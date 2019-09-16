Большинству россиян, не имеющих сбережений, нужен доход от 35 тыс. руб. на члена семьи и более, чтобы начать комфортно для себя откладывать деньги, показал опрос, проведенный по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (результаты есть у РБК).

с чего всё началось

Большинство россиян, которые на сегодняшний день не имеют сбережений, готовы начать копить при доходе свыше 35 тыс. рублей на каждого члена семьи. Об этом 16 сентября пишет РБК со ссылкой на опрос, проведенный СК «Росгосстрах жизнь» и банком «Открытие».

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