Экономика
Газета.RuРоссияне начинают копить при доходе от 35 тысяч
Почти 60% россиян не имеют никаких сбережений, сообщило в понедельник 16 сентября принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на результаты опроса. Но если доход на одного члена семьи вырастет хотя бы до 35 тысяч рублей в месяц, 17% россиян готовы начать откладывать деньги.
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с чего всё началось
Большинству россиян, не имеющих сбережений, нужен доход от 35 тыс. руб. на члена семьи и более, чтобы начать комфортно для себя откладывать деньги, показал опрос, проведенный по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (результаты есть у РБК).РБКвчера в 23:30
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