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Lenta.ru
Lenta.ru

Россияне нашли замену банковским вкладам

Россияне нашли замену банковским вкладам и занялись инвестированием денег в ценные бумаги. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование НАУФОР «Активность граждан на фондовом рынке в первой половине 2020 года».В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Россияне решили зарабатывать на фондовом рынке

За первое полугодие россияне внесли на брокерские счета более 1,5 трлн руб., тогда как за весь 2019 год приток составил 1,6 трлн руб. Такие данные приводит НАУФОР в своем исследовании "Активность граждан на фондовом рынке в первой половине 2020 г.".
Ведомостивчера в 17:15
Подробнее о событии
АБН

Россияне заменили банковские вклады на инвестиции в ценные бумаги

АБН13:43
Piter.tv

Россияне нашли замену банковским вкладам

Piter.tv10:59
Ариг Ус

«Чужие деньги»: Россияне перестают верить в банковские вклады

Ариг Ус6 августа в 07:32
Народные новости

Россияне нашли выгодную замену банковским вкладам

Народные новости07:56
Телеканал 360°

Россияне нашли альтернативу банковским вкладам

Телеканал 360°вчера в 13:24
Lenta.ru

Россияне нашли замену банковским вкладам

Lenta.ruвчера в 08:26
Экономика сегодня

Россияне нашли замену банковским депозитам

Экономика сегодня09:41

Умер глава представительства Ленобласти при правительстве России

«Правительство, администрация Ленинградской области с глубоким прискорбием сообщают о кончине 8 августа 2020 года руководителя представительства губернатора и правительства Ленинградской области при правительстве Российской Федерации Андрея Алексеевича Ковалёва», — говорится в заявлении правительства.
RT на русском14:57
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Кравчук назвал способы добиться полного прекращения огня в Донбассе

Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук назвал четыре способа добиться полного прекращения огня в Донбассе, среди которых переговоры, дискуссии, компромиссы и уступки.
РИА Новости09:48
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Хэмилтон стал лучшим в третьей практике Гран-при 70-летия «Формулы-1»

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при 70-летия "Формулы-1", который проходит в Великобритании на автодроме "Сильверстоун".
РИА Новости07:13
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Запад недоволен лидерством России в «гонке вакцин»

Американские базируются на полной РНК вируса, а российская и британская применяют так называемый нереплицирующийся вирусный вектор, иначе говоря, в организм человека попадает не коронавирус целиком, не его геном, а вообще иной патоген, не способный размножаться в клетках, но, тем не менее, содержащий часть генетического кода SARS-CoV-2, что гарантирует появление иммунитета.
Вести.Ru09:30
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