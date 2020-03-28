Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссияне нашли способ спасти рублевые сбережения

Россияне с помощью ипотеки спасают свои рублевые сбережения от обесценивания. Этот способ выбирают, в частности, состоятельные граждане, говорится в материалах агентства Skolkovo Realty, поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Читать в источнике
Комментировать83

Подробнее о событии

Россияне нашли способ спасти рублевые сбережения

Lenta.ruвчера в 02:46

Богатые россияне нашли способ спасти рублевые накопления от обесценивания

Строительная Газетавчера в 07:30

Россияне стали брать ипотеку для защиты от девальвации рубля

iReactor06:18

Россияне спасают личные сбережения в рублях ипотекой

Neva.Todayвчера в 03:51

Ипотека поможет россиянам спасти свои сбережения от обесценивая

Народные новости08:48

Россияне нашли способ сохранить сбережения на фоне кризиса из-за коронавируса

ФАН13:18

Россияне спасают рублевые сбережения с помощью ипотеки

RuNews24.ruвчера в 16:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 13:37, Ашберн
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Футбол

Мацей Рыбус: Не вижу проблемы в том, чтобы нам не платили за период, во время которого мы не играли

Не вижу проблемы в том, чтобы нам не платили за период, во время которого мы не работали, не играли.
Спорт день за днем 12:46
Футбол

Сёмин отреагировал на слухи о переходе Кокорина в «Локомотив»

72-летний наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал слухи о том, что "железнодорожники" достигли соглашения с форвардом "Зенита" Александром Кокориным .
Sport.ru вчера в 03:58
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:09
Общество

Спецпоезд с россиянами выехал из Киева в Москву

Российская газета 01:37
Энергетика

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть

Элизабет Мерфи, аналитик консалтинговой компании ESAI Energy, пояснила Bloomberg, что из-за удаленности мест добычи вайомингской нефти от морских портов ее сложно транспортировать потребителям.«В местах, где хранилища быстро заполняются, цены могут уйти в минус», — подтвердила она.
РБК вчера в 14:38
Общество

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Интерфакс 09:48
Происшествия

Пьяный росгвардеец протаранил две машины и показал половой орган

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина в форме росгвардейца протаранил две машины, а затем начал прилюдно мастурбировать.
Lenta.ru 10:04
Здоровье

В Нью-Йорке зараженные коронавирусом начали умирать каждые 17 минут

По данным Daily Mail, в городе Нью-Йорк зараженные начали умирать каждые 17 минут.
Lenta.ru 11:41
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

RT на русском 04:36
Общество

Число жертв коронавируса в Италии превысило десять тысяч человек

Число погибших от коронавируса в Италии превысило 10 тысяч, за сутки скончались 889 человек, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости 13:32
Общество

Максимальный штраф за нарушение карантина составит 1 млн рублей

Размер штрафа за нарушение карантина для граждан страны составит 150-300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
Компания 26 марта в 12:39
Футбол

Чеферин: «Не хочу проводить финалы еврокубков без зрителей»

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал возможное проведение матчей без зрителей.
Soccer.ru 05:43
Здоровье

Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Российская газета 01:47
Общество

Российские курорты и детские лагеря закроют до 1 июня

С 28 марта по 1 июня в России закроют из-за пандемии коронавируса все санатории, пансионаты, круглогодичные детские лагеря и гостиницы на курортах.
Православие и Мир вчера в 04:20
Происшествия

В петербургском детском саду погибла трехлетняя девочка

Газета.Ru вчера в 11:04
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Происшествия

В Москве на улице выстрелили в ребенка

На улице Ташкентская на юго-востоке Москвы ранен из пневматического оружия 10-летний мальчик.
Вести.Ru 13:23
Хоккей

Защитник «Металлурга» рассказал, почему в США смеются над русскими

Яковлев заметил, что западные коллеги посмеиваются над российскими хоккеистами из-за непродуманных трат.
ИнфоСМИ 09:53
Общество

Глава Минздрава оценил влияние погоды на распространение коронавируса

Глава Минздрава Российской Федерации оценил влияние погоды на распространение коронавируса.
Evo-rus.com 11:08
Политика

Путин назначил начальника управления по развитию IT и связи

Глава государства назначил Татьяну Матвееву главой вышеупомянутого направления, освободив Андрея Липова от этой должности.
Российская газета 12:50
Здоровье

В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство представило препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина.
РИА Новости 09:03
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно обогнуло Африку

Профиль 07:48
Здоровье

Лекарства при пандемии для стандартной аптечки назвал доктор Мясников

Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.
SMINEWS в Подольске вчера в 02:22
Кино

Актер Марк Блум умер от коронавируса

Кино-Панк 07:45
Общество

Холодильники-морги для трупов появились на улицах Нью-Йорка

Передвижные морги появились на улицах Нью-Йорка: под них приспособили грузовики-рефрижераторы.
ToDay News Ufa вчера в 08:18
Здоровье

Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, добавив в них возможные к назначению взрослым препараты.
RT на русском вчера в 08:52
Общество

Несколько ТЦ полиция в Иванове закрыла силой

Названные выше ТЦ закрыли по решению и при вмешательстве администрации.
Кстати.News 11:42
Общество

Еще 10 пациентов вылечили в Москве от коронавируса

Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что еще 10 пациентов вылечили в столице от коронавируса и выписали из больницы, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:40
Происшествия

В Костроме подтвержден первый случай коронавируса у ребенка

По результатам двух первых проб у одного из детей выявлен коронавирус, - сообщили в обладминистрации.
Российская газета 03:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное