы копить при доходе от 10 до 15 тысяч рублей.
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с чего всё началось

Эксперты назвали комфортный для накоплений уровень дохода россиян

По итогам 2018 года среднедушевой доход россиян, по данным Росстата, составил 33 тыс. руб. в месяц. Телефонный опрос 1500 человек по репрезентативной выборке провел научно-технический центр «Перспектива» в июле 2019 года. 59% населения не имеют вообще никаких сбережений, показало исследование.
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Эксперты назвали комфортный для накоплений уровень дохода россиян

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