Общество

Газета.RuГазета.RuРоссияне рассказали, что создает новогоднее настроение

Более 40% опрошенных сказали, что новогоднее настроение у них появляется, когда они видят елку, украшения, гирлянды и тематически оформленные витрины магазинов. Около 7% россиян рассказали, что для создания атмосферы праздника они начинают усиленно чистить мандарины.
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Россияне раскрыли источники новогоднего настроения

РБКвчера в 22:26

Россияне рассказали, что создает новогоднее настроение

Газета.Ruвчера в 20:03

Россияне поделились секретом создания новогоднего настроения

URA.Ruвчера в 20:49

Ёлка и мандарины. Эксперты рассказали, что создаёт новогоднее настроение россиян

Life.ruвчера в 20:39

Социологи выяснили, что создает новогоднее настроение россиянам

Комсомольская правдавчера в 20:04

Выявлены источники новогоднего настроения

Lenta.ruвчера в 21:05

Опрос показал, что россияне считают источником новогоднего настроения

РИА Новостивчера в 19:45
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 03:04, Ашберн
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Москва не будет ухудшать отношения с Китаем в угоду США, заявил Лавров

Россия не будет ухудшать отношения с Китаем в угоду США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 02:20
Происшествия

В Омской области обрушилось здание комбикормового завода

Четырехэтажное здание обрушилось на территории комбикормового завода в Омской области, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 02:42
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Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 15:33
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Неизвестные ограбили безработного на 9,5 млн рублей в Москве

Двое неизвестных в медицинских масках избили и ограбили безработного в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы.
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Политика

МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне

В МИД Польши утверждают, что "слова президента России подрывают совместную работу польских и российских экспертов, а также достижения его предшественников — Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые, несмотря на трудности, стремились искать путь истины и примирения в польско-российских отношениях".
РИА Новости 00:09
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Детям в Челябинске подарили просроченные новогодние подарки

РЕН ТВ 01:51
Политика

В Абакане проходят досрочные выборы мэра

Sibnovosti.ru вчера в 22:52
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Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса с Днем энергетика.
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ПФР рассказал о порядке индексации пенсий после увольнения

Пенсия работающих пенсионеров с 2016 года индексируется после их увольнения, сообщил в интервью «Российской газете» председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Коммерсантъ 01:29
Политика

В США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»

Американский посол Ричард Гренелл в Берлине рассказал, как страны Евросоюза восприняли новые антироссийские санкции, направленные против газопровода "Северный поток-2".
Газета.Ru вчера в 21:25
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Макрон отказался от президентской пенсии

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от пенсии, положенной ему после окончания срока на посту главы государства.
Газета.Ru 02:12
Политика

В Хорватии стартовали президентские выборы

SM News 01:31
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Россияне стали меньше путешествовать

По данным аналитиков, по России туристы стали путешествовать в среднем 7 дней вместо 9, а за границей — 11 дней вместо 13.
Lenta.ru 02:35
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Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года

Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
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В Уфе локализовали пожар на нефтехимическом заводе

РИА Новости 00:55
Политика

Ашраф Гани побеждает на выборах президента Афганистана

Действующий президент Афганистана Ашраф Гани одерживает победу на прошедших в стране в конце сентября президентских выборах с результатом 50,64% голосов избирателей.
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Недвижимость

Вторичный рынок застыл в ожидании

У продавцов больше нет реальных оснований для повышения цен: у покупателей постепенно возвращается интерес к новостройкам, а на некоторых региональных рынках аналитики ждут охлаждения.
Коммерсантъ 02:19
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Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове

Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Известия вчера в 17:29
Политика

МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту

Ранее стало известно о введении в марте следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
РИА Новости вчера в 18:30
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На Самоа число жертв эпидемии кори приблизилось к 80

Число жертв эпидемии кори на Самоа достигло 79 человек, количество заболевших превысило пять с половиной тысяч, сообщает правительство страны.
РИА Новости вчера в 21:03
Музыка

Оскорбившего Гагарину участника шоу «Голос» высмеял Шнуров

Поведение начинающего музыканта в прошлом выпуске сильно оскорбило Полину Гагарину: исполняя песню группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая» мужчина слишком сильно вошел в образ гопника и высыпал Гагариной на стол горсть семечек.
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В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору пиротехники

В преддверии Нового года Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору фейерверков, салютов и другой пиротехники.
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Экономика

WSJ узнала о проверке листинга мессенджера Slack в США

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заинтересовалась листингом мессенджера Slack, а также первичным публичным предложением других крупных компаний на Нью-Йоркской фондовой бирже, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РБК 00:57
Политика

Трамп заявил о прорыве в торговых переговорах с Китаем

13 декабря президент США Дональд Трамп объявил о заключении первого соглашения с Китаем.
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В Госдуме раскрыли, почему в России стремительно богатеют олигархи из списка Forbes

По словам эксперта, существующая государственная система превратила Россию в рай для миллиардеров.
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Все монстры «Ведьмака» от Netflix – сравниваем с играми

Новый сериал «Ведьмак» Netflix основан на книжном цикле Анджея Сапковского, а не серии игр от CD Projekt RED – но все равно их хочется сравнивать.
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Зинедин Зидан: «Считаю Гвардьолу лучшим тренером в мире»

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Момент смертельного ДТП на МКАД попал на видео

В Сети появилось видео ДТП на 23 километре МКАД, в результате которого погиб человек.
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Культура

Как в юмористические шоу проникла политика

Как в юмористические шоу проникла политика Российские юмористы и шоумены начали говорить об увеличении количества запретных тем на телевидении.
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