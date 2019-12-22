Россияне считают, что запах мандаринов дарит новогоднее настроение больше, чем бой курантов, а подготовка новогоднего стола - больше брызг шампанского, сообщили РИА Новости аналитики сервиса путешествий Туту.ру по итогам соответствующего исследования.

с чего всё началось

Жители России раскрыли источники своего новогоднего настроения в опросе, проведенном Tutu.ru. Так, для 40% россиян праздничную атмосферу создают такие атрибуты, как елки, гирлянды, а также украшения в доме и на витринах. 7% респондентов настраивает на новогодний лад запах мандаринов.

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