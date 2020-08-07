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Lenta.ru
Lenta.ru

Россияне нашли замену банковским вкладам

Россияне нашли замену банковским вкладам и занялись инвестированием денег в ценные бумаги. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование НАУФОР «Активность граждан на фондовом рынке в первой половине 2020 года».В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Россияне решили зарабатывать на фондовом рынке

За первое полугодие россияне внесли на брокерские счета более 1,5 трлн руб., тогда как за весь 2019 год приток составил 1,6 трлн руб. Такие данные приводит НАУФОР в своем исследовании "Активность граждан на фондовом рынке в первой половине 2020 г.".
Ведомостивчера в 17:15
Подробнее о событии
АБН

Россияне заменили банковские вклады на инвестиции в ценные бумаги

АБН13:43
ИА Красная Весна

Жители России нашли спасение от низких банковских ставок в инвестициях

ИА Красная Весна13:01
Lenta.ru

Россияне нашли замену банковским вкладам

Lenta.ruвчера в 08:26
Народные новости

Россияне нашли выгодную замену банковским вкладам

Народные новости07:56
Телеканал 360°

Россияне нашли альтернативу банковским вкладам

Телеканал 360°вчера в 13:24
Piter.tv

Россияне нашли замену банковским вкладам

Piter.tv10:59
Ариг Ус

«Чужие деньги»: Россияне перестают верить в банковские вклады

Ариг Ус6 августа в 07:32

Хэмилтон стал лучшим в третьей практике Гран-при 70-летия «Формулы-1»

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при 70-летия "Формулы-1", который проходит в Великобритании на автодроме "Сильверстоун".
РИА Новости07:13
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В Петербурге уроженец Чечни вывернул руку сотруднице полиции

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на полицию Северной столицы, в ночь на 8 августа в ходе рейда на Конюшенной площади 36-летняя сотрудница миграционной службы попросила молодого человека предъявить документы.
Российская газета10:10
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