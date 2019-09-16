Большинству россиян, не имеющих сбережений, нужен доход от 35 тыс. руб. на члена семьи и более, чтобы начать комфортно для себя откладывать деньги, показал опрос, проведенный по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (результаты есть у РБК).

с чего всё началось

Почти 60% россиян не имеют никаких сбережений, сообщило в понедельник 16 сентября принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на результаты опроса. Но если доход на одного члена семьи вырастет хотя бы до 35 тысяч рублей в месяц, 17% россиян готовы начать откладывать деньги.

Россияне начинают копить при доходе от 35 тысяч

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