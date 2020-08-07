Россияне нашли замену банковским вкладам
Смотрите также
Число пострадавших в ходе столкновений в Бейруте превысило 230 человек
Фильм Гильермо дель Торо станет сериалом
Посол РФ назвал задержание россиян в Минске провокацией третьей страны
Названа особенность «выжигающего российские войска» оружия
На проспекте Независимости в Минске начались задержания
Ремейк «Мулан» выйдет в кино и на Disney+ 4 сентября
Бен Аффлек снимет фильм о создании «Китайского квартала»
СК установил причину смерти ребенка в захваченном уральском монастыре
Кравчук назвал способы добиться полного прекращения огня в Донбассе
Гейтс предрек миру катастрофу в пять раз смертоноснее коронавируса
«Ювентус» объявил о назначении Пирло главным тренером команды
«Ювентус» обыграл «Лион», но вылетел из Лиги чемпионов
Автомобилистов России предупредили о важных изменениях
Военные вытеснили протестующих из здания МИД в Бейруте
Автомобилистов России предупредили о важных изменениях
В Китае от вируса SFTS скончались семь человек
«Ювентус» объявил о назначении Пирло главным тренером команды
В Абхазии выявили первый случай коронавируса среди отдыхающих
Предсказавший победу Трампа профессор дал прогноз по выборам
Гендиректор ФК «Локомотив» вступил в спор с болельщиками клуба
В Волгограде судью задержали за взятку в 25 миллионов рублей
ЦСКА обыграл «Химки» в стартовом матче РПЛ
На проспекте Независимости в Минске начались задержания
Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте
Россияне нашли замену банковским вкладам и занялись инвестированием денег в ценные бумаги. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование НАУФОР «Активность граждан на фондовом рынке в первой половине 2020 года».В источнике
С чего всё началось
Россияне решили зарабатывать на фондовом рынке
За первое полугодие россияне внесли на брокерские счета более 1,5 трлн руб., тогда как за весь 2019 год приток составил 1,6 трлн руб. Такие данные приводит НАУФОР в своем исследовании "Активность граждан на фондовом рынке в первой половине 2020 г.".
Ведомостивчера в 17:15
Подробнее о событии