Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссияне начинают копить при доходе от 35 тысяч

Около 11% опрошенных сообщили, что готовы начать делать сбережения при доходе от 15 до 25 тысяч рублей на члена семьи. А 2% опрошенных россиян мечтают и готовы копить при доходе от 10 до 15 тысяч рублей.
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с чего всё началось

Эксперты назвали комфортный для накоплений уровень дохода россиян

Большинству россиян, не имеющих сбережений, нужен доход от 35 тыс. руб. на члена семьи и более, чтобы начать комфортно для себя откладывать деньги, показал опрос, проведенный по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (результаты есть у РБК).
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Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 12:29, Вашингтон
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