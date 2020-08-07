«Бавария» и «Челси» назвали составы на ответную игру Лиги чемпионов

Тренерские штабы «Баварии» и «Челси» определились с составами на ответный матч ЛЧ, который пройдет сегодня в Мюнхене и начнется в 22:00 по московскому времени.