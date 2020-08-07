Что скажет Строкань: Анкара плюс Баку минус Ереван

В условиях сорванного переговорного процесса по Карабаху Анкара и Баку возлагают ответственность за новую эскалацию на Ереван и демонстрируют решимость не допустить разрастания конфликта, а также втягивания в него третьих стран и создания угрозы транспортным и энергетическим коммуникациям в стратегически важном регионе.