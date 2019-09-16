Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссияне начинают копить при доходе от 35 тысяч

Около 11% опрошенных сообщили, что готовы начать делать сбережения при доходе от 15 до 25 тысяч рублей на члена семьи. А 2% опрошенных россиян мечтают и готовы копить при доходе от 10 до 15 тысяч рублей.
Читать в источнике
Комментировать343
с чего всё началось

Эксперты назвали комфортный для накоплений уровень дохода россиян

Большинству россиян, не имеющих сбережений, нужен доход от 35 тыс. руб. на члена семьи и более, чтобы начать комфортно для себя откладывать деньги, показал опрос, проведенный по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (результаты есть у РБК).
РБК15 сентября в 23:30

Подробнее о событии

Эксперты назвали комфортный для накоплений уровень дохода россиян

РБК15 сентября в 23:30

Данные опроса: Россияне готовы копить при доходе от 45 тысяч рублей

Национальная служба новостейвчера в 14:15

У большинства россиян не оказалось никаких сбережений

URA.Ruвчера в 00:44

Россияне назвали комфортный уровень дохода для накоплений

РИА Новостивчера в 04:03

Россияне назвали оптимальный уровень дохода для накоплений

Известиявчера в 02:46

Менее 28% россиян смогли накопить на «черный день» не более месячного оклада

Финмаркетвчера в 04:53

Россияне назвали комфортный уровень доходов

Lenta.ruвчера в 02:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 02:40, Вашингтон
Происшествия

Неизвестные сожгли под Киевом дом экс-главы Нацбанка Украины

ТАСС 01:36
Общество

Губернатор поручил проверить селфи чиновницы в «шоколадной ванне»

РБК вчера в 18:34
Происшествия

Приехавший в колонию отчим Кокорина переехал ногу журналисту

РБК 02:07
Наука

Раскрыт механизм метастазирования рака молочной железы в мозг

МКБ-11 14 сентября в 07:44
Происшествия

В Саратове возбудили дело после изнасилования врача поликлиники

В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая шла к пациенту, сообщает следственное управление Следственного комитета по Саратовской области.
РИА Новости вчера в 23:16
Энергетика

Мировые цены на нефть выросли на 15%

Газета.Ru вчера в 14:21
Общество

В России на продажу спиртного могут ввести новые ограничения

Правительство России концептуально поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.
REGNUM 00:22
Политика

Кальюлайд: Эстония должна говорить с Россией самостоятельно

18 апреля президент Эстонии прибыла в Москву, где приняла участие в церемонии открытия отреставрированного здания посольства республики.
RT на русском 01:54
Происшествия

Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве

Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru вчера в 04:53
Происшествия

Закон для своих и закон для чужих

Приговор к лишению свободы при явных, но проигнорированных судом доказательствах невиновности подсудимого, сопоставимый по тяжести с недавним сроком бывшему сотруднику ФСБ, пытавшему подозреваемого стволом карабина, отражает несправедливость и пристрастность отечественной Фемиды, ее принципиально разный подход к «своим» и «чужим».
Ведомости вчера в 17:02
Здоровье

Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России

Эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков в беседе с RT рассказал об уровне заболеваемости злокачественными опухолями головного мозга в России и об основных признаках этого заболевания.
RT на русском вчера в 23:03
Шоу-бизнес

У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность

Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.
Хорошие новости вчера в 07:38
Армия и оружие

В Сирии нашли тайное убежище «Белых касок»

Отмечается, что тайная пещера была еще и укрытием для боевиков. Сирийские военные нашли в ней их оружие и элементы экипировки.
Известия вчера в 23:26
Хоккей

Профсоюз игроков НХЛ отказался досрочно выходить из соглашения с лигой

Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) не станет досрочно завершать коллективное трудовое соглашение с Национальной хоккейной лигой (НХЛ), передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 18:54
Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Политика

В Белоруссии раскрыли схему поставок оружия в Россию с Украины

Коммерсантъ вчера в 23:12
Авто

У Renault не пошла интернет-торговля в России

Sostav.ru 02:15
Общество

Названы регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ

Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 9,6 процента общесемейного заработка, или около 4,4 тысячи рублей в месяц.
Lenta.ru вчера в 04:27
Политика

ФСБ и МВД выявили террористические ячейки в 17 регионах России

Сотрудники ФСБ и МВД России в 2019 году выявили законспирированные террористические ячейки в 17 регионах страны.
Известия 02:33
Шоу-бизнес

Солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег поделилась откровенными фото

Солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег буквально за считанные годы превратилась из гадкого утенка в изящного лебедя.
Вечерний курьер 01:45
Политика

Повторные парламентские выборы начались в Израиле

В Израиле начались повторные парламентские выборы, по итогам которых станет известен новый состав Кнессета 22-го созыва.
Газета.Ru 00:59
Шоу-бизнес

Экс-супруг Нино Нинидзе высказался о ее романе с Максимом Виторганом

Коллега и бывший муж актрисы Нино Нинидзе Кирилл Плетнев подтвердил роман своей экс-супруги с артистом Максимом Виторганом.
Суть событий 02:00
Политика

Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 20:50
Политика

Посольство РФ в США обратится в госдеп из-за публикации о шпионаже

Посольство РФ намерено обратиться в госдеп в связи с тем, что "подобные провокационные публикации могут привести к актам насилия в отношении сотрудников посольства и их близких", - говорится в сообщении.
Российская газета вчера в 20:09
Происшествия

Обвиняемый США в крупнейшей краже данных россиянин готов признать вину

Секретная служба США утверждала, что россиянин несет ответственность «за масштабную хакерскую кампанию, включая крупнейшую в истории кражу клиентских данных финансового учреждения США».
Коммерсантъ 00:59
Общество

Сердюков и Васильева стали многодетными родителями

Газета.Ru вчера в 10:07
Политика

Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах

РБК вчера в 09:41
Здоровье

Снижающие мужскую потенцию продукты назвали эксперты

Профильные эксперты назвали продукты, которые снижают мужскую потенцию.
Актуальные Новости 00:00
Футбол

«Зенит» сыграет с «Лионом» в групповом этапе Лиги чемпионов

Во Франции состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между местным «Лионом» и петербургским «Зенитом».
Нева Спорт вчера в 20:00
Общество

В России предложили изменить правила ухода в отпуск

Россияне смогут уходить в отпуск по новым правилам – подавая заявление в электронном формате.
Известия вчера в 22:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное