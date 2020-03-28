Экономика
Lenta.ruРоссияне нашли способ спасти рублевые сбережения
Россияне с помощью ипотеки спасают свои рублевые сбережения от обесценивания. Этот способ выбирают, в частности, состоятельные граждане, говорится в материалах агентства Skolkovo Realty, поступивших в редакцию «Ленты.ру».
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Богатые россияне нашли способ спасти рублевые накопления от обесценивания
Строительная Газетавчера в 07:30
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В правительстве задумались над ограничением передвижения по России
Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
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Спецпоезд с россиянами выехал из Киева в Москву
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На рынке США возникли отрицательные цены на нефть
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В России утвержден перечень товаров первой необходимости
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Общество
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Число жертв коронавируса в Италии превысило десять тысяч человек
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Максимальный штраф за нарушение карантина составит 1 млн рублей
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Чеферин: «Не хочу проводить финалы еврокубков без зрителей»
Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал возможное проведение матчей без зрителей.
Здоровье
Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса
Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Общество
Российские курорты и детские лагеря закроют до 1 июня
С 28 марта по 1 июня в России закроют из-за пандемии коронавируса все санатории, пансионаты, круглогодичные детские лагеря и гостиницы на курортах.
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В петербургском детском саду погибла трехлетняя девочка
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Происшествия
В Москве на улице выстрелили в ребенка
На улице Ташкентская на юго-востоке Москвы ранен из пневматического оружия 10-летний мальчик.
Хоккей
Защитник «Металлурга» рассказал, почему в США смеются над русскими
Яковлев заметил, что западные коллеги посмеиваются над российскими хоккеистами из-за непродуманных трат.
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Глава Минздрава оценил влияние погоды на распространение коронавируса
Глава Минздрава Российской Федерации оценил влияние погоды на распространение коронавируса.
Политика
Путин назначил начальника управления по развитию IT и связи
Глава государства назначил Татьяну Матвееву главой вышеупомянутого направления, освободив Андрея Липова от этой должности.
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Федеральное медико-биологическое агентство представило препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина.
Здоровье
Лекарства при пандемии для стандартной аптечки назвал доктор Мясников
Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.
Кино
Актер Марк Блум умер от коронавируса
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Холодильники-морги для трупов появились на улицах Нью-Йорка
Передвижные морги появились на улицах Нью-Йорка: под них приспособили грузовики-рефрижераторы.
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Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, добавив в них возможные к назначению взрослым препараты.
Общество
Несколько ТЦ полиция в Иванове закрыла силой
Названные выше ТЦ закрыли по решению и при вмешательстве администрации.
Общество
Еще 10 пациентов вылечили в Москве от коронавируса
Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что еще 10 пациентов вылечили в столице от коронавируса и выписали из больницы, передает "Интерфакс".
Происшествия
В Костроме подтвержден первый случай коронавируса у ребенка
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