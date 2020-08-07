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Lenta.ru
Lenta.ru

Россияне нашли замену банковским вкладам

Россияне нашли замену банковским вкладам и занялись инвестированием денег в ценные бумаги. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование НАУФОР «Активность граждан на фондовом рынке в первой половине 2020 года».В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Россияне решили зарабатывать на фондовом рынке

За первое полугодие россияне внесли на брокерские счета более 1,5 трлн руб., тогда как за весь 2019 год приток составил 1,6 трлн руб. Такие данные приводит НАУФОР в своем исследовании "Активность граждан на фондовом рынке в первой половине 2020 г.".
Ведомостивчера в 17:15
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Piter.tv

Россияне нашли замену банковским вкладам

Piter.tv10:59
Ариг Ус

«Чужие деньги»: Россияне перестают верить в банковские вклады

Ариг Ус6 августа в 07:32
Народные новости

Россияне нашли выгодную замену банковским вкладам

Народные новости07:56
Капитал страны

Россияне нашли спасение от низких банковских ставок

Капитал страны02:22
Телеканал 360°

Россияне нашли альтернативу банковским вкладам

Телеканал 360°вчера в 13:24
Lenta.ru

Россияне нашли замену банковским вкладам

Lenta.ruвчера в 08:26
Экономика сегодня

Россияне нашли замену банковским депозитам

Экономика сегодня09:41

В ЦБ заявили, что российская экономика прошла дно в мае

Российская экономика достигла дна в мае текущего года, с июня начался процесс восстановления, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Кирилл Тремасов в интервью РБК.
Газета.Ruвчера в 06:08
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Гончаренко высказался о травме Дзагоева

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Газета.Ru11:28

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Ясновчера в 14:14
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Эксперты назвали опасные последствия отказа от ужина

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Московский Комсомолец в Марий Эл06:50
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