Россияне с помощью ипотеки спасают свои рублевые сбережения от обесценивания. Этот способ выбирают, в частности, состоятельные граждане, говорится в материалах агентства Skolkovo Realty, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Общество В правительстве задумались над ограничением передвижения по России Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

Энергетика На рынке США возникли отрицательные цены на нефть Элизабет Мерфи, аналитик консалтинговой компании ESAI Energy, пояснила Bloomberg, что из-за удаленности мест добычи вайомингской нефти от морских портов ее сложно транспортировать потребителям.«В местах, где хранилища быстро заполняются, цены могут уйти в минус», — подтвердила она.

Общество В России утвержден перечень товаров первой необходимости Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.

Общество Число жертв коронавируса в Италии превысило десять тысяч человек Число погибших от коронавируса в Италии превысило 10 тысяч, за сутки скончались 889 человек, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Общество Максимальный штраф за нарушение карантина составит 1 млн рублей Размер штрафа за нарушение карантина для граждан страны составит 150-300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Здоровье Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.

Общество Российские курорты и детские лагеря закроют до 1 июня С 28 марта по 1 июня в России закроют из-за пандемии коронавируса все санатории, пансионаты, круглогодичные детские лагеря и гостиницы на курортах.

Здоровье Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, добавив в них возможные к назначению взрослым препараты.