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Lenta.ru
Lenta.ru

Россияне нашли замену банковским вкладам

Россияне нашли замену банковским вкладам и занялись инвестированием денег в ценные бумаги. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование НАУФОР «Активность граждан на фондовом рынке в первой половине 2020 года».В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Россияне решили зарабатывать на фондовом рынке

За первое полугодие россияне внесли на брокерские счета более 1,5 трлн руб., тогда как за весь 2019 год приток составил 1,6 трлн руб. Такие данные приводит НАУФОР в своем исследовании "Активность граждан на фондовом рынке в первой половине 2020 г.".
Ведомостивчера в 17:15
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Lenta.ru

Россияне нашли замену банковским вкладам

Lenta.ruвчера в 08:26
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Россияне нашли замену банковским депозитам

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Россияне нашли выгодную замену банковским вкладам

Народные новости07:56
Капитал страны

Россияне нашли спасение от низких банковских ставок

Капитал страны02:22
Телеканал 360°

Россияне нашли альтернативу банковским вкладам

Телеканал 360°вчера в 13:24
Piter.tv

Россияне нашли замену банковским вкладам

Piter.tv10:59
Ариг Ус

«Чужие деньги»: Россияне перестают верить в банковские вклады

Ариг Ус6 августа в 07:32

США пригрозили немецкому порту санкциями из-за «Северного потока-2»

В конце июня группа американских сенаторов, в числе которых были в том числе и авторы письма к оператору порта Мукран, Тед Круз, Рон Джонсон и Том Коттон, предложила включить дополнительные санкции в отношении «Северного потока-2» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год.
США пригрозили немецкому порту санкциями из-за «Северного потока-2»
РБК6 августа в 13:01
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Кравчук назвал способы добиться полного прекращения огня в Донбассе

Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук назвал четыре способа добиться полного прекращения огня в Донбассе, среди которых переговоры, дискуссии, компромиссы и уступки.
РИА Новости09:48
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Банки сообщили о проблемах при передаче данных о должниках коллекторам

С 1 июля россияне, согласно федеральному закону № 377, который вносит изменения в регулирование деятельности по взысканию просроченной задолженности, получили возможность узнавать о передаче своих долгов коллекторам через Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс).
РБК03:00
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Условия применения ядерного оружия впервые раскрыло Минобороны России

В тексте говорится, что главное и единственное условие применения ядерного оружия связано с поступлением достоверной информации о старте баллистических ракет, направленных в сторону России и (или) ее стран-союзников.
Live24вчера в 02:29
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Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русском09:27
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В Петербурге уроженец Чечни вывернул руку сотруднице полиции

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на полицию Северной столицы, в ночь на 8 августа в ходе рейда на Конюшенной площади 36-летняя сотрудница миграционной службы попросила молодого человека предъявить документы.
Российская газета10:10
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Россия и Китай начали отказываться от доллара

Россия и Китай снизили использование доллара в двусторонних сделках до 46 процентов, в 2015 году примерно 90 процентов сделок проводилось в американской валюте, пишет Stratfor со ссылкой на отчет Nikkei Asian Review.
Lenta.ruвчера в 13:23
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