Общество

РБКРБКРоссияне назвали худшие подарки на Новый год

Самыми нежелательными новогодними подарками для россиян стали сувениры и символы года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование Hi-Tech Mail.ru. Такие подарки не хотели бы получить 57% опрошенных.
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Названы самые плохие подарки на Новый год

Российская газетавчера в 23:53

Россияне назвали худшие новогодние подарки

Известиявчера в 20:31

Россияне назвали худшие новогодние подарки

Газета.Ruвчера в 23:28

Россияне назвали худшие подарки на Новый год

РБКвчера в 22:18

Составлен рейтинг самых ненужных подарков на Новый год

Lenta.ruвчера в 22:12

Исследование показало, что не стоит дарить на Новый год

РИА Новостивчера в 21:14

Календарь и полотенце оказались в списке худших подарков на Новый год

Телеканал 360°вчера в 23:45
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Происшествия

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

РИА Новости 00:25
Гаджеты

Выяснились полные характеристики Samsung Galaxy Note 10 Lite

На днях в Сеть попали качественные визуализации ожидаемого смартфона Samsung Galaxy Note 10 Lite, которые открыли облик аппарата с разных сторон и показали его цветовые исполнения.
3DNews 22 декабря в 23:55
Происшествия

Прокуратура запросила 3,5 года для фигуранта «дела 27 июля» Раджабова

Интерфакс вчера в 11:24
Здоровье

Минздрав обновил проект Правил посещения пациентов в реанимации

Президент России Владимир Путин еще в 2016 году поручил Минздраву РФ организовать возможность посещения родственниками пациентов, находящихся на лечении в отделениях реанимации.
Vademecum вчера в 07:47
Армия и оружие

В посольстве опровергли слова Джонсона о «перехватах» самолётов России

Заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о якобы имевшихся нарушениях России воздушного пространства Эстонии сделаны с целью оправдать пребывание НАТО войск в странах Балтии, заявили в российском посольстве в Лондоне.
RT на русском вчера в 18:46
Политика

Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожную часть Крымского моста.
Российская газета 00:11
Общество

Галина Волчек попала в реанимацию

Отмечается, что сейчас она находится в реанимации. Telegram-канал Mash в свою очередь сообщил, что режиссер впала в кому.
Lenta.ru вчера в 23:23
Политика

Путин назвал перенос железной дороги от побережья Сочи стратегическим

РИА Новости вчера в 09:04
Общество

Кадыров допустил, что в Чечне могут появиться три новых города

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что статус городов могут присвоить трем крупным населенным пунктам республики.
Газета.Ru вчера в 22:21
Происшествия

Суд оштрафовал капитанов пяти задержанных у Курил японских судов

Пять японских рыболовных судов, задержанных пограничниками на прошлой неделе около Курильских островов, покинули порт Южно-Курильска на острове Кунашир после назначения штрафа и отмены ареста, сообщило Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области.
Коммерсантъ 00:08
Армия и оружие

Российские журналисты впервые посетили бывшую столицу ИГ в Сирии

ТАСС вчера в 21:11
Политика

Пушков рассказал, почему генсек НАТО хочет встретиться с Путиным

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем твиттере заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможной встрече с Владимиром Путиным, назвав истинные мотивы политика.
РИА Новости вчера в 21:07
Авто

Renault отзывает более почти 80 тысяч кроссоверов Kaptur

NewInform вчера в 20:43
Общество

Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету»

В ходе учений по целостности и устойчивости функционирования интернета к негативным внешним воздействиям на территории России, которые состоялись в понедельник, 23 декабря, было проработано несколько сценариев.
РБК вчера в 10:52
Политика

Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России

Сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес внесли поправки в законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), определяющие условия введения и снятия антироссийских санкций.
РИА Новости вчера в 11:00
Общество

СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
РИА Новости вчера в 18:49
Шоу-бизнес

Настя Каменских на прямой эфир X-Factor пришла без юбки

Украинская певица Настя Каменских сразила наповал зрителей украинской версии проекта X-Factor, в котором она принимает участие в качестве наставницы категории «Парни».
Вечерний курьер вчера в 06:46
Политика

Медведев: «Северный поток-2» будет достроен вопреки санкциям

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что "Северный поток-2" будет достроен несмотря на санкции США, так как у "Газпрома" есть альтернативные варианты продолжения строительства, сообщает РИА Новости.
РЕН ТВ вчера в 13:58
Политика

В Германии разрешили строительство «Северного потока-2» зимой

Строительство газопровода проекта "Северный поток-2" будет продолжено в зимние месяцы.
Комсомольская правда вчера в 10:21
Гаджеты

Huawei P40 Pro станет первым смартфоном с графеновым аккумулятором

В самом твите Huawei France говорит, что «Huawei будет первой компанией, представившей флагманский смартфон с графеновой батареей».
MobiDevices вчера в 09:11
Футбол

Кришито: «„Зенит“ заслуживал выхода в плей-офф Лиги чемпионов»

В Лиге чемпионов «Зенит» заслужил выйти в плей-офф, но поражение от «Бенфики» разрушило мечту.
Евро-футбол.ру 00:05
Общество

Названы страны, перелёт в которые значительно подешевеет в 2020 году

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip изучили средние цены на авиабилеты из России на будущий год и выяснили, стоимость перелёта в какие страны в 2020 году значительно снизится.
RT на русском вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию

Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию по удалению импланта груди. Об этом телеведущая сообщила в своем Instagram.
РИА Новости 00:35
Армия и оружие

СМИ заявили о победе Су-57 над американским F-35 в небе над Сирией

Российское информационное издание «Военное обозрение» опубликовало материал, в котором сообщается о том, что российский истребитель Су-57 не оставил американскому F-35 в небе над Сирией абсолютно никаких шансов.
Avia.pro вчера в 22:31
Экономика

Составлен рейтинг закредитованности регионов России

На первом месте рейтинга располагается Ингушетия с индексом 9,9 процента, за ней следуют Крым и Севастополь с уровнем закредитованности 13,9 и 15,9 процента соответсвенно.
РИА Новости 22 декабря в 23:43
Общество

«Ъ»: в январе изменятся правила экзамена на водительские права

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, часть нововведений начнёт действовать в январе 2020 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат правительства.
RT на русском вчера в 20:50
Политика

Помпео обсудил с главой МИД Канады задержанных в Китае канадцев

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с главой МИД Канады Франсуа-Филиппом Шампанем ситуацию вокруг задержанных канадских граждан в Китае, сообщает пресс-служба американского Госдепа.
REGNUM вчера в 23:20
Армия и оружие

Тихие и смертоносные: в США высоко оценили подлодки проекта «Ясень-М»

Ударные АПЛ усовершенствованного проекта "Ясень-М" - самые смертоносные из когда-либо построенных, считает американкий портал The National Interest.
Российская газета вчера в 11:52
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM вчера в 10:33
Биатлон

Назван состав мужской сборной России на январские этапы Кубка мира

Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров назвал биатлонистов, которые выступят на этапах Кубка мира после новогодней паузы.
Спорт день за днем 22 декабря в 08:31
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