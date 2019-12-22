Общество
Газета.RuРоссияне назвали источники своего новогоднего настроения
Жители России раскрыли источники своего новогоднего настроения в опросе, проведенном Tutu.ru. Так, для 40% россиян праздничную атмосферу создают такие атрибуты, как елки, гирлянды, а также украшения в доме и на витринах. 7% респондентов настраивает на новогодний лад запах мандаринов.
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Россияне считают, что запах мандаринов дарит новогоднее настроение больше, чем бой курантов, а подготовка новогоднего стола - больше брызг шампанского, сообщили РИА Новости аналитики сервиса путешествий Туту.ру по итогам соответствующего исследования.РИА Новостивчера в 19:45
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Политика
S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
Спорт
WADA ответило на заявление об изменении Родченковым данных лаборатории
«Полную картину вы можете найти в нашем заявлении от 9 декабря, в соответствующих рекомендациях комитета по соответствию WADA и в отчете отдела расследований WADA», – сказала «РИА Новости» пресс-служба антидопингового агентства.
Политика
Пушков ответил на слова американского посла о реакции ЕС на санкции
По словам посла США в Германии Ричарда Гренелла, санкции приняли в интересах Евросоюза, и многие страны ЕС благодарны за них.
Политика
Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне
Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Единоборства
«Корейский Зомби» Чон Чхан Сон победил легенду UFC Фрэнки Эдгара
Кореец Чон Чхан Сон по прозвищу «Зомби» нокаутировал американца Фрэнки Эдгара на турнире UFC Fight Night 165 в Пусане (Южная Корея).
Общество
Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году
По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Единоборства
Боксер Лебедев заявил, что собирается завершить карьеру
Российский боксер Денис Лебедев намекнул на скорое завершение карьеры.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева снялась в новогоднем шоу Насти Ивлеевой
Поклонники удивились тому, что Пугачева решила сняться в программе Ивлеевой, ведь ранее отказалась от участия в новогодних огоньках и, по слухам, даже решила не соглашаться на корпоративные мероприятия, так как хочет провести праздники с семьей.
Энергетика
Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»
Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.
Происшествия
Из-под завалов обрушившегося здания в Омске извлекли тело погибшего
Тело погибшего мужчины извлечено из-под завалов обрушившегося неэксплуатируемого четырехэтажного здания на территории завода комбикормов в Омске.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может приобрести Алексея Миранчука за 40 млн евро
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" может приобрести полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука за 40 миллионов евро, сообщает TuttoMercatoWeb.
Общество
Новогоднее застолье обойдется россиянину больше шести тысяч рублей
Дороже всего застолье обойдется жителям Чукотки — 9528,58 рубля. Существенно меньше придется потратить в Ингушетии — 3500 рублей.
Политика
Лавров заявил об отказе России ухудшать отношения с Китаем ради США
Лавров отметил, что, по словам Киссинджера, идеальной для США будет ситуация, когда отношения Вашингтона с Россией и Китаем будут лучше, чем между Китаем и Россией.
Политика
Макрон отказался от президентской пенсии
Как сообщает издание, решение касается и той пенсии, которая должна полагаться Макрону после окончания его первого президентского срока в мае 2022 года, а также той выплаты, которая у него будет, если ему удастся остаться на второй срок.
Общество
Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Происшествия
Почти 10 млн рублей украли у безработного в Москве
По данным полиции, сумма ущерба составила около 9,4 млн рублей. Нападавшие избили мужчину, отняли сумку и скрылись с места преступления.
Хоккей
Овечкин оказался в первом звене лучших форвардов НХЛ
Фото: nhl.com Российский нападающий Александр Овечкин из "Вашингтона" попал в первое звено лучших форвардов НХЛ последнего десятилетия по версии телеканала NBC.
Экономика
В России с 1 января подорожает водка
Минимальные розничные цены (МРЦ) на водку с 1 января 2020 года вырастут с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк - с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди - с 307 до 315 рублей за 0,5 литра.
Политика
Зюганов не исключил досрочных выборов президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Недвижимость
Вторичный рынок застыл в ожидании
У продавцов больше нет реальных оснований для повышения цен: у покупателей постепенно возвращается интерес к новостройкам, а на некоторых региональных рынках аналитики ждут охлаждения.
Футбол
«Я был немного разочарован». Виргил ван Дейк — о «Золотом мяче»
Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк рассказал, как отнесся к тому, что занял второе место в голосовании за «Золотой мяч».
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Авто
Названы самые популярные внедорожники с пробегом
Армия и оружие
США израсходуют $7 млрд на обслуживание истребителей F-22 до 2032 года
Армия и оружие
Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиопомехи
Происшествия
Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе локализован
Пожарным удалось локализовать возгорание на "Опытном заводе Нефтехим" в Уфе.
Армия и оружие
NI: в США признали превосходство российской артиллерии
Эксперты стратегического исследовательского центра RAND Corporation пришли к выводу, что возможности артиллерии армии США хуже, чем у России, пишет журнал National Interest со ссылкой на доклад центра.