Экономика

Город на БиреГород на БиреРоссияне начинают вновь доверять банкам

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Люди возвращают деньги на банковские счета, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Банка России Эльвиру Набиуллину.
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Россияне начинают вновь доверять банкам

Город на Бире22 июня в 03:30

Почему россияне стали возвращать деньги на депозиты в банках?

BFM.ru22 июня в 03:23
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