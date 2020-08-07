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Lenta.ru
Lenta.ru

Россияне нашли замену банковским вкладам

Россияне нашли замену банковским вкладам и занялись инвестированием денег в ценные бумаги. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование НАУФОР «Активность граждан на фондовом рынке в первой половине 2020 года».В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Россияне решили зарабатывать на фондовом рынке

За первое полугодие россияне внесли на брокерские счета более 1,5 трлн руб., тогда как за весь 2019 год приток составил 1,6 трлн руб. Такие данные приводит НАУФОР в своем исследовании "Активность граждан на фондовом рынке в первой половине 2020 г.".
Ведомости6 августа в 17:15
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News.ru

Россияне начали инвестировать деньги в ценные бумаги

News.ruвчера в 16:40
ИА Красная Весна

Жители России нашли спасение от низких банковских ставок в инвестициях

ИА Красная Веснавчера в 13:01
Ариг Ус

«Чужие деньги»: Россияне перестают верить в банковские вклады

Ариг Ус6 августа в 07:32
Народные новости

Россияне нашли выгодную замену банковским вкладам

Народные новостивчера в 07:56
Телеканал 360°

Россияне нашли альтернативу банковским вкладам

Телеканал 360°7 августа в 13:24
Lenta.ru

Россияне нашли замену банковским вкладам

Lenta.ru7 августа в 08:26
Piter.tv

Россияне нашли замену банковским вкладам

Piter.tvвчера в 10:59

МИД Турции выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Индии

Анкара, 8 августа 2020, 16:00 — REGNUM Соболезнования в связи с гибелью людей во время жесткой посадки пассажирского самолета в индийском штате Керала выразило министерство иностранных дел Турции.
REGNUMвчера в 09:00
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Онищенко оценил угрозу выявленного в Китае нового вируса SFTS

Депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России доктор медицинских наук Геннадий Онищенко не увидел повода для беспокойства из-за новой острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), о распространении которой ранее заявили в Китае.
РБК19:00
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Автоэксперт объяснил, как правильно пользоваться климат-контролем

В ходе интервью главный редактор журнала «Авторевю» Леонид Голованов отметил, что в современных автомобилях чаще всего устанавливаются не ручные кондиционеры, а автоматические системы климат-контроля.
Тарантас Ньюсвчера в 13:46
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Власти ХМАО намерены продлить режим ограничительных мер

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией заявила о продлении карантинных мер в регионе.
RT на русском7 августа в 10:18
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