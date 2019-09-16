Экономика
Газета.RuРоссияне начинают копить при доходе от 35 тысяч
Около 11% опрошенных сообщили, что готовы начать делать сбережения при доходе от 15 до 25 тысяч рублей на члена семьи. А 2% опрошенных россиян мечтают и готовы копить при доходе от 10 до 15 тысяч рублей.
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с чего всё началось
Большинству россиян, не имеющих сбережений, нужен доход от 35 тыс. руб. на члена семьи и более, чтобы начать комфортно для себя откладывать деньги, показал опрос, проведенный по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (результаты есть у РБК).РБКвчера в 23:30
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