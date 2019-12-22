Общество

iReactoriReactorРоссияне назвали источники новогоднего настроения

Жители России рассказали, что помогает им создать новогоднее настроение. Оказалось, что основным источником настроения перед Новым годом являются мандарины и их запах. К такому выводу пришли эксперты сервиса Туту.ру, о чем передают РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать7
с чего всё началось

Опрос показал, что россияне считают источником новогоднего настроения

Россияне считают, что запах мандаринов дарит новогоднее настроение больше, чем бой курантов, а подготовка новогоднего стола - больше брызг шампанского, сообщили РИА Новости аналитики сервиса путешествий Туту.ру по итогам соответствующего исследования.
РИА Новостивчера в 19:45

Подробнее о событии

Россияне раскрыли источники новогоднего настроения

РБКвчера в 22:26

Выявлены источники новогоднего настроения

Lenta.ruвчера в 21:05

Опрос показал, что россияне считают источником новогоднего настроения

РИА Новостивчера в 19:45

Ёлка и мандарины. Эксперты рассказали, что создаёт новогоднее настроение россиян

Life.ruвчера в 20:39

Социологи выяснили, что создает новогоднее настроение россиянам

Комсомольская правдавчера в 20:04

Россияне рассказали, что создает новогоднее настроение

Газета.Ruвчера в 20:03

Россияне поделились секретом создания новогоднего настроения

URA.Ruвчера в 20:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 01:32, Ашберн
Наука

Обнаружен новый ген мужского бесплодия

Исследователи обнаружили, что генетическая перестройка и варианты, влияющие на ген, известный как SYCP2, связаны с низким количеством сперматозоидов и сообщают о первых случаях, когда этот ген был задействован у четырех мужчин с бесплодием.
Planet Today 19 декабря в 11:44
Политика

В США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»

Американский посол Ричард Гренелл в Берлине рассказал, как страны Евросоюза восприняли новые антироссийские санкции, направленные против газопровода "Северный поток-2".
Газета.Ru вчера в 21:25
Политика

Экс-депутат Рады обозвал Порошенко «тупым и ущербным существом»

Газета.Ru вчера в 21:09
Экономика

В Пенсионном фонде назвали сроки выплат пенсий за январь

В Пенсионном фонде назвали сроки выплат пенсий за январь. Деньги «Почте России» начнут перечислять с 25 декабря.
RZN.info вчера в 00:12
Происшествия

В центре Москвы две машины загорелись после ДТП

Три человека пострадали при столкновении двух машин на Большой Садовой улице в центре Москвы, автомобили загорелись, движение перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости вчера в 13:04
Происшествия

Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове

Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Известия вчера в 17:29
Происшествия

Российских школьников накормили мясом с трупным ядом

Издание утверждает, что в продукции было выявлено наличие трупного яда, кишечной палочки и других инфекций.
Lenta.ru вчера в 14:48
Политика

В Польше отреагировали на слова Путина о Второй мировой войне

Во время большой пресс-конференции Владимир Путин заявил о том, что Советский Союз никак нельзя считать инициатором Второй Мировой Войны.
Комсомольская правда 20 декабря в 09:35
Армия и оружие

NI: в США признали превосходство российской артиллерии

Газета.Ru вчера в 19:22
Шоу-бизнес

Дубовицкая рассказала о перспективах брака Петросяна

Регина Дубовицкая в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» иронически высказалась о перспективах семейной жизни Евгения Петросяна.
Рамблер вчера в 12:18
Единоборства

Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова сразиться в бою

Участник смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова сразиться с ним в бою.
РБК вчера в 20:12
Общество

Зимнее солнцестояние. Как в мире отмечают самую длинную ночь в году

РИА Новости 00:00
Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Российская газета вчера в 05:33
Теннис

Надаль обыграл Циципаса и выиграл турнир в Абу-Даби

Sport.ru вчера в 13:59
Космос

Космический корабль Starliner не долетел до МКС

Американский космический корабль Starliner не смог выйти на расчетную орбиту для стыковки с МКС.
Евразия Daily 20 декабря в 08:07
Шоу-бизнес

Нюша рассказала о домогательствах музыкального продюсера

Певица Нюша обвинила музыкального продюсера в домогательствах. Инцидент произошёл, когда артистке было 12-13 лет.
News.ru 20 декабря в 06:31
Происшествия

В Уфе локализовали пожар на нефтехимическом заводе

РИА Новости 00:55
Экономика

Курс доллара. Прогноз на 23—27 декабря

По итогам торгов пятницы курс доллара на торгах Московской биржи составил 62,25 руб./$, что на 65 коп. ниже значений закрытия предшествующей недели.
Коммерсантъ 20 декабря в 14:41
Кино

Определены худшие фильмы 2019 года

Тройку списка замыкает «Темный Феникс» из киновселенной «Людей Икс» — критики отметили отсутствие ярких эмоций у режиссера фильма, что в итоге вылилось в довольно посредственный результат В десятке худших фильмов уходящего года также отказались фильмы «Домино», «Фанатик», «Призраки Шэрон Тейт», «Миллион мелких осколков», «Рэмбо: Последняя кровь», «Море соблазна» и «Бок о бок».
Lenta.ru вчера в 19:11
Политика

МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту

Ранее стало известно о введении в марта следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
РИА Новости вчера в 18:30
Авто

Volkswagen показал новый Passat для России

Volkswagen представил новое поколение Passat для рынка России.
AvtoVolgograda.ru вчера в 05:37
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

В 2020 году в России вступят в силу 5 законов, которые совсем не обрадуют автовладельцев.
Уфимские Заметки 20 декабря в 15:11
Кино

Умерла сыгравшая девушку Бонда актриса Клодин Оже

Скончалась французская актриса Клодин Оже, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме «Шаровая молния».
News.ru 20 декабря в 04:32
Спорт

Шанава выиграл спринт свободным стилем на этапе КМ в Словении

Французский лыжник Люка Шанава одержал победу в спринтерской гонке свободным стилем на этапе Кубка мира в словенской Планице.
РИА Новости вчера в 09:42
Армия и оружие

Трамп объявил о создании Космических войск в США

Piter.tv вчера в 12:35
Спорт

ВАДА ответило на заявление СК РФ об изменении базы данных Родченковым

Согласно заявлению СК РФ, все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.
Спорт-Экспресс вчера в 10:27
Политика

На Украине назвали поражением США протокол по газу с Россией

Подписав протокол по транзиту газа, Россия и Украина вышли победителями, а США в этой ситуации выглядят проигравшими, считает главный редактор «Страна.ua» Игорь Гужва.
Ридус вчера в 12:35
Футбол

«Монако» разгромил «Лилль» в матче Лиги 1

Футбольный клуб «Монако» нанес поражение в разгромным счетом команде «Лилль» в матче девятнадцатого тура французской Лиги 1.
REGNUM 00:03
Кино

Критики разгромили экранизацию мюзикла «Кошки»

Западные критики разгромили фильм «Кошки», который является экранизацией одноименного бродвейского мюзикла.
ФАН 19 декабря в 09:59
Единоборства

Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну

Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Allboxing.ru вчера в 12:38
Как работают Яндекс.Новости?
Новый ГодБольше новостей по теме
Главное