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Lenta.ru
Lenta.ru

Россияне нашли замену банковским вкладам

Россияне нашли замену банковским вкладам и занялись инвестированием денег в ценные бумаги. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование НАУФОР «Активность граждан на фондовом рынке в первой половине 2020 года».В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Россияне решили зарабатывать на фондовом рынке

За первое полугодие россияне внесли на брокерские счета более 1,5 трлн руб., тогда как за весь 2019 год приток составил 1,6 трлн руб. Такие данные приводит НАУФОР в своем исследовании "Активность граждан на фондовом рынке в первой половине 2020 г.".
Ведомостивчера в 17:15
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

Жители России нашли спасение от низких банковских ставок в инвестициях

ИА Красная Весна13:01
Piter.tv

Россияне нашли замену банковским вкладам

Piter.tv10:59
Народные новости

Россияне нашли выгодную замену банковским вкладам

Народные новости07:56
Экономика сегодня

Россияне нашли замену банковским депозитам

Экономика сегодня09:41
Телеканал 360°

Россияне нашли альтернативу банковским вкладам

Телеканал 360°вчера в 13:24
Lenta.ru

Россияне нашли замену банковским вкладам

Lenta.ruвчера в 08:26
Ариг Ус

«Чужие деньги»: Россияне перестают верить в банковские вклады

Ариг Ус6 августа в 07:32

СК возбудил уголовное дело по смерти девочки в монастыре на Урале

По факту смерти девочки в Среднеуральском женском монастыре следователями возбуждено уголовное дело, об этом сообщил врач-онколог Виктор Щипицын в обращении на странице в «ВКонтакте» Всеволода Могучева.
Национальная служба новостейвчера в 03:32
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Запад недоволен лидерством России в «гонке вакцин»

Американские базируются на полной РНК вируса, а российская и британская применяют так называемый нереплицирующийся вирусный вектор, иначе говоря, в организм человека попадает не коронавирус целиком, не его геном, а вообще иной патоген, не способный размножаться в клетках, но, тем не менее, содержащий часть генетического кода SARS-CoV-2, что гарантирует появление иммунитета.
Вести.Ru09:30
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Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русском09:27
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МИД назвал меры США в отношении TikTok нарушением норм ВТО

Официальный представителя Министерства инностраных дел России Мария Захарова считает, что действия властей США в отношении видеосервиса TikTok нарушают нормы ВТО и «идут в разрез с базовыми принципами свободной рыночной экономики».
РБК08:18
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Вениамин Кондратьев назвал главную проблему на Кубани

Как ранее сообщал портал «ЯСНО» в интервью, которое длится больше часа, Вениамин Кондратьев ответил почти на два десятка вопросов – от воспитания своих детей и пабликов, которые читает глава края, до главных проблемы Кубани.
Ясновчера в 14:14
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