Общество
РБКРоссияне назвали худшие подарки на Новый год
Самыми нежелательными новогодними подарками для россиян стали сувениры и символы года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование Hi-Tech Mail.ru. Такие подарки не хотели бы получить 57% опрошенных.
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Происшествия
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Гаджеты
Выяснились полные характеристики Samsung Galaxy Note 10 Lite
На днях в Сеть попали качественные визуализации ожидаемого смартфона Samsung Galaxy Note 10 Lite, которые открыли облик аппарата с разных сторон и показали его цветовые исполнения.
Происшествия
Прокуратура запросила 3,5 года для фигуранта «дела 27 июля» Раджабова
Здоровье
Минздрав обновил проект Правил посещения пациентов в реанимации
Президент России Владимир Путин еще в 2016 году поручил Минздраву РФ организовать возможность посещения родственниками пациентов, находящихся на лечении в отделениях реанимации.
Армия и оружие
В посольстве опровергли слова Джонсона о «перехватах» самолётов России
Заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о якобы имевшихся нарушениях России воздушного пространства Эстонии сделаны с целью оправдать пребывание НАТО войск в странах Балтии, заявили в российском посольстве в Лондоне.
Политика
Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожную часть Крымского моста.
Общество
Галина Волчек попала в реанимацию
Отмечается, что сейчас она находится в реанимации. Telegram-канал Mash в свою очередь сообщил, что режиссер впала в кому.
Политика
Путин назвал перенос железной дороги от побережья Сочи стратегическим
Общество
Кадыров допустил, что в Чечне могут появиться три новых города
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что статус городов могут присвоить трем крупным населенным пунктам республики.
Происшествия
Суд оштрафовал капитанов пяти задержанных у Курил японских судов
Пять японских рыболовных судов, задержанных пограничниками на прошлой неделе около Курильских островов, покинули порт Южно-Курильска на острове Кунашир после назначения штрафа и отмены ареста, сообщило Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области.
Политика
Пушков рассказал, почему генсек НАТО хочет встретиться с Путиным
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем твиттере заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможной встрече с Владимиром Путиным, назвав истинные мотивы политика.
Авто
Renault отзывает более почти 80 тысяч кроссоверов Kaptur
Общество
Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету»
В ходе учений по целостности и устойчивости функционирования интернета к негативным внешним воздействиям на территории России, которые состоялись в понедельник, 23 декабря, было проработано несколько сценариев.
Политика
Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России
Сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес внесли поправки в законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), определяющие условия введения и снятия антироссийских санкций.
Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Шоу-бизнес
Настя Каменских на прямой эфир X-Factor пришла без юбки
Украинская певица Настя Каменских сразила наповал зрителей украинской версии проекта X-Factor, в котором она принимает участие в качестве наставницы категории «Парни».
Политика
Медведев: «Северный поток-2» будет достроен вопреки санкциям
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что "Северный поток-2" будет достроен несмотря на санкции США, так как у "Газпрома" есть альтернативные варианты продолжения строительства, сообщает РИА Новости.
Политика
В Германии разрешили строительство «Северного потока-2» зимой
Строительство газопровода проекта "Северный поток-2" будет продолжено в зимние месяцы.
Гаджеты
Huawei P40 Pro станет первым смартфоном с графеновым аккумулятором
В самом твите Huawei France говорит, что «Huawei будет первой компанией, представившей флагманский смартфон с графеновой батареей».
Футбол
Кришито: «„Зенит“ заслуживал выхода в плей-офф Лиги чемпионов»
В Лиге чемпионов «Зенит» заслужил выйти в плей-офф, но поражение от «Бенфики» разрушило мечту.
Общество
Названы страны, перелёт в которые значительно подешевеет в 2020 году
Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip изучили средние цены на авиабилеты из России на будущий год и выяснили, стоимость перелёта в какие страны в 2020 году значительно снизится.
Шоу-бизнес
Телеведущая Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию по удалению импланта груди. Об этом телеведущая сообщила в своем Instagram.
Армия и оружие
СМИ заявили о победе Су-57 над американским F-35 в небе над Сирией
Российское информационное издание «Военное обозрение» опубликовало материал, в котором сообщается о том, что российский истребитель Су-57 не оставил американскому F-35 в небе над Сирией абсолютно никаких шансов.
Экономика
Составлен рейтинг закредитованности регионов России
На первом месте рейтинга располагается Ингушетия с индексом 9,9 процента, за ней следуют Крым и Севастополь с уровнем закредитованности 13,9 и 15,9 процента соответсвенно.
Общество
«Ъ»: в январе изменятся правила экзамена на водительские права
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, часть нововведений начнёт действовать в январе 2020 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат правительства.
Политика
Помпео обсудил с главой МИД Канады задержанных в Китае канадцев
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с главой МИД Канады Франсуа-Филиппом Шампанем ситуацию вокруг задержанных канадских граждан в Китае, сообщает пресс-служба американского Госдепа.
Армия и оружие
Тихие и смертоносные: в США высоко оценили подлодки проекта «Ясень-М»
Ударные АПЛ усовершенствованного проекта "Ясень-М" - самые смертоносные из когда-либо построенных, считает американкий портал The National Interest.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Биатлон
Назван состав мужской сборной России на январские этапы Кубка мира
Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров назвал биатлонистов, которые выступят на этапах Кубка мира после новогодней паузы.