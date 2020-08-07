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Lenta.ru
Lenta.ru

Россияне нашли замену банковским вкладам

Россияне нашли замену банковским вкладам и занялись инвестированием денег в ценные бумаги. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование НАУФОР «Активность граждан на фондовом рынке в первой половине 2020 года».В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Россияне решили зарабатывать на фондовом рынке

За первое полугодие россияне внесли на брокерские счета более 1,5 трлн руб., тогда как за весь 2019 год приток составил 1,6 трлн руб. Такие данные приводит НАУФОР в своем исследовании "Активность граждан на фондовом рынке в первой половине 2020 г.".
Ведомости6 августа в 17:15
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News.ru

Россияне начали инвестировать деньги в ценные бумаги

News.ruвчера в 16:40
ИА Красная Весна

Жители России нашли спасение от низких банковских ставок в инвестициях

ИА Красная Веснавчера в 13:01
Lenta.ru

Россияне нашли замену банковским вкладам

Lenta.ru7 августа в 08:26
Народные новости

Россияне нашли выгодную замену банковским вкладам

Народные новостивчера в 07:56
Телеканал 360°

Россияне нашли альтернативу банковским вкладам

Телеканал 360°7 августа в 13:24
Piter.tv

Россияне нашли замену банковским вкладам

Piter.tvвчера в 10:59
Ариг Ус

«Чужие деньги»: Россияне перестают верить в банковские вклады

Ариг Ус6 августа в 07:32

Онищенко прокомментировал информацию о появлении нового вируса в Китае

Депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что новый вирус SFTS, который передается человеку от клещей и вызывает острую лихорадку с тромбоцитопеническим синдромом, не так страшен, как о нем пишут.
Российская газета17:15
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