Общество

Телеканал 360°Телеканал 360°Россияне назвали источники новогоднего настроения

Россияне назвали стандартные атрибуты в виде мандаринов, боя курантов и праздничного украшения источником новогоднего настроения. Вдохновению также может послужить подготовка новогоднего стола.
Читать в источнике
Комментировать7
с чего всё началось

Исследование показало, откуда россияне берут новогоднее настроение

Россияне считают, что запах мандаринов дарит новогоднее настроение больше, чем бой курантов, а подготовка новогоднего стола - больше брызг шампанского, сообщили РИА Новости аналитики сервиса путешествий Туту.ру по итогам соответствующего исследования.
РИА Новостивчера в 19:45

Подробнее о событии

Россияне раскрыли источники новогоднего настроения

РБКвчера в 22:26

Выявлены источники новогоднего настроения

Lenta.ruвчера в 21:05

Исследование показало, откуда россияне берут новогоднее настроение

РИА Новостивчера в 19:45

Ёлка и мандарины. Эксперты рассказали, что создаёт новогоднее настроение россиян

Life.ruвчера в 20:39

Социологи выяснили, что создает новогоднее настроение россиянам

Комсомольская правдавчера в 20:04

Россияне рассказали, что создает новогоднее настроение

Газета.Ruвчера в 20:03

Россияне поделились секретом создания новогоднего настроения

URA.Ruвчера в 20:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Политика

В США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»

Американский посол Ричард Гренелл в Берлине рассказал, как страны Евросоюза восприняли новые антироссийские санкции, направленные против газопровода "Северный поток-2".
Газета.Ru вчера в 21:25
Футбол

«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира

Английский "Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильскую команду, обладателя Кубка Либертадорес "Фламенго".
Газета.Ru вчера в 15:10
Политика

МИД Украины разъяснил запрет ездить в Россию по внутреннему паспорту

Запрет украинцам посещать Россию по внутреннему паспорту связан с «дополнительными гарантиями» для граждан.
Lenta.ru вчера в 20:20
Футбол

Гвардиола: «Я в восторге от того, как мы сыграли»

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над "Лестером". Я в восторге от того, как мы сыграли.
Soccer.ru вчера в 16:01
Единоборства

Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова сразиться в бою

Участник смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов главы Чеченской республики Рамзана Кадырова сразиться с ним в бою.
РБК вчера в 19:51
Энергетика

Миллер раскрыл содержание газового договора с Украиной

Накануне представитель "Газпрома" сообщил, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований.
Москва 24 вчера в 05:14
Футбол

Макаров заключит с «Рубином» контракт на три года

Контракт полузащитника с нижнекамским «Нефтехимиком» рассчитан до 30 июня 2020 года.
Чемпионат вчера в 15:37
Происшествия

Угроза взрыва на рождественской ярмарке в Берлине не подтвердилась

В Берлине из-за угрозы взрыва эвакуировали рождественский рынок.
Вести.Ru вчера в 17:35
Кино

Критики разгромили экранизацию мюзикла «Кошки»

Западные критики разгромили фильм «Кошки», который является экранизацией одноименного бродвейского мюзикла.
ФАН 19 декабря в 09:59
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС вчера в 08:12
Политика

В совете при президенте Польши назвали власти США «болванами»

Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский издал книгу о польско-российских отношениях, в которой резко раскритиковал власти США, назвав их "болванами".
РИА Новости 20 декабря в 20:23
Здоровье

Врачи назвали три продукта, способных спасти от рака

МедиаПоток 19 декабря в 02:43
Экономика

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
РБК 18 декабря в 16:00
Политика

Трамп заявил о прорыве в торговой сделке с Китаем

США достигли прорыва в торговой сделке с Китаем.
РБК вчера в 19:46
Армия и оружие

Украина намерена закупить американские ударные вертолёты AH-64 Apache

Военное обозрение вчера в 08:40
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ вчера в 08:08
Энергетика

Козак назвал взаимовыгодным решение о выплате Газпромом $2,9 млрд

Договоренности о выплате Газпромом украинской стороне $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража взаимоприемлемы и выгодны всем, рассказал 21 декабря журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
REGNUM вчера в 10:00
Происшествия

В Уфе произошёл пожар в производственном здании

RT на русском вчера в 23:35
Армия и оружие

«Адмирал Эссен» с крылатыми ракетами отправился в Средиземное море

Отмечается, что данный корабль оснащен крылатыми ракетами «Калибр».
ГЛАС.RU вчера в 03:47
Футбол

За какой матч «Витесса» стыдно, почему ушел Слуцкий, а также какова самая большая зарплата в ЦСКА. Олег Яровинский в «Инсайдерах»

Почему Слуцкий не звал Яровинского на пост спортивного директора Когда Леонид Викторович покидал ЦСКА, я даже не помышлял об уходе из клуба.
Матч ТВ вчера в 13:34
Общество

В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости

Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
RT на русском 20 декабря в 09:15
Шоу-бизнес

Наргиз объяснила отсутствие её детей в России

News.ru вчера в 09:59
Общество

В Румынии напали на одного из лидеров декабрьской революции 1989 года

На проходящем в настоящее время в Румынии судебном процессе по делу о революции 1989 года Войкулеску, наряду с экс-президентом Ионом Илиеску и бывшим командующим ВВС Иосифом Русом, является одним из обвиняемых.
ТАСС вчера в 10:00
Политика

В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне

РИА Новости 20 декабря в 07:16
Общество

Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе

Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
Известия 20 декабря в 19:51
Общество

S&P назвало сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае отказа швейцарского морского подрядчика Allseas от прокладки труд российского газопровода "Северный поток-2" у России могут возникнуть проблемы с поиском новых кораблей.
Газета.Ru вчера в 20:54
Экономика

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Отмечается, что пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года. Дроздов рассказал, как происходит перерасчет.
РИА Новости вчера в 23:17
Технологии

Начались поставки HDD Western Digital объемом 18 и 20 ТБ, в которых используется технология CMR и SMR соответственно

Компания Western Digital объявила о начале поставок ознакомительных образцов накопителей на жестких магнитных дисках, которые имеют самые большие объемы в двух категориях: HDD с обычной магнитной записью (CMR) и HDD с черепичной магнитной записью (SMR).
iXBT.com вчера в 17:12
Единоборства

Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver

Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Газета.Ru вчера в 12:42
Футбол

Месси забил 50 голов за год в девятый раз за последние 10 лет

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отличился в домашнем матче 18-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (4:1). Это 50-й гол 32-летнего футболиста за каталонскую команду и сборную Аргентины в 2019 году.
Спорт-Экспресс вчера в 12:25
Как работают Яндекс.Новости?
Новый ГодБольше новостей по теме
Главное