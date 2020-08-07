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Lenta.ru
Lenta.ru

Россияне нашли замену банковским вкладам

Россияне нашли замену банковским вкладам и занялись инвестированием денег в ценные бумаги. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование НАУФОР «Активность граждан на фондовом рынке в первой половине 2020 года».В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Россияне решили зарабатывать на фондовом рынке

За первое полугодие россияне внесли на брокерские счета более 1,5 трлн руб., тогда как за весь 2019 год приток составил 1,6 трлн руб. Такие данные приводит НАУФОР в своем исследовании "Активность граждан на фондовом рынке в первой половине 2020 г.".
Ведомости6 августа в 17:15
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News.ru

Россияне начали инвестировать деньги в ценные бумаги

News.ruвчера в 16:40
ИА Красная Весна

Жители России нашли спасение от низких банковских ставок в инвестициях

ИА Красная Веснавчера в 13:01
Lenta.ru

Россияне нашли замену банковским вкладам

Lenta.ru7 августа в 08:26
Народные новости

Россияне нашли выгодную замену банковским вкладам

Народные новостивчера в 07:56
Телеканал 360°

Россияне нашли альтернативу банковским вкладам

Телеканал 360°7 августа в 13:24
Piter.tv

Россияне нашли замену банковским вкладам

Piter.tvвчера в 10:59
Ариг Ус

«Чужие деньги»: Россияне перестают верить в банковские вклады

Ариг Ус6 августа в 07:32

Андрей Бочкарев поздравил строителей с профессиональным праздником

"Поздравляю всех, кто строит и реконструирует Москву, коллег из регионов России, ветеранов строительной отрасли с нашим профессиональным праздником - с Днем Строителя!" - обратился Андрей Бочкарев к коллегам.
Российская газетавчера в 11:19

Два матча «Носты» в ПФЛ отменены из-за коронавируса в команде

Игры новотроицкого клуба с барнаульским «Динамо» (9 августа) и «Новосибирском» (12 августа) не состоятся в связи с положительными результатами тестов на COVID-19 у нескольких игроков «Носты» и решением территориального органа Роспотребнадзора, запретившего участие команды в данных матчах.
Sports.ru03:58

Безопасное для употребления количество пива определено

Соломатина отметила, что умеренное употребление пива может принести пользу: напиток улучшает обменные процессы в организме человека, а также способствует усваиванию пищи и в целом положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.
Live24вчера в 06:17
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Что скажет Строкань: Анкара плюс Баку минус Ереван

В условиях сорванного переговорного процесса по Карабаху Анкара и Баку возлагают ответственность за новую эскалацию на Ереван и демонстрируют решимость не допустить разрастания конфликта, а также втягивания в него третьих стран и создания угрозы транспортным и энергетическим коммуникациям в стратегически важном регионе.
Москва-Баку.ru7 августа в 12:18
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Врач сравнила продолжительность жизни вегетарианцев и мясоедов

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог и нутрициолог Инна Кононенко рассказала, как продолжительность жизни зависит от потребляемых продуктов и кто стареет быстрее — вегетарианцы или мясоеды.
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Военную технику в Минске сняли на видео накануне президентских выборов

Военную технику в Минске накануне выборов сняли на видео В Минск накануне выборов начали стягивать военную технику, о чем свидетельствуют видео и фото, публикуемые в соцсетях местными жителями, передает Аvia.pro.Ситуация в Белоруссии в последние недели довольно напряженная.
Вечерний курьер02:32
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Хэмилтон стал лучшим в третьей практике Гран-при 70-летия «Формулы-1»

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при 70-летия "Формулы-1", который проходит в Великобритании на автодроме "Сильверстоун".
РИА Новостивчера в 07:13
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