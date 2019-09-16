Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссияне начинают копить при доходе от 35 тысяч

Большинство россиян не имеют никаких сбережений, но готовы копить с дохода от 35 тысяч рублей. А из тех, кто уже откладывает, только 5% собрали сумму, равную их зарплате за год. Предпочтение наши соотечественники отдают депозитам в банках, но не отказываются и от "кубышек".
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с чего всё началось

Эксперты назвали комфортный для накоплений уровень дохода россиян

Большинству россиян, не имеющих сбережений, нужен доход от 35 тыс. руб. на члена семьи и более, чтобы начать комфортно для себя откладывать деньги, показал опрос, проведенный по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (результаты есть у РБК).
РБКвчера в 23:30

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Эксперты назвали комфортный для накоплений уровень дохода россиян

РБКвчера в 23:30

Данные опроса: Россияне готовы копить при доходе от 45 тысяч рублей

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У большинства россиян не оказалось никаких сбережений

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Россияне назвали комфортный уровень дохода для накоплений

РИА Новости04:03

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Россияне назвали комфортный для накоплений уровень дохода

RT на русском03:17

Россияне назвали оптимальный уровень дохода для накоплений

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