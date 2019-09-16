Экономика
Газета.RuРоссияне начинают копить при доходе от 35 тысяч
Большинство россиян не имеют никаких сбережений, но готовы копить с дохода от 35 тысяч рублей. А из тех, кто уже откладывает, только 5% собрали сумму, равную их зарплате за год. Предпочтение наши соотечественники отдают депозитам в банках, но не отказываются и от "кубышек".
Читать в источнике
Оценить238
с чего всё началось
Большинству россиян, не имеющих сбережений, нужен доход от 35 тыс. руб. на члена семьи и более, чтобы начать комфортно для себя откладывать деньги, показал опрос, проведенный по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (результаты есть у РБК).РБКвчера в 23:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Данные опроса: Россияне готовы копить при доходе от 45 тысяч рублей
Национальная служба новостей14:15
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 21:49, Вашингтон
Культура
Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
RuNews24.ru 14 сентября в 04:47
Общество
В Ростове-на-Дону требуют увольнения учителя из-за макияжа и маникюра
Родители ростовских школьников забили тревогу из-за внешнего вида учителя и требуют увольнения педагога.
REGNUM 08:10
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Происшествия
В Пермском крае проверят обстоятельства убийства собак экс-чиновником
Минприроды Пермского края выясняет обстоятельства убийства четырех охотничьих собак: хозяин животных заявил, что на его глазах животных застрелил бывший замминистра промышленности региона в присутствии районного охотинспектора, сообщили РИА Новости в региональном ведомстве.
РИА Новости 14:43
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 12:27
Политика
Украина попыталась сорвать выступление крымского делегата в ОБСЕ
Украинская делегация на проходившем в Варшаве совещании по свободе слова в СМИ под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе дважды совершала попытку сорвать выступление главного редактора "Крымской газеты" Марии Волконской.
Газета.Ru 15:37
Шоу-бизнес
Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось
Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 сентября, у артистки начался отек головного мозга на фоне рака и ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.
ПензаСМИ 05:15
Политика
Освистанный демонстрантами Джонсон покинул брифинг в Люксембурге
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался выступить на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем из-за толпы демонстрантов, которая освистала политика и выкрикивала в его адрес оскорбительные лозунги.
РБК 20:36
Экономика
Кабмин утвердил правила выплат многодетным семьям на ипотеку
Правительство России утвердило порядок выплат 450 тыс. рублей семьям, в которых в 2019—2022 годах родятся третьи и последующие дети.
RT на русском 11:16
Шоу-бизнес
Маленькая дочка Кейт Миддлтон рассказала о новой беременности мамы
Маленькая принцесса Шарлотта - дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон - в этом году впервые отправилась в школу и тут же принялась выдавать семейные секреты.
Суть событий 10:44
Политика
Путин: Россия рассчитывает на вывод войск США из Сирии
Президент России Владимир Путин заявил, что в Кремле рассчитывают на решение главы США Дональда Трампа вывести военных из Сирии.
Вести.Ru 14:39
Космос
Столкновение нейтронных звезд светится ярче, чем Солнце
В марте минувшего года астрономы направили космический телескоп Hubble («Хаббл») на далекую область пространства, в которой происходит столкновение двух нейтронных звезд.
AstroNews.ru 14 сентября в 00:12
Происшествия
Саратовец изнасиловал врача, спешившего к пациенту
В Саратове мужчина изнасиловал врача одной из поликлиник Кировского района города, которая попросила его помочь найти адрес пациента.
Газета.Ru 20:04
Авто
Жители РФ пересаживаются на китайские кроссоверы
Похожие результаты отмечаются и у компании Geely: с января по август нынешнего года в России было реализовано на 252% больше машин, чем за аналогичный период 2018 года, а в прошлом месяце рост продаж составил 134%.
Тарантас Ньюс 08:37
Армия и оружие
Вторая жизнь «Залива»: построят ли в Керчи вертолетоносцы
Известия вчера в 17:02
Теннис
Ник Киргиос, предположительно, встречается с Анной Калинской
GoTennis.ru 02:37
Экономика
На 7 процентов повысят социальные пенсии россиян в 2020 году
Правительство РФ планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%.
НДН.инфо 14 сентября в 01:27
Политика
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.
Газета.Ru 20:50
Гаджеты
Смартфоны Samsung Galaxy S и Galaxy Note объединятся в одну линейку
В Сети сообщают, что обе флагманские линейки смартфонов Samsung могут объединиться в одну. Новое поколение будет называться Galaxy One.
Дни24 11:33
Здоровье
Небывалый урожай груздей вырос на Алтае
REGNUM вчера в 20:01
Экономика
Эксперт Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
Главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен рассказал, что может послужить предвестником нового глобального кризиса.
Известия 21:15
Политика
Глава офиса Зеленского рассказал о неудачных звонках в Кремль
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в интервью ВВС рассказал о нескольких своих неудачных попытках дозвониться в Кремль.
BFM.ru 10:20
Политика
Вскрылись новые прегрешения бывшего министра обороны ФРГ
В Германии разгорается скандал в связи с новыми разоблачениями, касающимися применяемых экс-министром обороны Урсулой фон дер Ляйен методами работы.
Независимая газета 10:37
Армия и оружие
WP: Пентагон выступил за сдержанный ответ на атаку на Saudi Aramco
Министерство обороны США выступает за сдержанный ответ на нападения на предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.
ТАСС 20:27