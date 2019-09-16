Большинство россиян не имеют никаких сбережений, но готовы копить с дохода от 35 тысяч рублей. А из тех, кто уже откладывает, только 5% собрали сумму, равную их зарплате за год. Предпочтение наши соотечественники отдают депозитам в банках, но не отказываются и от "кубышек".

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