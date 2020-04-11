Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаРоссияне нашли замену маскам для защиты от коронавируса

Новый способ защиты от коронавируса - пластиковые экраны для лица - набирает в России все большую популярность. Их эффективность оценил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.
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с чего всё началось

Россияне нашли неожиданную замену маскам против коронавируса

Пластиковые экраны для лица по виду напоминают маску сварщика. Продавцы экранов утверждают, что эти средства индивидуальной защиты способны предотвратить заражение вирусами.
Радио Sputnikвчера в 19:00

Подробнее о событии

Иммунолог оценил эффективность пластиковых защитных экранов для лица

Известия00:31

Россияне придумали неожиданную замену маскам против коронавируса

Комсомольская правдавчера в 23:20

Среди россиян набирает популярность новое средство для профилактики коронавируса

Life.ruвчера в 21:39

Россиянам предложили альтернативу медицинским маскам

РЕН ТВвчера в 22:56

Иммунолог оценил новый способ защиты от коронавируса

News.ruвчера в 20:43

Россиянам предложили новый способ защиты от коронавируса

РИА Новостивчера в 20:04

Россияне нашли неожиданную замену маскам против коронавируса

Радио Sputnikвчера в 19:00
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Кино

Netflix и Apple претендуют на новый фильм Мартина Скорсезе

Piter.tv вчера в 06:51
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Политика

Путин поручил МВД и Росгвардии следить за соблюдением карантина

Президент России Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии следить за соблюдением карантина гражданами, вернувшимися из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 05:01
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Общество

В Красноярске ввели ограничения на въезд и выезд

Губернатор Красноярского края Александр Усс ввел новые ограничения из-за распространения коронавируса в регионе.
Sibnovosti.ru вчера в 10:10
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Общество

В Москве вводят пропускной режим

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru вчера в 12:54
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Общество

Путин уволил начальника следственного департамента МВД

Президент России Владимир Путин снял генерал-полковника Александра Романова с должности начальника следственного департамента МВД.
Взгляд.ру 09 апреля в 13:41
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Энергетика

Россия согласилась сократить добычу нефти больше всех в мире

Россия согласилась сократить добычу нефти больше всех в мире. Об этом упоминается в итоговом документе, опубликованном на сайте ОПЕК.
Деловое.ТВ вчера в 09:42
Здоровье

Число заразившихся COVID-19 на Украине превысило 2,5 тысячи человек

Количество лабораторно подтверждённых случаев COVID-19 на Украине составляет 2511. За последние сутки инфекция выявлена у 308 человек.
News.ru 03:05
Политика

США пригрозили санкциями отказывающимся забирать своих граждан странам

На страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан из США, могут быть наложены санкции.
РЕН ТВ вчера в 20:52
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Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин не исключает развода с Валерией

Иосиф Пригожин дал интервью для YouTube-шоу «Алёна, блин». Знаменитый продюсер высказался о ссорах с женой, певицей Валерией.
Bimru.ru 09 апреля в 12:23
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Происшествия

Пожар в ангарской колонии потушили

ТАСС 03:12
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Общество

Назван самый ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

При наиболее благоприятном развитии ситуации со вспышкой COVID-19 в России эпидемия в стране может закончиться в июне этого года.
BFM.ru 02:18
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Общество

В Москве 12 апреля проведут масштабную дезинфекцию

В Москве в воскресенье, 12 апреля, городские службы проведут масштабную дезинфекцию в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:56
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Здоровье

Врачи рассказали, какой кашель указывает на рак легких

Специалисты британской Национальной службы здравоохранения пришли к выводу, что определенные виды кашля могут свидетельствовать о развитии онкологической патологии в легких.
Московский Комсомолец 03:29
2
Музыка

Большой концерт смогут увидеть в субботу зрители телеканала «Россия 1»

ГТРК Хакасия вчера в 10:11
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Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 09 апреля в 12:06
1,3K
Армия и оружие

На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»

На Украине провели успешные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун».
Известия вчера в 18:13
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Общество

Мурашко: Россияне не до конца осознали риски заражения

Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили имуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов.
Российская газета 03:37
101
Общество

Девятиклассникам разрешили не сдавать экзамены по выбору

Экзамены по двум предметам по выбору Рособрнадзор предложил отменить.
Омск здесь 09 апреля в 10:44
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Экономика

Bloomberg: Россия выделит 1 трлн рублей на поддержку экономики

Уточняется, что власть выделит около 1 трлн рублей для новых мер.
Газета.Ru вчера в 18:43
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Авто

Обновленный внедорожник Lada 4x4 Bronto появится в середине года

Цены, как обычно, появятся ближе к старту продаж.
Автоновости дня вчера в 02:44
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Музыка

Баста выбрал финалистов шоу «Голос. Дети»

Баста поблагодарил молодых исполнительниц за то, как они реализовали идею номера, и выбрал Софью Льорет, после чего две младшие участницы расплакались прямо на сцене и Дмитрию Нагиеву пришлось пустить в дело все свое обаяние, чтобы хоть немного их успокоить.
Газета.Ru вчера в 17:02
Энергетика

В Мексике объяснили нежелание снижать добычу нефти

Мексика не может уменьшить добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки потому, что до этого потратила много сил на восстановление ее производства, заявила министр энергетики Мексики Росио Нале 11 апреля в интервью журналисту Хоакину Лопесу-Дориге.
ИА Красная Весна вчера в 21:52
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Общество

Нижегородцев начнут штрафовать за нарушение самоизоляции

Для граждан штрафы будут достигать 30 тысяч рублей В Нижегородской области начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции.
Pro Город НН вчера в 11:20
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Здоровье

Алиханов назвал клиентов клиники «ВиоМар» потенциальными убийцами

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пригрозил уголовным делом частной клинике «ВиоМар» в Гурьевске, которая продолжала работать в обычном режиме, несмотря на запрет*.
Русский Запад вчера в 09:28
32
Общество

В Санкт-Петербурге до 30 апреля запретили посещать кладбища

В Санкт-Петербурге в субботу, 11 апреля, начинает действовать запрет на посещения кладбищ.
FlashNord вчера в 06:34
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Музыка

Рукописный текст песни The Beatles продали на аукционе за $910 тысяч

Рукописный текст песни Hey Jude группы The Beatles продали за 910 тысяч долларов (около 67 миллионов рублей) на американском аукционе Julien's Auctions, сообщает пресс-служба торговой площадки.
Life.ru 03:36
Здоровье

Коронавирус выявили во всех областях Украины — Ляшко

Киев, 11 апреля 2020, 10:42 — REGNUM Коронавирусную инфекцию выявили во всех областях Украины, заявил 11 апреля на брифинге главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
REGNUM 03:42
Музыка

Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию

В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 07:01
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Армия и оружие

Модернизация армии Польши — починить, что осталось

Rusvesna.su вчера в 10:52
Здоровье

В больнице в Уфе коронавирусом заразились 170 человек

Ранее из-за подозрения на коронавирус у пяти врачей и двух пациентов РКБ имени Куватова была закрыта на жесткий карантин.
Аргументы и Факты вчера в 08:00
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