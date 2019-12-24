Самыми нежелательными новогодними подарками для россиян стали сувениры и символы года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование Hi-Tech Mail.ru. Такие подарки не хотели бы получить 57% опрошенных.

Россияне назвали худшие подарки на Новый год

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