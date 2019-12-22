Общество

Газета.RuГазета.RuРоссияне рассказали, что создает новогоднее настроение

Более 40% опрошенных сказали, что новогоднее настроение у них появляется, когда они видят елку, украшения, гирлянды и тематически оформленные витрины магазинов. Около 7% россиян рассказали, что для создания атмосферы праздника они начинают усиленно чистить мандарины.
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с чего всё началось

Опрос показал, что россияне считают источником новогоднего настроения

Россияне считают, что запах мандаринов дарит новогоднее настроение больше, чем бой курантов, а подготовка новогоднего стола - больше брызг шампанского, сообщили РИА Новости аналитики сервиса путешествий Туту.ру по итогам соответствующего исследования.
РИА Новостивчера в 19:45

Подробнее о событии

Россияне раскрыли источники новогоднего настроения

РБКвчера в 22:26

Опрос показал, что россияне считают источником новогоднего настроения

РИА Новостивчера в 19:45

Россияне поделились секретом создания новогоднего настроения

URA.Ruвчера в 20:49

Ёлка и мандарины. Эксперты рассказали, что создаёт новогоднее настроение россиян

Life.ruвчера в 20:39

Социологи выяснили, что создает новогоднее настроение россиянам

Комсомольская правдавчера в 20:04

Россияне рассказали, что создает новогоднее настроение

Газета.Ruвчера в 20:03

Выявлены источники новогоднего настроения

Lenta.ruвчера в 21:05
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Политика

Лавров назвал предложенные Киевом участки разведения сил в Донбассе

«Украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей не окажет», — цитирует РИА Новости Лаврова.
RT на русском вчера в 13:58
Футбол

«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира

Английский "Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильскую команду, обладателя Кубка Либертадорес "Фламенго".
Газета.Ru вчера в 15:10
Политика

Трамп назвал затягивание импичмента демократами нарушением конституции

Президент США Дональд Трамп убежден, что демократы нарушают американскую конституцию, затягивая передачу обвинительного заключения в рамках процедуры импичмента в сенат.
Известия вчера в 22:46
Политика

Посол США озвучил реакцию Европы на санкции по «Северному потоку-2»

Американский посол в Берлине Ричард Гренелл, которого в Германии уже требовали признать персоной нон-грата за постоянные нападки в адрес немецкого руководства, заявил, что санкции Вашингтона против трубопровода "Северный поток-2" были введены в интересах ЕС, и многие страны Европы благодарны за них.
Российская газета 00:34
Политика

В Хорватии выбирают президента страны

Согласно опросам, во второй тур могут пройти певец Мирослав Шкоро, Зоран Миланович, возглавляющий оппозиционную Социал-демократическую партию, и нынешний президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.
Ореанда-Новости 01:56
Энергетика

Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев

Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 15:33
Общество

Александр Васильев рассказал, в каком наряде нужно встречать Новый год

Цветом 2020 года является синим, поэтому женщинам рекомендуется встречать его в платье такого цвета с подкладными плечами.
ФедералПресс вчера в 09:12
Биатлон

Гросс: не понимаю кадровых решений в сборной России по биатлону

Тренер сборной Австрии по биатлону Рико Гросс высказал мнение о кадровых решениях в национальной команде России.
RT на русском 02:38
Политика

МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту

Ранее стало известно о введении в марте следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
РИА Новости вчера в 18:30
Происшествия

В Приморье четыре человека получили ранения при стрельбе у ресторана

Российская газета 03:02
Общество

В детсаду в Челябинске выдали просроченные сладкие подарки, пишут СМИ

РИА Новости 02:28
Экономика

Глава ПФР объяснил, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", опубликованном в воскресенье, как проводится индексация пенсии уволившихся пенсионеров.
ТАСС 00:57
Наука

Российские ученые раскрыли секрет плавления графита

Российские ученые смогли воссоздать кривую плавления графита.
Vevby.ru 19 декабря в 00:15
Музыка

София Ротару заменит Пугачёву на новогоднем «Голубом огоньке»

София Ротару выступит в эфире новогодней программы «Голубой огонёк» вместо Аллы Пугачёвой.
News.ru 19 декабря в 23:08
Единоборства

Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну

Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Allboxing.ru вчера в 12:38
Политика

Лавров заявил об отказе России ухудшать отношения с Китаем ради США

Лавров отметил, что, по словам Киссинджера, идеальной для США будет ситуация, когда отношения Вашингтона с Россией и Китаем будут лучше, чем между Китаем и Россией.
РБК 04:12
Происшествия

Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе локализован

Вести.Ru 00:57
Гаджеты

Сотрудников Foxconn подозревают в продаже дефектных деталей iPhone

Тайваньский производитель Foxconn начал расследование предполагаемого мошенничества, в ходе которого сотрудники компании продавали дефектные компоненты iPhone.
News.ru 19 декабря в 07:35
Происшествия

В Омской области обрушилось четырёхэтажное здание на территории завода

В Омской области обрушилось четырёхэтажное здание на территории комбикормового завода.
RT на русском 03:12
Экономика

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
РБК 19 декабря в 23:00
Происшествия

Почти 10 млн рублей украли у безработного в Москве

По данным полиции, сумма ущерба составила около 9,4 млн рублей. Нападавшие избили мужчину, отняли сумку и скрылись с места преступления.
Газета.Ru 03:06
Политика

МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне

Официальная Варшава высказала "тревогу и недоумение" по поводу слов президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны, говорится в заявлении МИД Польши.
РИА Новости 00:09
Общество

Медведев поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса России с Днем энергетика.
ТАСС 02:40
Шоу-бизнес

Отец Фриске назвал виновных в скандале с Пригожиным

Отец певицы Жанны Фриске Владимир прокомментировал скандал, который произошел между ним и Иосифом Пригожиным.
РЕН ТВ вчера в 11:54
Энергетика

«Мелочь, а приятно»: на Украине ждут резкого падения выручки у Газпрома

Эксперт высказал мнение, что именно Газпром прежде всего нуждался в украинской трубе, чтобы выполнить свои обязательства перед европейскими партнерами, а это, считает он, давало украинской стороне определенный рычаг давления.
REGNUM вчера в 13:25
Политика

Часть украинцев лишат соцвыплат

Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).
ГЛАС.RU вчера в 12:00
Футбол

«Манчестер Сити» прервал беспроигрышную серию «Лестера» в АПЛ

Чемпионат вчера в 14:23
Футбол

Губерниев записал видеообращение к Сёмину

Чемпионат 02:22
Здоровье

Врач предупредила об опасности избыточного потребления воды

Из-за чрезмерного употребления воды повышается распад белка и из организма человека вымываются витамины и микроэлементы, сообщила доктор медицинских наук, диетолог Алла Погожева, передает RT.
РБК 01:56
Шоу-бизнес

Дубовицкая прокомментировала сообщения о возможной свадьбе Петросяна

РИА Новости вчера в 17:55
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