Запад недоволен лидерством России в «гонке вакцин»

Американские базируются на полной РНК вируса, а российская и британская применяют так называемый нереплицирующийся вирусный вектор, иначе говоря, в организм человека попадает не коронавирус целиком, не его геном, а вообще иной патоген, не способный размножаться в клетках, но, тем не менее, содержащий часть генетического кода SARS-CoV-2, что гарантирует появление иммунитета.