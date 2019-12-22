Россияне считают, что запах мандаринов дарит новогоднее настроение больше, чем бой курантов, а подготовка новогоднего стола - больше брызг шампанского, сообщили РИА Новости аналитики сервиса путешествий Туту.ру по итогам соответствующего исследования.

с чего всё началось

Более 40% опрошенных сказали, что новогоднее настроение у них появляется, когда они видят елку, украшения, гирлянды и тематически оформленные витрины магазинов. Около 7% россиян рассказали, что для создания атмосферы праздника они начинают усиленно чистить мандарины.

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