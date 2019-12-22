Общество
Телеканал 360°Россияне назвали источники новогоднего настроения
Россияне назвали стандартные атрибуты в виде мандаринов, боя курантов и праздничного украшения источником новогоднего настроения. Вдохновению также может послужить подготовка новогоднего стола.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Россияне считают, что запах мандаринов дарит новогоднее настроение больше, чем бой курантов, а подготовка новогоднего стола - больше брызг шампанского, сообщили РИА Новости аналитики сервиса путешествий Туту.ру по итогам соответствующего исследования.РИА Новостивчера в 19:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Ёлка и мандарины. Эксперты рассказали, что создаёт новогоднее настроение россиян
Life.ruвчера в 20:39
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Политика
В США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»
Американский посол Ричард Гренелл в Берлине рассказал, как страны Евросоюза восприняли новые антироссийские санкции, направленные против газопровода "Северный поток-2".
Футбол
«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира
Английский "Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильскую команду, обладателя Кубка Либертадорес "Фламенго".
Политика
МИД Украины разъяснил запрет ездить в Россию по внутреннему паспорту
Запрет украинцам посещать Россию по внутреннему паспорту связан с «дополнительными гарантиями» для граждан.
Футбол
Гвардиола: «Я в восторге от того, как мы сыграли»
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над "Лестером". Я в восторге от того, как мы сыграли.
Единоборства
Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова сразиться в бою
Участник смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов главы Чеченской республики Рамзана Кадырова сразиться с ним в бою.
Энергетика
Миллер раскрыл содержание газового договора с Украиной
Накануне представитель "Газпрома" сообщил, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований.
Футбол
Макаров заключит с «Рубином» контракт на три года
Контракт полузащитника с нижнекамским «Нефтехимиком» рассчитан до 30 июня 2020 года.
Происшествия
Угроза взрыва на рождественской ярмарке в Берлине не подтвердилась
В Берлине из-за угрозы взрыва эвакуировали рождественский рынок.
Кино
Критики разгромили экранизацию мюзикла «Кошки»
Западные критики разгромили фильм «Кошки», который является экранизацией одноименного бродвейского мюзикла.
Происшествия
В Апатитах подростки избили полицейских
Политика
В совете при президенте Польши назвали власти США «болванами»
Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский издал книгу о польско-российских отношениях, в которой резко раскритиковал власти США, назвав их "болванами".
Здоровье
Врачи назвали три продукта, способных спасти от рака
Экономика
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
Политика
Трамп заявил о прорыве в торговой сделке с Китаем
США достигли прорыва в торговой сделке с Китаем.
Армия и оружие
Украина намерена закупить американские ударные вертолёты AH-64 Apache
Политика
Зюганов не исключил досрочных выборов президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Энергетика
Козак назвал взаимовыгодным решение о выплате Газпромом $2,9 млрд
Договоренности о выплате Газпромом украинской стороне $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража взаимоприемлемы и выгодны всем, рассказал 21 декабря журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Происшествия
В Уфе произошёл пожар в производственном здании
Армия и оружие
«Адмирал Эссен» с крылатыми ракетами отправился в Средиземное море
Отмечается, что данный корабль оснащен крылатыми ракетами «Калибр».
Футбол
За какой матч «Витесса» стыдно, почему ушел Слуцкий, а также какова самая большая зарплата в ЦСКА. Олег Яровинский в «Инсайдерах»
Почему Слуцкий не звал Яровинского на пост спортивного директора Когда Леонид Викторович покидал ЦСКА, я даже не помышлял об уходе из клуба.
Общество
В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости
Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
Шоу-бизнес
Наргиз объяснила отсутствие её детей в России
Общество
В Румынии напали на одного из лидеров декабрьской революции 1989 года
На проходящем в настоящее время в Румынии судебном процессе по делу о революции 1989 года Войкулеску, наряду с экс-президентом Ионом Илиеску и бывшим командующим ВВС Иосифом Русом, является одним из обвиняемых.
Политика
В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне
Общество
Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе
Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
Общество
S&P назвало сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае отказа швейцарского морского подрядчика Allseas от прокладки труд российского газопровода "Северный поток-2" у России могут возникнуть проблемы с поиском новых кораблей.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Отмечается, что пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года. Дроздов рассказал, как происходит перерасчет.
Технологии
Начались поставки HDD Western Digital объемом 18 и 20 ТБ, в которых используется технология CMR и SMR соответственно
Компания Western Digital объявила о начале поставок ознакомительных образцов накопителей на жестких магнитных дисках, которые имеют самые большие объемы в двух категориях: HDD с обычной магнитной записью (CMR) и HDD с черепичной магнитной записью (SMR).
Единоборства
Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver
Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Футбол
Месси забил 50 голов за год в девятый раз за последние 10 лет
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отличился в домашнем матче 18-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (4:1). Это 50-й гол 32-летнего футболиста за каталонскую команду и сборную Аргентины в 2019 году.