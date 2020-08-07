Россияне нашли замену банковским вкладам
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Россияне нашли замену банковским вкладам и занялись инвестированием денег в ценные бумаги. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование НАУФОР «Активность граждан на фондовом рынке в первой половине 2020 года».В источнике
С чего всё началось
Россияне решили зарабатывать на фондовом рынке
За первое полугодие россияне внесли на брокерские счета более 1,5 трлн руб., тогда как за весь 2019 год приток составил 1,6 трлн руб. Такие данные приводит НАУФОР в своем исследовании "Активность граждан на фондовом рынке в первой половине 2020 г.".
Ведомости6 августа в 17:15
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