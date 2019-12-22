Общество
iReactorРоссияне назвали источники новогоднего настроения
Жители России рассказали, что помогает им создать новогоднее настроение. Оказалось, что основным источником настроения перед Новым годом являются мандарины и их запах. К такому выводу пришли эксперты сервиса Туту.ру, о чем передают РИА Новости.
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с чего всё началось
Россияне считают, что запах мандаринов дарит новогоднее настроение больше, чем бой курантов, а подготовка новогоднего стола - больше брызг шампанского, сообщили РИА Новости аналитики сервиса путешествий Туту.ру по итогам соответствующего исследования.РИА Новостивчера в 19:45
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Ёлка и мандарины. Эксперты рассказали, что создаёт новогоднее настроение россиян
Life.ruвчера в 20:39
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